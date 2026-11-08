Atlético de Madrid

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona ist 1:2.
94'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona ist 1:2.
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94'
Vorbeigeschossen. Raphinha (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
93'
Raphinha (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
92'
Pedri (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Jonathan David (Atlético Madrid).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Marc Pubill (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
87'
Marcos Llorente (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
86'
Wechsel FC Barcelona. Karim Adeyemi kommt für Anthony Gordon.
80'
Frenkie de Jong (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
78'
Wechsel Atlético Madrid. Jonathan David kommt für Pablo Barrios.
78'
Gerard Martín (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
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77'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gavi.
77'
Abseits Atlético Madrid. Johnny Cardoso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giuliano Simeone im Abseits.
75'
Foul von Gerard Martín (FC Barcelona).
75'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Barcelona. Gavi kommt für Fermín López.
74'
Wechsel FC Barcelona. Eric García kommt für Marc Bernal.
74'
Marc Bernal (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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73'
Foul von Marc Bernal (FC Barcelona).
73'
Johnny Cardoso (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Atlético Madrid. Johnny Cardoso kommt für Álex Baena.
72'
Wechsel Atlético Madrid. Morten Hjulmand kommt für Koke.
71'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pau Cubarsí.
71'
Ball abgeblockt. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Pubill.
66'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona ist 1:2. Fermín López (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lamine Yamal mit einem Steilpass.
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64'
Vorbeigeschossen. Marc Bernal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lamine Yamal.
63'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
61'
Ball pariert. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lamine Yamal.
61'
Abseits Atlético Madrid. Koke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álex Baena im Abseits.
60'
Wechsel Atlético Madrid. Alexander Sørloth kommt für Lee Kang-In.
60'
Wechsel FC Barcelona. Andreas Christensen kommt für João Cancelo.
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59'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Pablo Barrios (Atlético Madrid).
58'
Vorbeigeschossen. Pau Cubarsí (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lamine Yamal.
55'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Koke mit einem Steilpass nach einem Konter.
54'
Foul von João Cancelo (FC Barcelona).
54'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Marc Bernal (FC Barcelona).
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54'
Koke (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
53'
Ball abgeblockt. Pedri (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Foul von Marc Bernal (FC Barcelona).
51'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
49'
Abseits Atlético Madrid. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julián Alvarez im Abseits.
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49'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
49'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Fermín López.
46'
Marc Bernal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
46'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Anthony Gordon.
45'
Wechsel FC Barcelona. Frenkie de Jong kommt für Brian Fariñas.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona ist 1:1.
49'
Abseits FC Barcelona. Raphinha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fermín López im Abseits.
48'
Ball abgeblockt. Raphinha (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Yamal.
48'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fermín López.
46'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
46'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona ist 1:1. Fermín López (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
43'
Álex Baena (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
40'
Abseits Atlético Madrid. Marc Pubill spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álex Baena im Abseits.
40'
Foul von Pau Cubarsí (FC Barcelona).
40'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Ball abgeblockt. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Ball pariert. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Koke mit einem Steilpass.
35'
Foul von Lamine Yamal (FC Barcelona).
35'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
32'
Ball pariert. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedri.
31'
Foul von Raphinha (FC Barcelona).
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31'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Raphinha (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Fermín López (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
28'
Foul von Brian Fariñas (FC Barcelona).
28'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball pariert. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
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24'
Ball pariert. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Álex Baena mit einem langen Ball.
23'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Dávid Hancko.
22'
Marc Bernal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Koke (Atlético Madrid).
21'
Abseits Atlético Madrid. Julián Alvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dávid Hancko im Abseits.
20'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pau Cubarsí.
20'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Álex Baena nach einem Konter.
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19'
João Cancelo (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
19'
Foul von Anthony Gordon (FC Barcelona).
19'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Anthony Gordon (FC Barcelona).
17'
Marcos Llorente (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball abgeblockt. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Yamal.
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14'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
14'
Koke (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Barcelona).
12'
Fermín López (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Pablo Barrios (Atlético Madrid).
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona ist 1:0. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Julián Alvarez.
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7'
Pedri (FC Barcelona) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Lamine Yamal.
6'
Marc Pubill (Atlético Madrid) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Álex Baena mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Gerard Martín.
4'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Gordon.
3'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.