Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Alavés und Malaga CF ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Alavés und Malaga CF ist 1:1.
95'
Ball pariert. Aitor Mañas (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hugo Novoa mit einer Flanke.
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94'
Foul von Dani Lorenzo (Malaga CF).
94'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Vorbeigeschossen. Ville Koski (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke nach einer Ecke.
94'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von José Salinas.
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92'
Vorbeigeschossen. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Alavés und Malaga CF ist 1:1. Aitor Mañas (Alavés) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
89'
Ball pariert. Toni Martínez (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ángel Pérez mit einer Flanke.
88'
Vorbeigeschossen. Jens Cajuste (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chupe mit einer Flanke.
88'
Jens Cajuste (Malaga CF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
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87'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Recio.
87'
Wechsel Malaga CF. Jens Cajuste kommt für Carlos Dotor.
84'
Carlos Dotor (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Carlos Dotor (Malaga CF).
84'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ball abgeblockt. Hugo Novoa (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez mit einem langen Ball.
82'
Ball pariert. Chupe (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rafa Rodríguez.
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80'
Lucas Boyé (Alavés) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
77'
Wechsel Malaga CF. Chupe kommt für Adrián Niño.
77'
Wechsel Malaga CF. Juan Berrocal kommt für Carlos Puga.
76'
Abseits Malaga CF. Rafa Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
75'
Foul von Adrián Niño (Malaga CF).
75'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Alavés. Aitor Mañas kommt für Antonio Blanco.
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73'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
73'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Herrero.
73'
Ball pariert. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ángel Pérez.
72'
Abseits Malaga CF. José Salinas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
71'
Vorbeigeschossen. Carlos Dotor (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Larrubia.
71'
Vorbeigeschossen. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Novoa mit einer Flanke.
69'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Tenaglia.
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69'
Ball pariert. José Salinas (Malaga CF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Larrubia.
68'
Wechsel Malaga CF. Rafa Rodríguez kommt für Ramón Enríquez.
68'
Wechsel Malaga CF. José Salinas kommt für Adam Aznou.
67'
Nahuel Tenaglia (Alavés) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Dani Lorenzo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Nahuel Tenaglia (Alavés).
66'
Wechsel Alavés. Toni Martínez kommt für Mariano Díaz.
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64'
Ball abgeblockt. Youssef Enriquez (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Einar Galilea.
61'
Carlos Puga (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
58'
Ball abgeblockt. Ángel Pérez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mariano Díaz.
57'
Foul von Ángel Recio (Malaga CF).
57'
Mariano Díaz (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Dani Lorenzo (Malaga CF).
56'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Wechsel Alavés. Denis Suárez kommt für Abde Rebbach.
55'
Wechsel Alavés. Youssef Enriquez kommt für Nicolás Valentini.
55'
Foul von Adrián Niño (Malaga CF).
55'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Adrián Niño (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
46'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
46'
Hugo Novoa (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Alavés. Hugo Novoa kommt für Carles Aleñá.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Alavés und Malaga CF ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
VAR Entscheidung: Tor Alavés 0-1 Malaga CF (Adrián Niño).
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44'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Alavés und Malaga CF ist 0:1. Adrián Niño (Malaga CF) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Ramón Enríquez.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
43'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
42'
Carlos Dotor (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Carles Aleñá (Alavés).
40'
Vorbeigeschossen. Carlos Dotor (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Adrián Niño.
39'
Foul von Dani Lorenzo (Malaga CF).
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39'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Lucas Boyé (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
David Larrubia (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
39'
Ball abgeblockt. Ángel Pérez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carles Aleñá.
38'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
38'
Carles Aleñá (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
36'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Rafita (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
34'
Foul von Einar Galilea (Malaga CF).
34'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Adrián Niño (Malaga CF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Nahuel Tenaglia (Alavés).
31'
Ball abgeblockt. Nahuel Tenaglia (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carles Aleñá mit einer Flanke.
31'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Puga.
29'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lucas Boyé.
29'
Ball abgeblockt. Antonio Blanco (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Boyé.
27'
Dani Lorenzo (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Ángel Pérez (Alavés).
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24'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Carles Aleñá (Alavés).
20'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ángel Pérez (Alavés).
17'
Foul von Carlos Dotor (Malaga CF).
17'
Carles Aleñá (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Rafita (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dani Lorenzo.
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11'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Pérez.
9'
Foul von Nicolás Valentini (Alavés).
9'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Herrero.
9'
Vorbeigeschossen. Nahuel Tenaglia (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ángel Pérez.
5'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
5'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Vorbeigeschossen. Nahuel Tenaglia (Alavés) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Carles Aleñá mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Rafita.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Alavés und Malaga CF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.