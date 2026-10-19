Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 3:1.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 3:1.
97'
Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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97'
Foul von Bobby Thomas (Coventry City).
96'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 3:1. Ben Davies (Tottenham Hotspur) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Dominic Solanke.
95'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Jay Dasilva (Coventry City).
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94'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Archie Gray.
92'
Vorbeigeschossen. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Antonín Kinsky.
91'
Vorbeigeschossen. Taiwo Awoniyi (Coventry City) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ephron Mason-Clark mit einer Flanke.
91'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
91'
Frank Onyeka (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Bobby Thomas (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gustavo Hamer mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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89'
Foul von Ben Davies (Tottenham Hotspur).
89'
Kaine Kesler-Hayden (Coventry City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur).
89'
Ephron Mason-Clark (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Coventry City. Kaine Kesler-Hayden kommt für Jack Rudoni.
87'
Wechsel Tottenham Hotspur. Dejan Kulusevski kommt für Mohammed Kudus.
87'
Wechsel Tottenham Hotspur. Mathys Tel kommt für Omar Marmoush aufgrund einer Verletzung.
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87'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
85'
Vorbeigeschossen. Taiwo Awoniyi (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jay Dasilva mit einer Flanke.
83'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
83'
Frank Onyeka (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball pariert. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
80'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Archie Gray.
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79'
Abseits Tottenham Hotspur. Dominic Solanke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
78'
Wechsel Coventry City. Gustavo Hamer kommt für Tatsuhiro Sakamoto.
78'
Wechsel Coventry City. Ephron Mason-Clark kommt für Brandon Thomas-Asante.
76'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Frank Onyeka (Coventry City).
75'
Abseits Coventry City. Jack Rudoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brandon Thomas-Asante im Abseits.
72'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
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72'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Vorbeigeschossen. Ethan Pinnock (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milan van Ewijk.
71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Wechsel Tottenham Hotspur. Mateus Fernandes kommt für Tosin Adarabioyo aufgrund einer Verletzung.
69'
Wechsel Tottenham Hotspur. Conor Gallagher kommt für James Maddison.
69'
Wechsel Tottenham Hotspur. Ben Davies kommt für Andy Robertson aufgrund einer Verletzung.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tosin Adarabioyo (Tottenham Hotspur).
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68'
Ball abgeblockt. Bobby Thomas (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frank Onyeka.
67'
Vorbeigeschossen. Taiwo Awoniyi (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milan van Ewijk mit einer Flanke.
65'
Abseits Tottenham Hotspur. James Maddison spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Solanke im Abseits.
65'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
65'
Frank Onyeka (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke mit einem langen Ball.
64'
Jack Rudoni (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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64'
Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Jack Rudoni (Coventry City).
62'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sandro Tonali mit dem Kopf.
62'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Jack Rudoni.
61'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Milan van Ewijk.
60'
Wechsel Coventry City. Frank Onyeka kommt für Caleb Yirenkyi.
60'
Wechsel Coventry City. Taiwo Awoniyi kommt für Sidiki Cherif.
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58'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 2:1. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Andy Robertson.
55'
Vorbeigeschossen. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
55'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
54'
Ball pariert. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
52'
Vorbeigeschossen. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
52'
Vorbeigeschossen. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohammed Kudus mit einer Flanke nach einer Ecke.
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52'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
49'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 1:1. Jack Rudoni (Coventry City) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Brandon Thomas-Asante nach einem Konter.
49'
Vorbeigeschossen. Jack Rudoni (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Caleb Yirenkyi nach einem Konter.
49'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
49'
Ethan Pinnock (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
48'
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jack Rudoni (Coventry City).
46'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
46'
Milan van Ewijk (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 1:0.
46'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
46'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Jay Dasilva (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Jay Dasilva (Coventry City).
44'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Micky van de Ven.
41'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Brandon Thomas-Asante (Coventry City).
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41'
Abseits Tottenham Hotspur. James Maddison spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
41'
Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Sidiki Cherif (Coventry City).
39'
Vorbeigeschossen. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sandro Tonali mit einem Steilpass.
39'
Ball abgeblockt. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Archie Gray.
36'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
36'
Ball abgeblockt. Sidiki Cherif (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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35'
Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Gefährliches Spiel von Jack Rudoni (Coventry City).
34'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Matt Grimes (Coventry City).
30'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Caleb Yirenkyi.
28'
Foul von Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
28'
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sidiki Cherif (Coventry City).
24'
Foul von Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
24'
Sidiki Cherif (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
22'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Caleb Yirenkyi (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
19'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
18'
Abseits Tottenham Hotspur. Micky van de Ven spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andy Robertson im Abseits.
17'
Abseits Tottenham Hotspur. Archie Gray spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
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16'
Ball abgeblockt. Archie Gray (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Maddison.
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City ist 1:0. James Maddison (Tottenham Hotspur) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Mohammed Kudus.
12'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Antonín Kinsky (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City).
10'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
10'
Ball abgeblockt. Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milan van Ewijk.
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8'
Ball abgeblockt. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Foul von Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).
7'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Abseits Tottenham Hotspur. James Maddison spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Solanke im Abseits.
4'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
4'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Vorbeigeschossen. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sidiki Cherif mit dem Kopf.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Coventry City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.