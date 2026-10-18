Celta de Vigo

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Alavés ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Alavés ist 2:1.
95'
Foul von Andrés Antañón (Celta Vigo).
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95'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
92'
Ball pariert. Mariano Díaz (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Ibáñez mit einer Flanke.
91'
Ball abgeblockt. Ander Guevara (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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91'
Ball pariert. Lucas Boyé (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Novoa mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
89'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Andrés Antañón (Celta Vigo).
88'
Denis Suárez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Alavés. Ander Guevara kommt für Antonio Blanco.
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88'
Wechsel Alavés. Aitor Mañas kommt für Abde Rebbach.
87'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Alavés ist 2:1. Hugo Novoa (Alavés) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Mariano Díaz nach einem Konter.
85'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
84'
Vorbeigeschossen. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Blanco.
83'
Vorbeigeschossen. Nicolás Valentini (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
83'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
80'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Denis Suárez (Alavés).
79'
Vorbeigeschossen. Sergio Carreira (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iago Aspas.
77'
Wechsel Celta Vigo. Marcos Alonso kommt für Sebastián Cáceres.
76'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Nahuel Tenaglia (Alavés).
76'
Ball abgeblockt. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez.
76'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
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76'
Ball abgeblockt. Mariano Díaz (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Boyé.
73'
Ball pariert. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
72'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
72'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Alavés ist 2:0. Javi Rodríguez (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten links. Vorbereitet von Iago Aspas.
70'
Wechsel Celta Vigo. Andrés Antañón kommt für Hugo Burcio.
70'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Couhaib Driouech.
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68'
Ball abgeblockt. Nicolás Valentini (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
67'
Ville Koski (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
66'
Hugo Novoa (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Couhaib Driouech (Celta Vigo).
64'
Abseits Alavés. Nicolás Valentini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mariano Díaz im Abseits.
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64'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
63'
Nahuel Tenaglia (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
62'
Wechsel Alavés. Denis Suárez kommt für Carles Aleñá.
62'
Wechsel Alavés. Mariano Díaz kommt für Toni Martínez.
62'
Wechsel Alavés. Hugo Novoa kommt für Jonny Otto.
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61'
Abseits Alavés. Nicolás Valentini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucas Boyé im Abseits.
61'
Ball pariert. Nahuel Tenaglia (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Antonio Blanco mit einem langen Ball.
61'
Ball abgeblockt. Carles Aleñá (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
57'
Aleix Febas (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
56'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Ball pariert. Nicolás Valentini (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
53'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Alavés ist 1:0. Ferran Jutglà (Celta Vigo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Javi Rodríguez mit einem Steilpass.
50'
Ball pariert. Abde Rebbach (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Ibáñez.
50'
Ball pariert. Couhaib Driouech (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Álvarez.
48'
Ball abgeblockt. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carles Aleñá mit einer Flanke.
47'
Vorbeigeschossen. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Abde Rebbach mit einer Flanke.
45'
Wechsel Celta Vigo. Javi Rueda kommt für Williot Swedberg.
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45'
Wechsel Celta Vigo. Aleix Febas kommt für Ilaix Moriba.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Alavés ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Toni Martínez (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Hugo Burcio (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Toni Martínez (Alavés).
43'
Vorbeigeschossen. Jonny Otto (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Carles Aleñá nach einer Standardsituation.
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43'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
43'
Abde Rebbach (Alavés) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Antonio Blanco (Alavés).
42'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Abde Rebbach (Alavés).
39'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
35'
Foul von Toni Martínez (Alavés).
35'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball pariert. Lucas Boyé (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonio Blanco mit einer Flanke.
30'
Ball pariert. Toni Martínez (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
28'
Vorbeigeschossen. Hugo Álvarez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Couhaib Driouech.
27'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
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27'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Álvarez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
25'
Foul von Carles Aleñá (Alavés).
25'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Antonio Blanco (Alavés).
25'
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Carles Aleñá (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
24'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
22'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
22'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
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17'
Foul von Nicolás Valentini (Alavés).
17'
Couhaib Driouech (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Abseits Alavés. Carles Aleñá spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolás Valentini im Abseits.
15'
Sebastián Cáceres (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Sebastián Cáceres (Celta Vigo).
14'
Foul von Antonio Blanco (Alavés).
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14'
Williot Swedberg (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Carles Aleñá (Alavés).
13'
Williot Swedberg (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Ville Koski (Alavés).
7'
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
5'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und Alavés.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.