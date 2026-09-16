Atlético de Madrid

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 4:0.
94'
Foul von Arnau Ortiz (Atlético Madrid).
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94'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits Atlético Madrid. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lee Kang-In im Abseits.
93'
Abel Bretones (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Abel Bretones (CA Osasuna).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Dávid Hancko (Atlético Madrid).
90'
Lucas Torró (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Rubén García (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Arnau Ortiz (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
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85'
Wechsel Atlético Madrid. Dávid Hancko kommt für Alejandro Grimaldo.
85'
Wechsel Atlético Madrid. Morten Hjulmand kommt für Johnny Cardoso.
84'
Vorbeigeschossen. Unai Santos (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
84'
Handspiel von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
82'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 4:0. Álex Baena (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Johnny Cardoso mit einem Steilpass.
81'
Vorbeigeschossen. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Álex Baena.
78'
Ball abgeblockt. Johnny Cardoso (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo mit einer Flanke.
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77'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Unai Santos.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abel Bretones (CA Osasuna).
75'
Foul von Robin Le Normand (Atlético Madrid).
75'
Abel Bretones (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ball abgeblockt. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel CA Osasuna. Romain Del Castillo kommt für Asier Osambela aufgrund einer Verletzung.
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74'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Asier Osambela (CA Osasuna).
73'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Fernández.
73'
Ball pariert. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Álex Baena.
71'
Wechsel CA Osasuna. Jon Moncayola kommt für Iñigo Arguibide.
70'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Iñigo Arguibide.
69'
Abseits CA Osasuna. Asier Osambela spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ante Budimir im Abseits.
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68'
Wechsel Atlético Madrid. Arnau Ortiz kommt für Ademola Lookman.
68'
Wechsel Atlético Madrid. Giuliano Simeone kommt für Jonathan David.
68'
Wechsel Atlético Madrid. Marc Pubill kommt für Cristian Romero.
67'
Jonathan David (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Unai Santos (CA Osasuna).
66'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Enzo Boyomo.
64'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Unai Santos (CA Osasuna).
64'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
63'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 3:0. Robin Le Normand (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts nach einer Ecke.
62'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Fernández.
62'
Ball pariert. Cristian Romero (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ademola Lookman.
60'
Jonathan David (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Unai Santos (CA Osasuna).
60'
Wechsel CA Osasuna. Ante Budimir kommt für Raúl García.
59'
Wechsel CA Osasuna. Rubén García kommt für Raúl Moro.
59'
Wechsel CA Osasuna. Kike Barja kommt für Jonathan Dubasin.
54'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 2:0. Lee Kang-In (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Jonathan David.
53'
Foul von Koke (Atlético Madrid).
53'
Rockson Yeboah (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Ball abgeblockt. Ademola Lookman (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan David.
50'
Ademola Lookman (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Ademola Lookman (Atlético Madrid).
50'
Jonathan Dubasin (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Iñigo Arguibide (CA Osasuna).
47'
Handspiel von Cristian Romero (Atlético Madrid).
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46'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Fernández.
46'
Ball pariert. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lee Kang-In.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball abgeblockt. Raúl Moro (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Boyomo.
43'
Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
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42'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Fernández.
42'
Ball pariert. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
42'
Ball pariert. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ademola Lookman.
39'
Cristian Romero (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Raúl García (CA Osasuna).
37'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ademola Lookman nach einem Konter.
36'
Vorbeigeschossen. Ademola Lookman (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei.
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36'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan David.
34'
Vorbeigeschossen. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ademola Lookman nach einem Konter.
33'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Rockson Yeboah.
32'
Ademola Lookman (Atlético Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Rockson Yeboah (CA Osasuna).
31'
Ball abgeblockt. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Llorente.
30'
Ball abgeblockt. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ademola Lookman.
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29'
Robin Le Normand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
28'
Handspiel von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
28'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan David.
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna ist 1:0. Jonathan David (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
24'
Ball pariert. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo.
20'
Ball abgeblockt. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Baena.
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20'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lee Kang-In.
17'
Vorbeigeschossen. Cristian Romero (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Álex Baena.
13'
Ball pariert. Raúl García (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Raúl Moro mit einem Steilpass.
12'
Ball pariert. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Koke.
10'
Vorbeigeschossen. Ademola Lookman (Atlético Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
8'
Robin Le Normand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Raúl Moro (CA Osasuna).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlético Madrid und CA Osasuna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.