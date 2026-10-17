Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 2:5.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 2:5.
92'
Foul von Gavi (FC Barcelona).
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92'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Eric García kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. FC Barcelona hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
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89'
Ball abgeblockt. Raphinha (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedri mit einem langen Ball.
85'
Vorbeigeschossen. Xavi Espart (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raphinha.
81'
2 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 2:5. Dani Olmo (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Pau Cubarsí.
81'
Foul von Xavi Espart (FC Barcelona).
81'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Troy Parrott.
79'
Wechsel FC Barcelona. Gavi kommt für Gabriel Jesus aufgrund einer Verletzung.
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79'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Valles.
79'
Ball pariert. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Raphinha.
79'
Ball pariert. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Xavi Espart.
76'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Pau Cubarsí.
76'
Ball abgeblockt. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Troy Parrott.
76'
Vorbeigeschossen. Gabriel Jesus (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
76'
Ball pariert. Dani Olmo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anthony Gordon.
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75'
Ball pariert. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
71'
Dani Olmo (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla).
70'
Wechsel Betis Sevilla. Álvaro Fidalgo kommt für Pablo Fornals.
70'
Wechsel Betis Sevilla. Ángel Ortiz kommt für Héctor Bellerín.
70'
Wechsel FC Barcelona. Raphinha kommt für Lamine Yamal.
66'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dani Olmo.
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64'
Wechsel Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme kommt für Giovani Lo Celso.
64'
Wechsel Betis Sevilla. Troy Parrott kommt für Cucho Hernández.
62'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 2:4. Eric García (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Pau Cubarsí mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
62'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Wechsel FC Barcelona. Anthony Gordon kommt für Karim Adeyemi.
62'
Wechsel FC Barcelona. Dani Olmo kommt für Fermín López.
61'
Diego Llorente (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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61'
Gabriel Jesus (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Diego Llorente (Betis Sevilla).
58'
Foul von Gabriel Jesus (FC Barcelona).
58'
Giovani Lo Celso (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Handspiel von Rodri (FC Barcelona).
55'
Lamine Yamal (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Facundo Bernal (Betis Sevilla) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
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53'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 2:3. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Giovani Lo Celso mit einem Steilpass nach einem Konter.
53'
Facundo Bernal (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
51'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 1:3. Gabriel Jesus (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lamine Yamal.
51'
Abseits FC Barcelona. Lamine Yamal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriel Jesus im Abseits.
50'
Ball pariert. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giovani Lo Celso.
49'
Ball pariert. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
49'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
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49'
Valentín Gómez (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jules Koundé (FC Barcelona).
47'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Pau Cubarsí (FC Barcelona).
46'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Barcelona. Eric García kommt für Gerard Martín.
45'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Dani Ceballos.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 1:2.
50'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Diego Llorente.
48'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
47'
Foul von Xavi Espart (FC Barcelona).
47'
Giovani Lo Celso (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
VAR Entscheidung: Kein Tor Betis Sevilla 1-2 FC Barcelona.
43'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Giovani Lo Celso (Betis Sevilla) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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43'
Handspiel von Cucho Hernández (Betis Sevilla).
41'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 1:2. Rodri (FC Barcelona) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Fermín López mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Bellerín.
39'
Ball pariert. Héctor Bellerín (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Fornals.
39'
Ball pariert. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodri mit einem langen Ball.
38'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Giovani Lo Celso (Betis Sevilla).
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37'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Valentín Gómez (Betis Sevilla).
30'
Xavi Espart (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Giovani Lo Celso (Betis Sevilla).
30'
Foul von Pedri (FC Barcelona).
30'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Rodri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
27'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 1:1. Valentín Gómez (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Jules Koundé.
25'
Gabriel Jesus (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Diego Llorente (Betis Sevilla).
24'
Abseits Betis Sevilla. Diego Llorente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Fornals im Abseits.
22'
Vorbeigeschossen. Xavi Espart (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rodri.
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22'
Héctor Bellerín (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Héctor Bellerín (Betis Sevilla).
20'
Fermín López (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
20'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Héctor Bellerín (Betis Sevilla).
16'
Abseits FC Barcelona. Pedri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Karim Adeyemi im Abseits.
14'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Diego Llorente.
12'
Vorbeigeschossen. Gabriel Jesus (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedri.
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona ist 0:1. Lamine Yamal (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Jules Koundé.
7'
Foul von Xavi Espart (FC Barcelona).
7'
Diego Llorente (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Betis Sevilla und FC Barcelona.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.