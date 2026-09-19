Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 2:3.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 2:3.
98'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 2:3. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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97'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
96'
Sávio (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von George Hemmings (Aston Villa).
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95'
Vorbeigeschossen. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke nach einer Ecke.
94'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Ross Barkley.
93'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
93'
Ball pariert. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
93'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Matty Cash (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Sávio (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
91'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Ibrahim Mbaye (Aston Villa).
90'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
90'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
89'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Wechsel Aston Villa. Tammy Abraham kommt für Nicolas Jackson.
88'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
88'
Ball abgeblockt. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 1:3. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten links. Vorbereitet von Mohammed Kudus.
84'
Wechsel Tottenham Hotspur. Conor Gallagher kommt für Sandro Tonali.
84'
Wechsel Tottenham Hotspur. Lucas Bergvall kommt für Rodrigo Bentancur.
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84'
Wechsel Aston Villa. Ibrahim Mbaye kommt für Boubacar Kamara.
84'
Wechsel Aston Villa. Ross Barkley kommt für John McGinn.
84'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
81'
Vorbeigeschossen. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke mit einer Flanke.
79'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 0:3. Emiliano Buendía (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von John McGinn.
76'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
76'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
75'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
75'
Ball abgeblockt. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sávio.
72'
Wechsel Aston Villa. George Hemmings kommt für Johan Manzambi.
72'
Abseits Tottenham Hotspur. Sávio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andy Robertson im Abseits.
70'
Vorbeigeschossen. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Sávio nach einer Ecke.
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70'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Ruggeri.
67'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 0:2. Nicolas Jackson (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Johan Manzambi.
66'
Wechsel Tottenham Hotspur. James Maddison kommt für Dominic Solanke.
66'
Vorbeigeschossen. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sávio mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von João Gomes.
64'
Abseits Aston Villa. Johan Manzambi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Jackson im Abseits.
63'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
62'
Abseits Tottenham Hotspur. Sávio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
60'
VAR Entscheidung: Kein Tor Tottenham Hotspur 0-1 Aston Villa.
60'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
60'
Abseits Tottenham Hotspur. Sandro Tonali spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andy Robertson im Abseits.
58'
Abseits Tottenham Hotspur. Jan Paul van Hecke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Omar Marmoush im Abseits.
58'
Ball abgeblockt. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn.
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56'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Ruggeri nach einem Konter.
55'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Antonín Kinsky (Tottenham Hotspur).
53'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Johan Manzambi mit einem Steilpass.
50'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
48'
Foul von Sávio (Tottenham Hotspur).
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48'
Matteo Ruggeri (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Andy Robertson (Tottenham Hotspur).
47'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Nicolas Jackson (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Abseits Aston Villa. Victor Lindelöf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Jackson im Abseits.
45'
Wechsel Tottenham Hotspur. Mohammed Kudus kommt für Mateus Fernandes.
45'
Wechsel Aston Villa. Matty Cash kommt für Aaron Wan-Bissaka.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 0:1.
53'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
53'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
52'
Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
52'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andy Robertson.
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49'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa ist 0:1. Johan Manzambi (Aston Villa) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Boubacar Kamara.
49'
Vorbeigeschossen. Boubacar Kamara (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von John McGinn.
48'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
44'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Tyrone Mings (Aston Villa).
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44'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
44'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Archie Gray.
41'
Vorbeigeschossen. Matteo Ruggeri (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von João Gomes.
39'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Johan Manzambi (Aston Villa).
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35'
Foul von Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).
35'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
33'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
33'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von João Gomes.
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32'
Ball abgeblockt. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andy Robertson.
31'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Emiliano Buendía nach einem Konter.
29'
Abseits Tottenham Hotspur. Micky van de Ven spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andy Robertson im Abseits.
29'
Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
28'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
27'
Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
27'
Ball pariert. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolas Jackson.
26'
Handspiel von Sávio (Tottenham Hotspur).
24'
Vorbeigeschossen. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sandro Tonali.
21'
Ball pariert. Sávio (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
21'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
20'
Ball pariert. Archie Gray (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sávio mit einem Steilpass.
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19'
Wechsel Tottenham Hotspur. Archie Gray kommt für Pedro Porro aufgrund einer Verletzung.
19'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
15'
Ball pariert. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Victor Lindelöf mit einem langen Ball.
11'
Vorbeigeschossen. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
11'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
11'
Ball pariert. Sávio (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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11'
Ball pariert. Sávio (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dominic Solanke.
9'
Foul von Nicolas Jackson (Aston Villa).
9'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
João Gomes (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
4'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.