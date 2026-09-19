Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Alavés ist 0:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Alavés ist 0:0.
95'
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Toni Martínez (Alavés).
95'
Foul von Nico Serrano (Athletic Bilbao).
95'
Carles Aleñá (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Jesús Areso (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte.
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92'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
91'
Ander Guevara (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Nico Serrano.
89'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
89'
Ball abgeblockt. Nico Serrano (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peio Canales mit einem langen Ball.
88'
Abseits Alavés. Ángel Pérez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Toni Martínez im Abseits.
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86'
Wechsel Athletic Bilbao. Nico Serrano kommt für Yuri Berchiche.
85'
Wechsel Alavés. Carles Aleñá kommt für Pablo Ibáñez.
83'
Vorbeigeschossen. Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
83'
Ball abgeblockt. Peio Canales (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Berenguer.
81'
Foul von Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).
81'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Jonny Otto (Alavés).
77'
Handspiel von Toni Martínez (Alavés).
75'
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Ville Koski (Alavés).
75'
Wechsel Alavés. Antonio Blanco kommt für Carlos Protesoni.
75'
Wechsel Alavés. Ángel Pérez kommt für Lucas Boyé.
75'
Wechsel Athletic Bilbao. Peio Canales kommt für Robert Navarro.
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74'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Íñigo Ruiz de Galarreta.
73'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
73'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuri Berchiche mit einem langen Ball.
71'
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
71'
Toni Martínez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Ball abgeblockt. Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Elfmeter pariert! Oihan Sancet (Athletic Bilbao) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
68'
Elfmeter für Athletic Bilbao. Nico Williams wurde im Strafraum gefoult.
68'
Nahuel Tenaglia verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
66'
Abseits Alavés. Nahuel Tenaglia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Toni Martínez im Abseits.
66'
Wechsel Alavés. Youssef Enriquez kommt für Abde Rebbach aufgrund einer Verletzung.
65'
Das Spiel läuft wieder.
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65'
Wechsel Alavés. Toni Martínez kommt für Mariano Díaz.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abde Rebbach (Alavés).
64'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Berenguer nach einer Ecke.
63'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Sivera.
63'
Ball pariert. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Williams.
63'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jonny Otto.
63'
Ball abgeblockt. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesús Areso.
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63'
Ball abgeblockt. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Williams.
62'
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
62'
Wechsel Athletic Bilbao. Maroan Sannadi kommt für Iñaki Williams.
62'
Wechsel Athletic Bilbao. Alex Berenguer kommt für Mikel Jauregizar.
60'
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Carlos Protesoni (Alavés).
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60'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oihan Sancet.
59'
Foul von Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).
59'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
58'
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
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57'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
57'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).
52'
Carlos Protesoni (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
52'
Ball abgeblockt. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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48'
Ball pariert. Jesús Areso (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aitor Paredes.
45'
Wechsel Athletic Bilbao. Jesús Areso kommt für Johaneko Louis-Jean.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Alavés ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
39'
Foul von Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao).
39'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball pariert. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Williams.
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37'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
35'
Foul von Oihan Sancet (Athletic Bilbao).
35'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Yuri Berchiche mit einem langen Ball.
31'
Vorbeigeschossen. Carlos Protesoni (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Boyé.
30'
Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
28'
Ball pariert. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
26'
Vorbeigeschossen. Carlos Protesoni (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pablo Ibáñez.
24'
Foul von Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao).
24'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mikel Jauregizar.
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19'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
19'
Nicolás Valentini (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Ander Guevara (Alavés).
15'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Robert Navarro mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Abde Rebbach.
15'
Ball abgeblockt. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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14'
Foul von Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
14'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Íñigo Ruiz de Galarreta.
10'
Ball pariert. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
7'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
7'
Carlos Protesoni (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Carlos Protesoni (Alavés).
4'
Abseits Alavés. Nicolás Valentini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mariano Díaz im Abseits.
4'
Das Spiel läuft wieder.
4'
Das Spiel ist unterbrochen (Athletic Bilbao).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Athletic Bilbao und Alavés.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.