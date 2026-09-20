Atlético de Madrid

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist 2:1.
93'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
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93'
Bernardo Silva (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Koke (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Morten Hjulmand.
91'
Foul von Julián Alvarez (Atlético Madrid).
91'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcos Llorente mit einem langen Ball.
89'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist 2:1. Antonio Rüdiger (Real Madrid) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Bernardo Silva mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
89'
Wechsel Atlético Madrid. Morten Hjulmand kommt für Lee Kang-In.
89'
Wechsel Atlético Madrid. Robin Le Normand kommt für Cristian Romero.
89'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
89'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
85'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Eduardo Camavinga.
84'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Koke mit einer Flanke.
84'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Rüdiger.
84'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ademola Lookman.
82'
Wechsel Real Madrid. Bernardo Silva kommt für Jude Bellingham.
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81'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
81'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Jude Bellingham (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Julián Alvarez (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
77'
Julián Alvarez (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Ibrahima Konaté (Real Madrid).
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77'
Ball pariert. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
77'
Ball pariert. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ademola Lookman.
74'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
74'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Real Madrid. Eduardo Camavinga kommt für Aurélien Tchouaméni.
68'
Abseits Real Madrid. Marc Cucurella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yan Diomande im Abseits.
68'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
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68'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Atlético Madrid. Ademola Lookman kommt für Álex Baena.
66'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
66'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Ball abgeblockt. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Koke.
66'
Ball pariert. Cristian Romero (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Dávid Hancko mit dem Kopf.
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65'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Denzel Dumfries.
65'
Ball abgeblockt. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Vorbeigeschossen. Johnny Cardoso (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
62'
Wechsel Atlético Madrid. Julián Alvarez kommt für Jonathan David.
59'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist 2:0. Jonathan David (Atlético Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Giuliano Simeone mit einer Flanke.
57'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
57'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Ball pariert. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Koke.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen (Atlético Madrid).
54'
Wechsel Real Madrid. Yan Diomande kommt für Vinícius Júnior.
54'
Wechsel Real Madrid. Antonio Rüdiger kommt für Arda Güler.
53'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist 1:0. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
52'
Dean Huijsen (Real Madrid) sieht die Rote Karte.
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51'
VAR Entscheidung: Karte geändert Dean Huijsen (Real Madrid).
49'
Denzel Dumfries (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
49'
Elfmeter für Atlético Madrid. Giuliano Simeone wurde im Strafraum gefoult.
49'
Dean Huijsen verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
47'
Ball pariert. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Marcos Llorente mit einem langen Ball.
45'
Wechsel Atlético Madrid. Koke kommt für Marc Pubill.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist 0:0.
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48'
Handspiel von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
46'
Abseits Real Madrid. Arda Güler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Vinícius Júnior (Real Madrid).
45'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
45'
Federico Valverde (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
42'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
42'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Cristian Romero (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Kylian Mbappé (Real Madrid).
40'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
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40'
Ball pariert. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Denzel Dumfries.
38'
Cristian Romero (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
VAR Entscheidung: Karte geändert Cristian Romero (Atlético Madrid).
36'
Foul von Cristian Romero (Atlético Madrid).
36'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Marc Pubill (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
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35'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Llorente.
32'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan David.
26'
Vorbeigeschossen. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jude Bellingham.
24'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
23'
Vorbeigeschossen. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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22'
Vorbeigeschossen. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
21'
Vorbeigeschossen. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jude Bellingham.
18'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
15'
Vorbeigeschossen. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
10'
Abseits Atlético Madrid. Marc Pubill spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giuliano Simeone im Abseits.
8'
Foul von Arda Güler (Real Madrid).
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8'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
7'
Vorbeigeschossen. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Dávid Hancko.
5'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
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1'
Abseits Atlético Madrid. Marcos Llorente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan David im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlético Madrid und Real Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.