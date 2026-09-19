Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Rayo Vallecano Madrid ist 1:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Rayo Vallecano Madrid ist 1:1.
96'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
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96'
Lucas Torró (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
95'
Raúl García (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Iván Balliu (Rayo Vallecano Madrid).
93'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
90'
Raúl Moro kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. CA Osasuna hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel läuft wieder.
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89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Raúl Moro (CA Osasuna).
89'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Florian Lejeune.
88'
Handspiel von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
87'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Iván Balliu kommt für Álvaro García.
87'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Gnangoro kommt für Unai López.
86'
Foul von Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid).
86'
Iñigo Arguibide (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Ball pariert. Raúl García (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iker Muñoz.
84'
Foul von Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid).
84'
Iker Muñoz (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball abgeblockt. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Díaz.
79'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
78'
Handspiel von Abel Bretones (CA Osasuna).
77'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Unai López nach einer Standardsituation.
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77'
Sergio Herrera (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte.
77'
Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Jonathan Dubasin (CA Osasuna).
76'
Abseits CA Osasuna. Asier Osambela spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Raúl García im Abseits.
75'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
75'
Ball pariert. Raúl García (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Iker Muñoz.
74'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Asier Osambela mit einem langen Ball.
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73'
Wechsel CA Osasuna. Raúl García kommt für Unai Santos.
71'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
71'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Alemão kommt für Sergio Camello.
71'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Giorgi Tsitaishvili kommt für Jorge de Frutos.
70'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
70'
Alejandro Catena (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
69'
Wechsel CA Osasuna. Jonathan Dubasin kommt für Rubén García.
69'
Wechsel CA Osasuna. Lucas Torró kommt für Jon Moncayola.
66'
Jon Moncayola (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
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66'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
65'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Iker Muñoz (CA Osasuna).
63'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit einer Flanke.
62'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Unai Santos (CA Osasuna).
61'
Vorbeigeschossen. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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60'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Óscar Valentín.
57'
Abseits CA Osasuna. Jon Moncayola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iñigo Arguibide im Abseits.
57'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid).
56'
Wechsel CA Osasuna. Abel Bretones kommt für Diego Rico.
56'
Wechsel CA Osasuna. Raúl Moro kommt für Kike Barja.
55'
Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
53'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
53'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emil Audero mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
52'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
50'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Rayo Vallecano Madrid ist 1:1. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Adrià Pedrosa.
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50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen CA Osasuna und Rayo Vallecano Madrid ist 1:0.
46'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Iker Muñoz (CA Osasuna).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jorge de Frutos nach einem Konter.
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44'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Ball abgeblockt. Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Ball abgeblockt. Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Unai López mit einer Flanke.
44'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Jon Moncayola.
42'
Vorbeigeschossen. Diego Rico (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kike Barja.
41'
Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Iñigo Arguibide (CA Osasuna).
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38'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Iñigo Arguibide (CA Osasuna).
38'
Vorbeigeschossen. Iñigo Arguibide (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
37'
Ball abgeblockt. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Catena.
36'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Jon Moncayola (CA Osasuna).
35'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
31'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Diego Rico (CA Osasuna).
30'
Vorbeigeschossen. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Óscar Valentín.
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28'
Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Iñigo Arguibide (CA Osasuna).
27'
Vorbeigeschossen. Asier Osambela (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Diego Rico nach einer Ecke.
26'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Óscar Valentín.
24'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
24'
Kike Barja (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Diego Rico (CA Osasuna).
23'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Ante Budimir (CA Osasuna).
21'
Asier Osambela (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
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19'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
19'
Alejandro Catena (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Kike Barja (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ante Budimir mit dem Kopf.
17'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
17'
Ante Budimir (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen CA Osasuna und Rayo Vallecano Madrid ist 1:0. Ante Budimir (CA Osasuna) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
16'
Ball abgeblockt. Iñigo Arguibide (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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14'
Foul von Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid).
14'
Jon Moncayola (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
11'
Iñigo Arguibide (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Florian Lejeune.
8'
Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
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6'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Asier Osambela.
5'
Ball abgeblockt. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Fernández.
4'
Ball pariert. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Adrià Pedrosa.
2'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Unai López mit einem langen Ball.
2'
Foul von Iker Muñoz (CA Osasuna).
2'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Ball abgeblockt. Kike Barja (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rubén García mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen CA Osasuna und Rayo Vallecano Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.