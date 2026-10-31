Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace ist 2:0.
92'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Eddie Nketiah.
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91'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Darío Osorio.
91'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
91'
Ball pariert. Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mohammed Kudus.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luca Williams-Barnett.
88'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Adam Wharton.
88'
Wechsel Crystal Palace. Will Hughes kommt für Daichi Kamada.
88'
Wechsel Tottenham Hotspur. Luca Williams-Barnett kommt für Mathys Tel.
88'
Vorbeigeschossen. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mathys Tel nach einer Ecke.
87'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
87'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Darío Osorio.
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86'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
85'
Abseits Tottenham Hotspur. Conor Gallagher spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
83'
Foul von Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).
83'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball abgeblockt. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammed Kudus mit einer Flanke.
81'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
81'
Ball pariert. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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79'
Foul von Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).
79'
Darío Osorio (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Crystal Palace. Darío Osorio kommt für Dwight McNeil.
77'
Wechsel Tottenham Hotspur. Dejan Kulusevski kommt für Omar Marmoush.
77'
Wechsel Tottenham Hotspur. Destiny Udogie kommt für Andy Robertson.
76'
Vorbeigeschossen. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
73'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace ist 2:0. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
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73'
Ball pariert. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mateus Fernandes mit einer Flanke.
73'
Ball abgeblockt. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathys Tel.
73'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
71'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
71'
Ball pariert. Andy Robertson (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Omar Marmoush.
70'
Handspiel von Eddie Nketiah (Crystal Palace).
70'
Ball abgeblockt. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Omar Marmoush.
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68'
Ball abgeblockt. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateus Fernandes mit einem Steilpass.
67'
Vorbeigeschossen. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Micky van de Ven.
66'
Wechsel Tottenham Hotspur. Conor Gallagher kommt für Dominic Solanke.
65'
Vorbeigeschossen. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke.
63'
Ball abgeblockt. Dwight McNeil (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daichi Kamada.
61'
Vorbeigeschossen. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Micky van de Ven.
60'
Wechsel Crystal Palace. Anan Khalaili kommt für Óscar Mingueza.
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60'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Yéremy Pino.
59'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
59'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathys Tel.
58'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Dwight McNeil.
58'
Ball abgeblockt. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke.
57'
Vorbeigeschossen. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
56'
Mathys Tel (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
55'
Ball abgeblockt. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Óscar Mingueza (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Mathys Tel (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
52'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
52'
Óscar Mingueza (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Ball abgeblockt. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateus Fernandes.
51'
Ball pariert. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Porro.
50'
Ball pariert. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke.
49'
Vorbeigeschossen. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
47'
Vorbeigeschossen. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Dwight McNeil.
47'
Ball abgeblockt. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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46'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
46'
Ball abgeblockt. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominic Solanke.
45'
Wechsel Tottenham Hotspur. Pedro Porro kommt für Archie Gray.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
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42'
Abseits Tottenham Hotspur. Sandro Tonali spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
41'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
41'
Ball abgeblockt. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateus Fernandes.
40'
Ball pariert. Andy Robertson (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke.
39'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
35'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
35'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
33'
Foul von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
33'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Archie Gray mit dem Kopf nach einer Ecke.
32'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
28'
Foul von Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
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28'
Óscar Mingueza (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
26'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace ist 1:0. Archie Gray (Tottenham Hotspur) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Mohammed Kudus mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Daichi Kamada.
23'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mathys Tel mit einer Flanke.
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22'
Ball abgeblockt. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Micky van de Ven.
21'
Abseits Crystal Palace. Jaydee Canvot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daichi Kamada im Abseits.
17'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Adam Wharton.
17'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Omar Marmoush.
16'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Dwight McNeil (Crystal Palace).
15'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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15'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
15'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) sieht die Rote Karte.
12'
VAR Entscheidung: Karte geändert Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
11'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
9'
Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta.
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8'
Foul von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
8'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
6'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
2'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Óscar Mingueza.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.