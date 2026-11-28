Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1.
95'
Foul von Natan (Betis Sevilla).
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95'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
94'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid).
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93'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Óscar Valentín nach einem Konter.
91'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid).
86'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Óscar Valentín kommt für Gnangoro.
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86'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
86'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
85'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Emil Audero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randy Nteka im Abseits.
84'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Tsitaishvili.
83'
Das Spiel läuft wieder.
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82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Natan (Betis Sevilla).
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid).
81'
Natan (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid).
81'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Randy Nteka.
79'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
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79'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Pablo Fornals.
78'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
78'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
78'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Vorbeigeschossen. Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit dem Kopf nach einer Ecke.
77'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Valles.
77'
Ball pariert. Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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75'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Gnangoro (Rayo Vallecano Madrid).
73'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Isi Palazón.
73'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Randy Nteka kommt für Sergio Camello.
72'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Isi Palazón.
68'
Isco (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
66'
Isco (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Foul von Marc Bartra (Betis Sevilla).
66'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball abgeblockt. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Giorgi Tsitaishvili kommt für Álvaro García.
63'
Wechsel Betis Sevilla. José Antonio Morante kommt für Antony.
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63'
Wechsel Betis Sevilla. Aitor Ruibal kommt für Héctor Bellerín.
63'
Wechsel Betis Sevilla. Troy Parrott kommt für Cucho Hernández.
61'
Antony (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid).
60'
Foul von Cucho Hernández (Betis Sevilla).
60'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Isi Palazón nach einem Konter.
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57'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
55'
Ball pariert. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Isi Palazón mit einem Steilpass.
54'
Álvaro Valles (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
54'
Ball pariert. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Unai López mit einer Flanke.
54'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Bellerín.
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51'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
51'
Ball abgeblockt. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke.
51'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
50'
Ball pariert. Natan (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke.
50'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
50'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
49'
Das Spiel läuft wieder.
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48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
45'
Wechsel Betis Sevilla. Fran García kommt für Junior Firpo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Junior Firpo (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Junior Firpo (Betis Sevilla).
45'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Vorbeigeschossen. Isco (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Héctor Bellerín mit einer Flanke.
43'
Ball abgeblockt. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
40'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Cucho Hernández.
39'
Vorbeigeschossen. Marc Roca (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cucho Hernández.
39'
Ball pariert. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Junior Firpo mit dem Kopf.
37'
Abseits Betis Sevilla. Abde Ezzalzouli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cucho Hernández im Abseits.
35'
Foul von Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid).
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35'
Antony (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Unai López.
34'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antony.
34'
Vorbeigeschossen. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
33'
Vorbeigeschossen. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrei Ratiu mit einer Flanke.
32'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Álvaro García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge de Frutos im Abseits.
32'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adrià Pedrosa nach einem Konter.
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29'
Vorbeigeschossen. Héctor Bellerín (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cucho Hernández mit einer Flanke.
27'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
27'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
26'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
24'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Junior Firpo (Betis Sevilla).
23'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
19'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
19'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
14'
Handspiel von Cucho Hernández (Betis Sevilla).
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11'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
11'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Handspiel von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
6'
Abseits Betis Sevilla. Cucho Hernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Isco im Abseits.
5'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Pedrosa.
5'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Firpo.
1'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
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1'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Betis Sevilla und Rayo Vallecano Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.