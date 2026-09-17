Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Getafe ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Getafe ist 1:0.
95'
Foul von Junior Firpo (Betis Sevilla).
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95'
Sebastián Boselli (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Vorbeigeschossen. Dani Ceballos (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Héctor Bellerín.
92'
Wechsel Betis Sevilla. Álvaro Fidalgo kommt für Antony.
92'
Vorbeigeschossen. Alberto Risco (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iván Azón nach einem Konter.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Abseits FC Getafe. Nemanja Gudelj spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enes Ünal im Abseits.
90'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
88'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Natan (Betis Sevilla).
87'
Gelb-Rote Karte für Mario Martín (FC Getafe) für überhartes Einsteigen.
86'
Natan (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
85'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Junior Firpo (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Alberto Risco (FC Getafe).
81'
Wechsel FC Getafe. Alberto Risco kommt für Orel Mangala.
81'
Wechsel FC Getafe. Óscar López kommt für Francho Serrano.
80'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Riquelme.
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80'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
79'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
79'
Mario Martín (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Facundo Bernal (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
78'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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77'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
75'
Ball pariert. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Héctor Bellerín mit einem Steilpass.
74'
Sebastián Boselli (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
72'
Wechsel Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme kommt für Abde Ezzalzouli.
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72'
Wechsel Betis Sevilla. Cucho Hernández kommt für Troy Parrott.
71'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
70'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
69'
Wechsel FC Getafe. Sebastián Boselli kommt für Andrés García.
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69'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Junior Firpo.
68'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Foul von Valentín Gómez (Betis Sevilla).
67'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Héctor Bellerín (Betis Sevilla).
65'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Troy Parrott.
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61'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
61'
Wechsel Betis Sevilla. Dani Ceballos kommt für Isco.
58'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
56'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
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55'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
54'
Foul von Antony (Betis Sevilla).
54'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Mario Martín (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Antony (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
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51'
Ball pariert. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von David Soria mit einem langen Ball.
51'
Vorbeigeschossen. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
49'
Vorbeigeschossen. Mario Martín (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
49'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
49'
Johan Mojica (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isco.
48'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
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48'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Héctor Bellerín mit einer Flanke.
47'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Junior Firpo.
46'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
45'
Wechsel Betis Sevilla. Héctor Bellerín kommt für Ángel Ortiz.
45'
Wechsel FC Getafe. Enes Ünal kommt für Martín Satriano.
45'
Wechsel FC Getafe. Johan Mojica kommt für Davinchi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Getafe ist 1:0.
49'
Valentín Gómez (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
49'
Natan (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
47'
VAR Entscheidung: Tor Betis Sevilla 1-0 FC Getafe (Abde Ezzalzouli).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und FC Getafe ist 1:0. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Troy Parrott nach einem Konter.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
45'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
43'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Iván Azón (FC Getafe).
41'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Natan.
41'
Valentín Gómez (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Francho Serrano (FC Getafe).
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40'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
40'
Mario Martín (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
36'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ángel Ortiz mit dem Kopf.
34'
Ball abgeblockt. Facundo Bernal (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
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31'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Ortiz.
31'
Vorbeigeschossen. Facundo Bernal (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
30'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nelson Deossa.
28'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
28'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Zaid Romero.
27'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
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27'
Antony (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
25'
Davinchi (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
25'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Ángel Ortiz (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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24'
Foul von Ángel Ortiz (Betis Sevilla).
24'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Facundo Bernal (Betis Sevilla).
23'
Orel Mangala (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Abseits FC Getafe. Davinchi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iván Azón im Abseits.
21'
Vorbeigeschossen. Facundo Bernal (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
21'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isco.
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21'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ángel Ortiz.
18'
Foul von Junior Firpo (Betis Sevilla).
18'
Francho Serrano (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei.
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Djené Dakonam (FC Getafe).
13'
Abseits FC Getafe. Zaid Romero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iván Azón im Abseits.
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11'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
10'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
6'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
6'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
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5'
Ball pariert. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
4'
Ball pariert. Mario Martín (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
3'
Foul von Ángel Ortiz (Betis Sevilla).
3'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
1'
Foul von Junior Firpo (Betis Sevilla).
1'
Francho Serrano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Betis Sevilla und FC Getafe.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.