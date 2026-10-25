Celta de Vigo

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Betis Sevilla ist 0:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Betis Sevilla ist 0:0.
93'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giovani Lo Celso.
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92'
Vorbeigeschossen. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Williot Swedberg.
91'
Abseits Betis Sevilla. Álvaro Valles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abde Ezzalzouli im Abseits.
91'
Abseits Celta Vigo. Iago Aspas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javi Galán im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giovani Lo Celso.
87'
Ball abgeblockt. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Galán mit einer Flanke.
86'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Valentín Gómez.
86'
Ball abgeblockt. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Williot Swedberg.
84'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovani Lo Celso.
82'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
82'
Ball abgeblockt. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Roca.
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81'
Wechsel Celta Vigo. Hugo Burcio kommt für Aleix Febas.
80'
Sergio Carreira (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
76'
Foul von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
76'
Iago Aspas (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Natan (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Marc Bartra mit dem Kopf nach einer Ecke.
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75'
Wechsel Betis Sevilla. Álvaro Fidalgo kommt für Dani Ceballos.
75'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Ilaix Moriba.
73'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Alonso.
71'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals.
68'
Wechsel Betis Sevilla. Giovani Lo Celso kommt für Isco.
68'
Wechsel Betis Sevilla. Marc Bartra kommt für Diego Llorente.
68'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Pablo Durán.
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68'
Wechsel Celta Vigo. Sergio Carreira kommt für Javi Rueda.
67'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
67'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
61'
Wechsel Betis Sevilla. Pablo Fornals kommt für Antony.
61'
Wechsel Betis Sevilla. Troy Parrott kommt für Nelson Deossa.
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61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yoel Lago (Celta Vigo).
59'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
59'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel Celta Vigo. Williot Swedberg kommt für Hugo González.
57'
Wechsel Celta Vigo. Ferran Jutglà kommt für Hugo Álvarez.
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56'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
55'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
53'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli nach einem Konter.
52'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
52'
Aleix Febas (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Marcos Alonso (Celta Vigo).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Betis Sevilla ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Antony (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Javi Galán (Celta Vigo).
43'
Diego Llorente (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Diego Llorente (Betis Sevilla).
43'
Pablo Durán (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Ball abgeblockt. Marc Roca (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
41'
Diego Llorente (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
39'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antony.
36'
Foul von Ángel Ortiz (Betis Sevilla).
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36'
Aleix Febas (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Javi Rueda (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Diego Llorente.
33'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
33'
Javi Galán (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Ángel Ortiz (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke.
32'
Abseits Betis Sevilla. Isco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Valentín Gómez im Abseits.
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30'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
30'
Foul von Isco (Betis Sevilla).
30'
Ionut Radu (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Pablo Durán (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Dani Ceballos (Betis Sevilla).
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26'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
26'
Natan (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Abseits Celta Vigo. Hugo Álvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
24'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
24'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball pariert. Hugo González (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Rodríguez.
23'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Galán mit einem Steilpass.
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22'
Vorbeigeschossen. Natan (Betis Sevilla) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
21'
Ball pariert. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marc Roca.
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Javi Galán (Celta Vigo).
18'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
18'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Vorbeigeschossen. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilaix Moriba.
14'
Vorbeigeschossen. Yoel Lago (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ball abgeblockt. Marcos Alonso (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke.
13'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Diego Llorente.
10'
Ball pariert. Hugo González (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Javi Galán mit einer Flanke.
8'
Ball pariert. Hugo González (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Rueda.
7'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Diego Llorente nach einem Konter.
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5'
Foul von Isco (Betis Sevilla).
5'
Aleix Febas (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball abgeblockt. Ilaix Moriba (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Álvarez.
1'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
1'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und Betis Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.