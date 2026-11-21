Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 3:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 3:1.
94'
Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
94'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
94'
Foul von Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña).
94'
Denis Suárez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Werbung
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 3:1. Denis Suárez (Alavés) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Lucas Boyé.
90'
Ball abgeblockt. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Ander Guevara (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Ander Guevara (Alavés).
87'
Foul von Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña).
Werbung
87'
Ville Koski (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball abgeblockt. Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Asp Jensen mit einer Flanke.
86'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Jonny Otto (Alavés).
86'
Vorbeigeschossen. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giacomo Quagliata mit einer Flanke.
84'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
82'
Foul von Ander Guevara (Alavés).
Werbung
82'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
81'
Ball abgeblockt. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mariano Díaz.
80'
Wechsel Alavés. Xanet Oláiz kommt für Hugo Novoa aufgrund einer Verletzung.
79'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
79'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hugo Novoa (Alavés).
76'
Wechsel Alavés. Ander Guevara kommt für Pablo Ibáñez.
76'
Wechsel Alavés. Mariano Díaz kommt für Toni Martínez.
74'
Abseits Alavés. Antonio Sivera spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Toni Martínez im Abseits.
73'
Foul von Denis Suárez (Alavés).
73'
Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Hugo Novoa (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
72'
Foul von Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña).
72'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
72'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
72'
Marc Casadó (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball abgeblockt. Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Foul von Toni Martínez (Alavés).
Werbung
69'
José María Giménez (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ball pariert. Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adama Traoré mit einer Flanke.
68'
Foul von Denis Suárez (Alavés).
68'
Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel Alavés. Hugo Novoa kommt für Ángel Pérez.
67'
Wechsel Alavés. Youssef Enriquez kommt für Abde Rebbach.
67'
Foul von Nahuel Tenaglia (Alavés).
Werbung
67'
Marc Casadó (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Loureiro.
66'
Ball abgeblockt. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Vorbeigeschossen. Abde Rebbach (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
66'
Ball pariert. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Toni Martínez.
66'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Bil Nsongo kommt für Yeremay Hernández.
66'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Jonathan Asp Jensen kommt für Luismi Cruz.
Werbung
65'
Lucas Boyé (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
65'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 2:1. Lucas Boyé (Alavés) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Ángel Pérez mit einer Flanke.
60'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Lorenzo Amatucci kommt für Mario Soriano.
59'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ángel Pérez.
58'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
58'
Foul von Lucas Noubi (Deportivo de A Coruña).
58'
Foul von Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña).
58'
Denis Suárez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abde Rebbach (Alavés) sieht eine Gelbe Karte.
56'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte.
56'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Abde Rebbach (Alavés).
Werbung
55'
Elfmeter pariert! Lucas Boyé (Alavés) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
53'
Mario Soriano verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
53'
Ball abgeblockt. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke.
53'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
53'
Ball abgeblockt. Nahuel Tenaglia (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Foul von Lucas Noubi (Deportivo de A Coruña).
52'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
51'
Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
50'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Leo Román.
50'
Ball pariert. Ángel Pérez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke.
50'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Loureiro.
48'
Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña).
Werbung
48'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Antonio Blanco (Alavés).
45'
Wechsel Deportivo de A Coruña. José María Giménez kommt für Riki Rodríguez.
45'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Adama Traoré kommt für Ximo Navarro.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 1:1.
47'
Vorbeigeschossen. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pablo Ibáñez mit einem langen Ball nach einem Konter.
Werbung
47'
Handspiel von Abde Rebbach (Alavés).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
45'
Ball abgeblockt. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez mit einem langen Ball.
43'
Foul von Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña).
43'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 1
Pech für Alavés - Eigentor von Nahuel Tenaglia! Der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
Werbung
38'
Foul von Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña).
38'
Jonny Otto (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Abde Rebbach (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
35'
Foul von Marc Casadó (Deportivo de A Coruña).
35'
Denis Suárez (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links unten gehalten.
34'
Ball abgeblockt. Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ximo Navarro.
Werbung
32'
Ángel Pérez (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Foul von Ángel Pérez (Alavés).
32'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Abseits Deportivo de A Coruña. Marc Casadó spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giacomo Quagliata im Abseits.
30'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
30'
Marc Casadó (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Mario Soriano.
Werbung
25'
Foul von Toni Martínez (Alavés).
25'
Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
18'
Foul von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
18'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
18'
Vorbeigeschossen. Abde Rebbach (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Denis Suárez.
17'
Ball pariert. Ángel Pérez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Boyé mit einem langen Ball.
15'
Vorbeigeschossen. Nahuel Tenaglia (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Quagliata.
12'
Vorbeigeschossen. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Abde Rebbach mit einer Flanke.
11'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Lucas Noubi (Deportivo de A Coruña).
Werbung
8'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Quagliata.
6'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
5'
Ximo Navarro (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Foul von Marc Casadó (Deportivo de A Coruña).
5'
Denis Suárez (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
4'
Ximo Navarro (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña ist 1:0. Ángel Pérez (Alavés) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben rechts. Vorbereitet von Antonio Blanco mit einem Steilpass.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Alavés und Deportivo de A Coruña.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.