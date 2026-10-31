Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Malaga CF ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Malaga CF ist 2:1.
94'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
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94'
Rafita (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
92'
Vorbeigeschossen. Eneko Jauregi (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dani Lorenzo mit einer Flanke nach einer Ecke.
92'
Aitor Ruibal (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
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92'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Marc Bartra.
91'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
91'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Aitor Ruibal (Betis Sevilla).
90'
Einar Galilea (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
89'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Juani (Malaga CF).
88'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Ortiz.
87'
Abseits Betis Sevilla. Álvaro Valles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aitor Ruibal im Abseits.
86'
Wechsel Malaga CF. Eneko Jauregi kommt für Adrián Niño.
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85'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Valles.
85'
Vorbeigeschossen. Chupe (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Rafa Rodríguez mit einer Flanke.
84'
Abseits Betis Sevilla. Ángel Ortiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aitor Ruibal im Abseits.
84'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Pablo Fornals.
83'
Wechsel Betis Sevilla. Ángel Ortiz kommt für Héctor Bellerín.
83'
Vorbeigeschossen. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Antony nach einem Konter.
82'
Foul von Antony (Betis Sevilla).
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82'
Rafita (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Rafita.
81'
Abseits Malaga CF. Jens Cajuste spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juani im Abseits.
80'
Wechsel Malaga CF. Jens Cajuste kommt für Carlos Dotor.
79'
Wechsel Malaga CF. Juani kommt für Fernando Calero.
79'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
78'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
76'
Vorbeigeschossen. Rafita (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dani Lorenzo.
76'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani Ceballos.
75'
Wechsel Betis Sevilla. Aitor Ruibal kommt für Troy Parrott.
75'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
73'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke nach einer Ecke.
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73'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Rafita.
71'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Puga.
68'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Malaga CF ist 2:1. Adrián Niño (Malaga CF) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
68'
Ball abgeblockt. Adam Aznou (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani Lorenzo.
67'
Abseits Betis Sevilla. Fran García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abde Ezzalzouli im Abseits.
67'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
67'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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66'
Handspiel von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
66'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
64'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carlos Puga (Malaga CF).
63'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Puga.
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62'
Wechsel Betis Sevilla. Dani Ceballos kommt für Isco.
61'
Wechsel Betis Sevilla. Antony kommt für Rodrigo Riquelme.
61'
Wechsel Malaga CF. Rafa Rodríguez kommt für Ramón Enríquez.
60'
Wechsel Malaga CF. Chupe kommt für David Larrubia.
60'
Handspiel von Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla).
57'
Foul von Isco (Betis Sevilla).
57'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Carlos Dotor (Malaga CF).
48'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
48'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Carlos Puga.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Malaga CF ist 2:0.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Malaga CF ist 2:0. Pablo Fornals (Betis Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links nach einer Standardsituation.
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46'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Einar Galilea (Malaga CF).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Puga.
45'
Ball abgeblockt. Fran García (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Abseits Malaga CF. Dani Lorenzo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Aznou im Abseits.
41'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Foul von Carlos Puga (Malaga CF).
41'
Ball abgeblockt. Dani Lorenzo (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Dotor mit einer Flanke.
38'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Malaga CF ist 1:0. Marc Bartra (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
38'
Rafita (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Héctor Bellerín (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Rafita (Malaga CF).
36'
Foul von Troy Parrott (Betis Sevilla).
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36'
Carlos Dotor (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
35'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Carlos Dotor (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
34'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
33'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
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29'
Abseits Malaga CF. Dani Lorenzo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Aznou im Abseits.
26'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Carlos Dotor (Malaga CF).
25'
Vorbeigeschossen. Héctor Bellerín (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Troy Parrott.
22'
Ball pariert. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Carlos Puga.
21'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Rafita.
20'
David Larrubia (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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20'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
19'
Vorbeigeschossen. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carlos Dotor.
19'
Vorbeigeschossen. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Herrero.
18'
Vorbeigeschossen. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals.
16'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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14'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
12'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Isco nach einem Konter.
11'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Troy Parrott.
6'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli nach einer Ecke.
6'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Fernando Calero.
6'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
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4'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Fernando Calero (Malaga CF).
2'
Ball pariert. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke.
2'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Ramón Enríquez.
2'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
2'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
1'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Puga.
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1'
Isco (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Betis Sevilla und Malaga CF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.