Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona ist 0:1.
93'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iñigo Ruiz de Galarreta mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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93'
Clemens Riedel (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Clemens Riedel (Espanyol Barcelona).
92'
Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Javi Hernández (Espanyol Barcelona).
91'
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Pol Lozano (Espanyol Barcelona).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
90'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Unai Núñez.
88'
Abseits Espanyol Barcelona. Clemens Riedel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Fernández im Abseits.
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87'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Pol Lozano (Espanyol Barcelona).
86'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Unai Núñez.
86'
Ball abgeblockt. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Ruiz de Galarreta.
85'
Wechsel Espanyol Barcelona. Javi Puado kommt für Quilindschy Hartman.
85'
Wechsel Espanyol Barcelona. Unai Núñez kommt für Alejandro Santiago.
85'
Wechsel Athletic Bilbao. Txus Vizcay kommt für Oihan Sancet.
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84'
Wechsel Athletic Bilbao. Alejandro Rego kommt für Aymeric Laporte.
83'
Yeray Álvarez (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Yeray Álvarez (Athletic Bilbao).
83'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iñigo Ruiz de Galarreta mit einer Flanke.
81'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Quilindschy Hartman.
78'
Foul von Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).
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78'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nico Williams mit einer Flanke nach einem Konter.
73'
Ball pariert. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nico Williams.
71'
Foul von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
71'
Pol Lozano (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Foul von Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
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70'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Athletic Bilbao. Robert Navarro kommt für Hugo Rincón.
69'
Wechsel Athletic Bilbao. Beñat Gerenabarrena kommt für Beñat Prados.
66'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona ist 0:1. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Tyrhys Dolan.
65'
Wechsel Espanyol Barcelona. Gabriel Moscardo kommt für Roger Hinojo.
65'
Wechsel Espanyol Barcelona. Javi Hernández kommt für Rafel Bauzà.
64'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Omar El Hilali.
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62'
Foul von Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).
62'
Omar El Hilali (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Quilindschy Hartman (Espanyol Barcelona).
61'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Athletic Bilbao. Iñigo Ruiz de Galarreta kommt für Peio Canales.
60'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oihan Sancet.
58'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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58'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
58'
Tyrhys Dolan (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Wechsel Espanyol Barcelona. Tyrhys Dolan kommt für Pere Milla.
57'
Vorbeigeschossen. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pere Milla mit einer Flanke.
55'
Abseits Espanyol Barcelona. Pol Lozano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pere Milla im Abseits.
54'
Ball pariert. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yeray Álvarez.
54'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona).
53'
Foul von Hugo Rincón (Athletic Bilbao).
53'
Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Peio Canales (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yuri Berchiche.
51'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Santiago.
51'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Rafel Bauzà.
51'
Ball abgeblockt. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oihan Sancet.
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48'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iñaki Williams.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Pere Milla (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Peio Canales (Athletic Bilbao).
44'
Foul von Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona).
44'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Abseits Athletic Bilbao. Alex Berenguer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iñaki Williams im Abseits.
42'
Ball pariert. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yuri Berchiche.
40'
Pol Lozano (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
38'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Peio Canales nach einer Ecke.
38'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Rafel Bauzà.
36'
Gefährliches Spiel von Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona).
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36'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball pariert. Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pol Lozano.
36'
Abseits Espanyol Barcelona. Leandro Cabrera spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pere Milla im Abseits.
35'
Pere Milla (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
34'
Clemens Riedel (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
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33'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Fortuño.
33'
Ball pariert. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nico Williams.
32'
Ball abgeblockt. Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Quilindschy Hartman.
29'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Roger Hinojo (Espanyol Barcelona).
26'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
26'
Omar El Hilali (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Beñat Prados (Athletic Bilbao).
25'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
22'
Clemens Riedel (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Omar El Hilali (Espanyol Barcelona).
20'
Ball pariert. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alejandro Santiago mit einer Flanke.
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19'
Vorbeigeschossen. Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rafel Bauzà.
18'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Alex Berenguer.
16'
Foul von Oihan Sancet (Athletic Bilbao).
16'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball pariert. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
14'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Clemens Riedel (Espanyol Barcelona).
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13'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Unai Simón.
10'
Ball abgeblockt. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Omar El Hilali.
7'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
7'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Pol Lozano (Espanyol Barcelona).
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5'
Abseits Athletic Bilbao. Yeray Álvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iñaki Williams im Abseits.
3'
Vorbeigeschossen. Beñat Prados (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
1'
Foul von Pol Lozano (Espanyol Barcelona).
1'
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.