Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Malaga CF ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Malaga CF ist 1:0.
92'
Gelb-Rote Karte für Alejandro Catena (CA Osasuna) für überhartes Einsteigen.
Werbung
92'
Carlos Dotor (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Abseits CA Osasuna. Alejandro Catena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Raúl García im Abseits.
Werbung
88'
Raúl García (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Dani Lorenzo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
86'
Wechsel CA Osasuna. Raúl García kommt für Ante Budimir.
86'
Juan Cruz (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Diego Rico (CA Osasuna).
85'
Vorbeigeschossen. Juan Cruz (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von José Salinas mit einer Flanke.
Werbung
85'
Carlos Dotor (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Iker Muñoz (CA Osasuna).
83'
Wechsel Malaga CF. Juan Cruz kommt für David Larrubia.
76'
Wechsel Malaga CF. Chupe kommt für Pablo Martínez.
76'
Wechsel CA Osasuna. Lucas Torró kommt für Moi Gómez.
76'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Wechsel CA Osasuna. Iker Muñoz kommt für Rubén García.
Werbung
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Murillo (Malaga CF).
74'
Asier Osambela (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
74'
Diego Murillo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Diego Rico (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Pablo Martínez (Malaga CF).
73'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
Werbung
73'
José Salinas (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Abseits Malaga CF. Dani Lorenzo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
70'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Diego Murillo (Malaga CF).
68'
Abseits Malaga CF. Pablo Martínez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen José Salinas im Abseits.
66'
Asier Osambela (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Diego Murillo (Malaga CF).
Werbung
65'
Wechsel CA Osasuna. Raúl Moro kommt für Kike Barja.
65'
Wechsel CA Osasuna. Asier Osambela kommt für Aimar Oroz.
64'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ángel Recio (Malaga CF).
63'
Ball abgeblockt. Carlos Dotor (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Puga.
60'
Wechsel Malaga CF. Dani Lorenzo kommt für Joaquín Muñoz.
58'
Abseits CA Osasuna. Rubén García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kike Barja im Abseits.
Werbung
57'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
57'
Joaquín Muñoz (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball abgeblockt. Kike Barja (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke.
55'
Diego Rico (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
54'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
Werbung
53'
Ante Budimir (CA Osasuna) trifft die Latte mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Valentin Rosier.
49'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
49'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Carlos Dotor.
45'
Wechsel Malaga CF. Carlos Puga kommt für Álex Pastor.
45'
Wechsel Malaga CF. Ramón Enríquez kommt für Rafa Rodríguez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Malaga CF ist 1:0.
Werbung
46'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Diego Rico mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Alejandro Catena (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
42'
Joaquín Muñoz (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Diego Rico (CA Osasuna).
40'
David Larrubia (Malaga CF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
38'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Adrián Niño (Malaga CF).
36'
Diego Rico (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Carlos Dotor (Malaga CF).
36'
Ball abgeblockt. Aimar Oroz (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diego Rico.
34'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von José Salinas.
34'
Ball abgeblockt. Valentin Rosier (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Moncayola.
Werbung
32'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Recio.
31'
Ball abgeblockt. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Ball pariert. Kike Barja (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aimar Oroz.
29'
Foul von Aimar Oroz (CA Osasuna).
29'
Álex Pastor (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
28'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
27'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
27'
Adrián Niño (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Valentin Rosier (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Adrián Niño (Malaga CF).
24'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ángel Recio (Malaga CF).
Werbung
23'
Abseits Malaga CF. David Larrubia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Malaga CF ist 1:0. Ante Budimir (CA Osasuna) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Valentin Rosier mit einer Flanke.
18'
Ball abgeblockt. Moi Gómez (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diego Rico.
18'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Diego Murillo.
18'
Ball abgeblockt. Kike Barja (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentin Rosier mit einer Flanke.
17'
Vorbeigeschossen. Ángel Recio (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Martínez mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Diego Rico.
Werbung
13'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von José Salinas.
11'
David Larrubia (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
8'
Foul von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
8'
Aimar Oroz (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Rafa Rodríguez (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Larrubia.
6'
Rafa Rodríguez (Malaga CF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
6'
Foul von Moi Gómez (CA Osasuna).
5'
Diego Murillo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kike Barja (CA Osasuna).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CA Osasuna und Malaga CF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.