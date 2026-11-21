Abseits Ipswich Town. Emersonn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Clarke im Abseits.
87'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
87'
Florentino (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
84'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Senesi.
84'
Ball abgeblockt. Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sasa Lukic.
83'
Issa Diop (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
83'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
83'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Wechsel Ipswich Town. Jacob Greaves kommt für Leif Davis aufgrund einer Verletzung.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Leif Davis (Ipswich Town).
81'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Wechsel Tottenham Hotspur. Andy Robertson kommt für Destiny Udogie.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Leif Davis (Ipswich Town).
Werbung
79'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Porro.
77'
Ball abgeblockt. Jack Clarke (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julio Enciso.
74'
Wechsel Ipswich Town. Emersonn kommt für Zian Flemming.
74'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Leif Davis (Ipswich Town).
72'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
Werbung
72'
Ball abgeblockt. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Bergvall.
70'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Senesi.
70'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leif Davis.
69'
Vorbeigeschossen. Sávio (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mateus Fernandes mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Christian Walton.
67'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
Werbung
66'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
66'
Leif Davis (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Zian Flemming (Ipswich Town).
64'
Wechsel Tottenham Hotspur. Omar Marmoush kommt für Dominic Solanke.
64'
Wechsel Tottenham Hotspur. Sávio kommt für Luca Williams-Barnett.
64'
Wechsel Tottenham Hotspur. Lucas Bergvall kommt für James Maddison.
Werbung
63'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
63'
Sasa Lukic (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
63'
Zian Flemming (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominic Solanke.
61'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Senesi.
61'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdul Fatawu Issahaku.
Werbung
59'
Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
59'
Handspiel von Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich Town).
58'
Ball pariert. Florentino (Ipswich Town) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Abdul Fatawu Issahaku mit einer Flanke.
58'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dara O'Shea.
58'
Ball abgeblockt. Zian Flemming (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Foul von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
Werbung
56'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Ipswich Town. Jack Clarke kommt für Daizen Maeda.
56'
Wechsel Ipswich Town. Abdul Fatawu Issahaku kommt für Abdoul Ouattara.
56'
Wechsel Ipswich Town. Florentino kommt für Exequiel Palacios.
55'
Foul von Marcos Senesi (Tottenham Hotspur).
55'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
Werbung
51'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town ist 2:0. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
51'
Ball pariert. Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marcos Senesi.
50'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
50'
Zian Flemming (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
47'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Daizen Maeda (Ipswich Town).
Werbung
47'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
47'
Daizen Maeda (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
46'
Leif Davis (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town ist 1:0.
47'
Ball pariert. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
47'
Ball abgeblockt. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke mit dem Kopf.
Werbung
46'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Darnell Furlong.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Christian Walton.
45'
Ball pariert. Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohammed Kudus mit einer Flanke.
45'
Ball pariert. Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Destiny Udogie.
43'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Luca Williams-Barnett.
43'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zian Flemming.
Werbung
41'
James Maddison (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von James Maddison (Tottenham Hotspur).
41'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. James Maddison (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
37'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Destiny Udogie.
35'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
Werbung
33'
Foul von Marcos Senesi (Tottenham Hotspur).
33'
Zian Flemming (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Exequiel Palacios (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leif Davis.
31'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
31'
Darnell Furlong (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Marcos Senesi (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Daizen Maeda (Ipswich Town).
Werbung
29'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
28'
Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Exequiel Palacios (Ipswich Town).
27'
Abseits Tottenham Hotspur. Jan Paul van Hecke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
25'
Abseits Ipswich Town. Darnell Furlong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zian Flemming im Abseits.
25'
Foul von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
25'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
23'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Dara O'Shea (Ipswich Town).
21'
Handspiel von Leif Davis (Ipswich Town).
19'
Vorbeigeschossen. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von James Maddison nach einer Standardsituation.
18'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Daizen Maeda (Ipswich Town).
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town ist 1:0. Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Pedro Porro mit einer Flanke.
Werbung
14'
Ball pariert. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
14'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
13'
Marcos Senesi (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Zian Flemming (Ipswich Town).
11'
Ball pariert. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Porro.
11'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohammed Kudus mit einer Flanke.
10'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Dara O'Shea.
Werbung
10'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Darnell Furlong.
7'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dominic Solanke.
6'
Vorbeigeschossen. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcos Senesi.
5'
Ball pariert. Zian Flemming (Ipswich Town) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Leif Davis mit einer Flanke.
4'
Foul von James Maddison (Tottenham Hotspur).
4'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball pariert. Abdoul Ouattara (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Zian Flemming.
Werbung
2'
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Julio Enciso (Ipswich Town).
1'
Foul von Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur).
1'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.