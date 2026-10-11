Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 5:2.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 5:2.
97'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Torró.
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96'
Alejandro Catena (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte.
96'
5 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 5:2. José Antonio Morante (Betis Sevilla) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Héctor Bellerín.
94'
Ball pariert. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nelson Deossa.
92'
Wechsel Betis Sevilla. José Antonio Morante kommt für Abde Ezzalzouli.
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92'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dani Ceballos.
91'
Ball pariert. Mauro Echegoyen (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jonathan Dubasin.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
89'
Ball abgeblockt. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Roca.
88'
Valentin Rosier (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
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88'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ball abgeblockt. Mauro Echegoyen (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Marc Roca.
84'
Ball abgeblockt. Jonathan Dubasin (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Moi Gómez.
81'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Pablo Fornals.
81'
Wechsel Betis Sevilla. Troy Parrott kommt für Cucho Hernández.
81'
Marc Roca (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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81'
Jonathan Dubasin (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
79'
Wechsel CA Osasuna. Iker Muñoz kommt für Raúl García aufgrund einer Verletzung.
77'
Ball abgeblockt. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antony.
76'
Natan (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Jonathan Dubasin (CA Osasuna).
74'
Wechsel CA Osasuna. Jonathan Dubasin kommt für Rubén García.
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74'
Vorbeigeschossen. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
74'
Wechsel Betis Sevilla. Dani Ceballos kommt für Isco.
73'
Wechsel Betis Sevilla. Antony kommt für Rodrigo Riquelme.
73'
Abel Bretones (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
71'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Bellerín.
70'
Vorbeigeschossen. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli mit einem Steilpass nach einem Konter.
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67'
4 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 4:2. Isco (Betis Sevilla) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
64'
Lucas Torró (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
63'
Wechsel CA Osasuna. Mauro Echegoyen kommt für Jon Moncayola.
63'
Wechsel CA Osasuna. Valentin Rosier kommt für Iñigo Arguibide.
63'
Foul von Fran García (Betis Sevilla).
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63'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
62'
Iñigo Arguibide (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Iñigo Arguibide (CA Osasuna).
59'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
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56'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 3:2. Raúl García (CA Osasuna) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alejandro Catena nach einer Ecke.
55'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Natan.
53'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Asier Osambela.
53'
Vorbeigeschossen. Héctor Bellerín (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Isco.
52'
VAR Entscheidung: Tor Betis Sevilla 3-1 CA Osasuna (Ante Budimir).
51'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 3:1. Ante Budimir (CA Osasuna) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Rubén García.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
49'
Foul von Fran García (Betis Sevilla).
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49'
Iñigo Arguibide (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
3 : 0
Pech für CA Osasuna - Eigentor von Ante Budimir! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 3:0. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
48'
Vorbeigeschossen. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Isco nach einer Standardsituation.
47'
Cucho Hernández (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
45'
Wechsel CA Osasuna. Asier Osambela kommt für Unai Santos.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 2:0.
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47'
Cucho Hernández (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Cucho Hernández (Betis Sevilla).
47'
Unai Santos (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Rubén García (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alejandro Catena.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Unai Santos (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte.
45'
Foul von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
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45'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cucho Hernández.
44'
Ball abgeblockt. Jon Moncayola (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Ball abgeblockt. Rubén García (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Arguibide.
43'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
43'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Riquelme mit einer Flanke.
41'
Jon Moncayola (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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41'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
41'
Foul von Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla).
41'
Abel Bretones (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Cucho Hernández (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
39'
Vorbeigeschossen. Diego Llorente (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Fran García mit einer Flanke nach einer Ecke.
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38'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Jon Moncayola.
37'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Abel Bretones (CA Osasuna).
36'
Natan (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
33'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
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31'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 2:0. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Cucho Hernández mit einem Steilpass.
29'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Iñigo Arguibide.
28'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Diego Llorente.
27'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Catena.
26'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Moi Gómez.
24'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
24'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
22'
Raúl García (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Natan (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Ante Budimir.
20'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Iñigo Arguibide.
19'
Ball pariert. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Moi Gómez mit einer Flanke.
18'
Vorbeigeschossen. Fran García (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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17'
Vorbeigeschossen. Raúl García (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jon Moncayola mit einem Steilpass.
16'
Abseits CA Osasuna. Moi Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iñigo Arguibide im Abseits.
15'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
15'
Jon Moncayola (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cucho Hernández.
13'
Héctor Bellerín (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Moi Gómez (CA Osasuna).
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11'
Abseits CA Osasuna. Raúl García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moi Gómez im Abseits.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna ist 1:0. Isco (Betis Sevilla) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
8'
Elfmeter für Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme wurde im Strafraum gefoult.
8'
Unai Santos verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
8'
Ball abgeblockt. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Betis Sevilla und CA Osasuna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.