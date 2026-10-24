Atlético de Madrid

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Deportivo de A Coruña ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Deportivo de A Coruña ist 1:0.
95'
Ball pariert. Kevin Sánchez (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adama Traoré.
Werbung
94'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Rodrigo Mendoza.
93'
Vorbeigeschossen. Jonathan Asp Jensen (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luismi Cruz.
92'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
91'
Vorbeigeschossen. Kevin Sánchez (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adama Traoré mit einer Flanke.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball abgeblockt. Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrià Alti.
89'
Ball abgeblockt. Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Asp Jensen.
88'
Vorbeigeschossen. Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yeremay Hernández nach einer Standardsituation.
87'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
87'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
86'
Álex Baena (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
86'
Adrià Alti (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Alexander Sørloth (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
85'
José María Giménez (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Riki Rodríguez kommt für Lorenzo Amatucci.
Werbung
83'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Mendoza (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
83'
Vorbeigeschossen. Marc Pubill (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Álex Baena mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
83'
Ball abgeblockt. Alexander Sørloth (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julián Alvarez.
82'
Robin Le Normand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Kevin Sánchez (Deportivo de A Coruña).
82'
Ball pariert. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez mit einem Steilpass.
Werbung
80'
Wechsel Atlético Madrid. Rodrigo Mendoza kommt für Morten Hjulmand.
80'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Jonathan Asp Jensen kommt für Giacomo Quagliata.
80'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Kevin Sánchez kommt für Bil Nsongo.
79'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
79'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
Werbung
79'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
77'
Vorbeigeschossen. Alexander Sørloth (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dávid Hancko mit einem langen Ball.
75'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña).
Werbung
71'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
71'
Adrià Alti (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Álex Baena.
68'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
68'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Atlético Madrid. Alexander Sørloth kommt für Lee Kang-In.
67'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Adama Traoré.
Werbung
63'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña).
61'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña).
61'
Vorbeigeschossen. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giacomo Quagliata.
59'
Vorbeigeschossen. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez.
58'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Luismi Cruz kommt für Diego Villares.
Werbung
58'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Adama Traoré kommt für David Mella.
57'
Vorbeigeschossen. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
57'
Ball abgeblockt. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
57'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Baena.
54'
Ball pariert. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez.
54'
Ball pariert. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mario Soriano.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Deportivo de A Coruña ist 1:0. Julián Alvarez (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo.
Werbung
46'
Foul von Julián Alvarez (Atlético Madrid).
46'
Adrià Alti (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Atlético Madrid. Robin Le Normand kommt für Ademola Lookman.
45'
Wechsel Atlético Madrid. Giuliano Simeone kommt für Pablo Barrios.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Deportivo de A Coruña ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Morten Hjulmand (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Werbung
44'
Vorbeigeschossen. Pablo Barrios (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
42'
Vorbeigeschossen. Diego Villares (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giacomo Quagliata mit einer Flanke.
41'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
41'
Adrià Alti (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Marc Pubill.
37'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pablo Barrios.
34'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
28'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
27'
Ball pariert. Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Ball pariert. Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
26'
Marc Pubill (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
26'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
22'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Llorente.
20'
Ball abgeblockt. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Vorbeigeschossen. Pablo Barrios (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julián Alvarez.
15'
Vorbeigeschossen. Diego Villares (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yeremay Hernández.
15'
Foul von Morten Hjulmand (Atlético Madrid).
15'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Álex Baena.
Werbung
13'
Abseits Atlético Madrid. Alejandro Grimaldo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ademola Lookman im Abseits.
13'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña).
11'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
9'
Vorbeigeschossen. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
6'
Ball pariert. Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
6'
Ball abgeblockt. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von José María Giménez.
Werbung
5'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
3'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
3'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlético Madrid und Deportivo de A Coruña.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.