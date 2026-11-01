Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1.
94'
Foul von Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
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94'
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
92'
Ball abgeblockt. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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92'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Johaneko Louis-Jean.
89'
Wechsel Athletic Bilbao. Yeray Álvarez kommt für Yuri Berchiche.
89'
Wechsel Athletic Bilbao. Oihan Sancet kommt für Nico Williams.
89'
Wechsel Athletic Bilbao. Johaneko Louis-Jean kommt für Robert Navarro.
89'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Job Ochieng kommt für Gonçalo Guedes.
88'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Héctor Fort kommt für Jon Aramburu.
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88'
Ball pariert. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Sergio Gómez mit einer Flanke.
88'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Aymeric Laporte.
87'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Aymeric Laporte.
87'
Vorbeigeschossen. Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
86'
Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Robert Navarro (Athletic Bilbao).
84'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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84'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Hugo Rincón (Athletic Bilbao).
83'
Ball abgeblockt. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert Navarro.
80'
Vorbeigeschossen. Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
78'
Vorbeigeschossen. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Orri Óskarsson.
77'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
77'
Wechsel Athletic Bilbao. Beñat Prados kommt für Peio Canales.
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76'
Ball abgeblockt. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert Navarro.
75'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Beñat Turrientes kommt für Jon Gorrotxategi.
75'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Takefusa Kubo kommt für Luka Sucic.
74'
Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián).
74'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ball abgeblockt. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Soler.
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73'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Unai Simón.
73'
Ball pariert. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
72'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
70'
Foul von Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
70'
Dani Vivian (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
68'
Ball abgeblockt. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
67'
Ball abgeblockt. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Soler.
65'
Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
64'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte.
64'
Foul von Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
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64'
Dani Vivian (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Jon Aramburu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Orri Óskarsson im Abseits.
61'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Orri Óskarsson kommt für Ander Barrenetxea.
61'
Foul von Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián).
61'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball abgeblockt. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert Navarro mit einem langen Ball.
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56'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Berchiche.
55'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián).
55'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Robert Navarro.
52'
Ball abgeblockt. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Vorbeigeschossen. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carlos Soler.
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49'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nico Williams.
46'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Dani Vivian (Athletic Bilbao).
50'
Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1.
49'
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Robert Navarro (Athletic Bilbao).
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49'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
47'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián ist 2:1. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Jon Aramburu verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
45'
Elfmeter für Athletic Bilbao. Nico Williams wurde im Strafraum gefoult.
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44'
Foul von Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián).
44'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián).
44'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jon Aramburu.
38'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Unai Simón.
38'
Ball pariert. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Carlos Soler.
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35'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Carlos Soler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luka Sucic im Abseits.
34'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Unai Simón.
34'
Ball pariert. Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
30'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián ist 1:1. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts.
27'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jon Aramburu.
26'
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nico Williams (Athletic Bilbao).
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22'
Foul von Robert Navarro (Athletic Bilbao).
22'
Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
18'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Berchiche.
16'
Vorbeigeschossen. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
16'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián ist 1:0. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nico Williams mit einem Steilpass.
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12'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
11'
Ball abgeblockt. Peio Canales (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Gómez.
10'
Ball abgeblockt. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
9'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
8'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Wechsel Athletic Bilbao. Robert Navarro kommt für Maroan Sannadi aufgrund einer Verletzung.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Maroan Sannadi (Athletic Bilbao).
3'
Foul von Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián).
3'
Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Vorbeigeschossen. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Hugo Rincón.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastián.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.