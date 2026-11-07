Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Athletic Bilbao ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Athletic Bilbao ist 1:1.
95'
Ball abgeblockt. Yeray Álvarez (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aymeric Laporte.
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95'
Vorbeigeschossen. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
95'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Torró.
94'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Catena.
94'
Ball abgeblockt. Beñat Prados (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Rincón mit dem Kopf.
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94'
Iker Muñoz (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Iker Muñoz (CA Osasuna).
93'
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Foul von Oihan Sancet (Athletic Bilbao).
93'
Iker Muñoz (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Athletic Bilbao ist 1:1. Alejandro Catena (CA Osasuna) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte nach einer Ecke.
90'
Ball abgeblockt. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Wechsel Athletic Bilbao. Yeray Álvarez kommt für Alex Berenguer.
89'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Iñigo Ruiz de Galarreta.
87'
Vorbeigeschossen. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
87'
Foul von Beñat Prados (Athletic Bilbao).
87'
Iker Muñoz (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Wechsel Athletic Bilbao. Johaneko Louis-Jean kommt für Nico Williams aufgrund einer Verletzung.
86'
Wechsel Athletic Bilbao. Beñat Prados kommt für Peio Canales.
84'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Athletic Bilbao ist 0:1. Nico Williams (Athletic Bilbao) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einem Konter.
84'
Ball pariert. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iñaki Williams.
84'
Foul von Peio Canales (Athletic Bilbao).
84'
Kike Barja (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Valentin Rosier (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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82'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Dani Vivian.
82'
Ball abgeblockt. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Barja mit einer Flanke.
82'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Berchiche.
80'
Wechsel CA Osasuna. Kike Barja kommt für Rubén García.
80'
Wechsel CA Osasuna. Raúl García kommt für Ante Budimir.
80'
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
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77'
Abseits Athletic Bilbao. Iñigo Ruiz de Galarreta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alex Berenguer im Abseits.
76'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nico Williams mit einer Flanke.
75'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Enzo Boyomo (CA Osasuna).
74'
Wechsel CA Osasuna. Iker Muñoz kommt für Moi Gómez.
73'
Vorbeigeschossen. Asier Osambela (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abel Bretones mit einer Flanke.
72'
Peio Canales (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Moi Gómez (CA Osasuna).
71'
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
70'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
69'
Ball pariert. Rubén García (CA Osasuna) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Moi Gómez mit einer Flanke.
68'
Wechsel CA Osasuna. Jonathan Dubasin kommt für Raúl Moro.
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68'
Wechsel CA Osasuna. Asier Osambela kommt für Jon Moncayola.
68'
Vorbeigeschossen. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
66'
Ball pariert. Moi Gómez (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Rubén García.
65'
Vorbeigeschossen. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alex Berenguer mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
65'
Wechsel Athletic Bilbao. Iñigo Ruiz de Galarreta kommt für Beñat Gerenabarrena.
65'
Wechsel Athletic Bilbao. Oihan Sancet kommt für Robert Navarro.
64'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Abel Bretones (CA Osasuna).
63'
Ball abgeblockt. Hugo Rincón (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert Navarro mit einer Flanke.
59'
Dani Vivian (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
58'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Dani Vivian.
57'
Abseits CA Osasuna. Valentin Rosier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alejandro Catena im Abseits.
54'
Ante Budimir (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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54'
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
52'
Ball pariert. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Williams.
51'
Peio Canales (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
47'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
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46'
Ball abgeblockt. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Athletic Bilbao ist 0:0.
48'
Ball pariert. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alex Berenguer.
47'
Jon Moncayola (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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42'
Foul von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
42'
Abel Bretones (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Raúl Moro (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alejandro Catena mit dem Kopf.
39'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
39'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Robert Navarro.
38'
Ball pariert. Abel Bretones (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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38'
Ball abgeblockt. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Foul von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
37'
Jon Moncayola (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Catena.
35'
Vorbeigeschossen. Rubén García (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
35'
Vorbeigeschossen. Alejandro Catena (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Beñat Gerenabarrena.
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33'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Rincón.
31'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
28'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jon Moncayola mit einem langen Ball nach einem Konter.
27'
Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
26'
Vorbeigeschossen. Rubén García (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
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26'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
24'
Ball abgeblockt. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rubén García.
22'
Ball pariert. Jon Moncayola (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Valentin Rosier.
20'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
18'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
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18'
Foul von Hugo Rincón (Athletic Bilbao).
18'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
16'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
16'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
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14'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Jon Moncayola (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Peio Canales (Athletic Bilbao).
11'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen (CA Osasuna).
8'
Foul von Moi Gómez (CA Osasuna).
8'
Dani Vivian (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Abseits CA Osasuna. Jon Moncayola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rubén García im Abseits.
4'
Foul von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
4'
Lucas Torró (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
2'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Rosier.
2'
Ball abgeblockt. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert Navarro.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CA Osasuna und Athletic Bilbao.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.