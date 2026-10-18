Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Racing Santander ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Racing Santander ist 2:0.
93'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ramón.
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92'
Wechsel Racing Santander. Giorgi Guliashvili kommt für Yassir Zabiri.
91'
Vorbeigeschossen. Raúl Moro (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raúl García.
91'
Wechsel CA Osasuna. Raúl García kommt für Rubén García.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Vorbeigeschossen. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Ramón.
88'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Racing Santander ist 2:0. Asier Osambela (CA Osasuna) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einem Konter.
88'
Ball pariert. Iñigo Arguibide (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rubén García.
85'
Ball abgeblockt. Asier Osambela (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abel Bretones.
84'
Foul von Andrés Martín (Racing Santander).
84'
Rubén García (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Iñigo Arguibide.
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84'
Ball abgeblockt. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yassir Zabiri.
83'
Wechsel Racing Santander. Asier Villalibre kommt für Iván Martín.
83'
Wechsel Racing Santander. Aarón Martín kommt für Jorge Salinas.
80'
Iván Martín (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
80'
Handspiel von Iván Martín (Racing Santander).
76'
Wechsel CA Osasuna. Iñigo Arguibide kommt für Valentin Rosier.
76'
Wechsel CA Osasuna. Raúl Moro kommt für Jonathan Dubasin.
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75'
Vorbeigeschossen. Enzo Boyomo (CA Osasuna) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Iván Martín.
74'
Ball abgeblockt. Asier Osambela (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentin Rosier.
73'
Foul von Jorge Salinas (Racing Santander).
73'
Rubén García (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Andrés Martín (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Abel Bretones (CA Osasuna).
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69'
Wechsel Racing Santander. Pablo García kommt für Sergio Canales.
68'
Iñigo Vicente (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
68'
Ball abgeblockt. Sergio Canales (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Vicente.
67'
Vorbeigeschossen. Jonathan Dubasin (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Wechsel CA Osasuna. Lucas Torró kommt für Iker Muñoz.
67'
Wechsel CA Osasuna. Asier Osambela kommt für Moi Gómez.
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66'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Martín.
66'
Ball abgeblockt. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rubén García mit einem langen Ball.
65'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ramón.
65'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Iker Muñoz (CA Osasuna).
64'
Vorbeigeschossen. Iker Muñoz (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jonathan Dubasin nach einem Konter.
63'
Vorbeigeschossen. Andrés Martín (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Prati.
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62'
Ball pariert. Sergio Canales (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrés Martín.
60'
Ante Budimir (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
60'
Pablo Ramón (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Abseits Racing Santander. Iñigo Vicente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrés Martín im Abseits.
58'
Vorbeigeschossen. Valentin Rosier (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jon Moncayola.
56'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Jorge Salinas.
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55'
Iván Martín (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
54'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ramón.
54'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke.
52'
Handspiel von Álvaro Mantilla (Racing Santander).
51'
Jorge Salinas (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Jorge Salinas (Racing Santander).
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51'
Valentin Rosier (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Handspiel von Iker Muñoz (CA Osasuna).
49'
Vorbeigeschossen. Rubén García (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
47'
Iván Martín (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jonathan Dubasin (CA Osasuna).
45'
Wechsel Racing Santander. Andrés Martín kommt für André Almeida.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Racing Santander ist 1:0.
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47'
André Almeida (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Moi Gómez (CA Osasuna).
46'
Handspiel von Ante Budimir (CA Osasuna).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von André Almeida nach einem Konter.
43'
Pablo Ramón (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
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42'
Foul von Sergio Canales (Racing Santander).
42'
Iker Muñoz (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Julen Agirrezabala (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
41'
Ball pariert. Jonathan Dubasin (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
41'
Ball pariert. Jonathan Dubasin (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
41'
Ball pariert. Jonathan Dubasin (CA Osasuna) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rubén García mit dem Kopf.
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39'
Foul von Jorge Salinas (Racing Santander).
39'
Iker Muñoz (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Rosier.
39'
Ball abgeblockt. Matteo Prati (Racing Santander) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Vicente mit einer Flanke.
38'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
37'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
34'
Vorbeigeschossen. Sergio Canales (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
33'
Abseits CA Osasuna. Alejandro Catena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan Dubasin im Abseits.
33'
Foul von Iván Martín (Racing Santander).
33'
Iker Muñoz (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Rubén García (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Moi Gómez mit einer Flanke.
30'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
28'
Valentin Rosier (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
André Almeida (Racing Santander) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
27'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
26'
Jeanuël Belocian (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
24'
Abseits Racing Santander. Jorge Salinas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Canales im Abseits.
24'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Iker Muñoz (CA Osasuna).
21'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeanuël Belocian (Racing Santander).
18'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Rosier.
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17'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
15'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
15'
André Almeida (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. André Almeida (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
14'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Rosier.
13'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Valentin Rosier mit einer Flanke.
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10'
Abseits CA Osasuna. Rubén García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ante Budimir im Abseits.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Racing Santander ist 1:0. Ante Budimir (CA Osasuna) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
6'
Álvaro Mantilla (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte.
6'
Elfmeter für CA Osasuna. Ante Budimir wurde im Strafraum gefoult.
6'
Jeanuël Belocian verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
6'
Foul von Moi Gómez (CA Osasuna).
6'
Yassir Zabiri (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
VAR Entscheidung: Kein Tor CA Osasuna 0-0 Racing Santander.
3'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Jonathan Dubasin (CA Osasuna) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
3'
Abseits CA Osasuna. Alejandro Catena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ante Budimir im Abseits.
3'
Ball pariert. Alejandro Catena (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Iker Muñoz.
3'
Ball abgeblockt. Iker Muñoz (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke.
3'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ramón.
1'
Abseits CA Osasuna. Abel Bretones spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan Dubasin im Abseits.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CA Osasuna und Racing Santander.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.