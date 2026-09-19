Celta de Vigo

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 5:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 5:0.
93'
Iñigo Vicente (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte.
Werbung
92'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 5:0. Pablo Durán (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Hugo Álvarez mit einem Steilpass nach einem Konter.
91'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Galán.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Sergio Canales (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
89'
Foul von Sergio Canales (Racing Santander).
89'
Hugo Burcio (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball pariert. Hugo Burcio (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sergio Carreira.
88'
Vorbeigeschossen. Asier Villalibre (Racing Santander) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aarón Martín mit einer Flanke.
87'
Abseits Celta Vigo. Álvaro Núñez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Carreira im Abseits.
84'
Wechsel Racing Santander. Íñigo Sainz-Maza kommt für Iván Martín.
84'
Wechsel Celta Vigo. Hugo Burcio kommt für Miguel Román.
Werbung
84'
Vorbeigeschossen. Giorgi Guliashvili (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
82'
Ball pariert. Álvaro Núñez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pablo Durán.
80'
Ball pariert. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
80'
Giorgi Guliashvili (Racing Santander) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
79'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
Werbung
78'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 4:0. Pablo Durán (Celta Vigo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Hugo Álvarez mit einer Flanke.
77'
Vorbeigeschossen. Pablo Ramón (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
77'
Foul von Aarón Martín (Racing Santander).
77'
Álvaro Núñez (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Racing Santander. Giorgi Guliashvili kommt für Yassir Zabiri.
75'
Pablo Ramón (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Pablo Ramón (Racing Santander).
Werbung
75'
Pablo Durán (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Miguel Román (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Borja Iglesias.
73'
Ball pariert. Jorge Salinas (Racing Santander) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aarón Martín mit einer Flanke.
73'
Yoel Lago (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Asier Villalibre (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
72'
Handspiel von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
Werbung
71'
Iñigo Vicente (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
69'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 3:0. Miguel Román (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
66'
Abseits Racing Santander. Iker Luque spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Asier Villalibre im Abseits.
64'
Jeanuël Belocian (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Jeanuël Belocian (Racing Santander).
64'
Borja Iglesias (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
64'
Wechsel Celta Vigo. Javi Galán kommt für Williot Swedberg.
63'
Wechsel Celta Vigo. Borja Iglesias kommt für Ferran Jutglà.
63'
Wechsel Racing Santander. Asier Villalibre kommt für Pablo García.
63'
Wechsel Racing Santander. Aarón Martín kommt für Álvaro Mantilla.
63'
Wechsel Racing Santander. Sergio Canales kommt für André Almeida.
61'
Ball abgeblockt. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von André Almeida.
61'
André Almeida (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
61'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
60'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
57'
Yassir Zabiri (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte.
57'
Foul von Yassir Zabiri (Racing Santander).
57'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits Celta Vigo. Miguel Román spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
55'
Abseits Celta Vigo. Sergio Carreira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ferran Jutglà im Abseits.
Werbung
53'
Foul von Iker Luque (Racing Santander).
53'
Sebastián Cáceres (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
51'
Iker Luque (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
50'
Jeanuël Belocian (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
Werbung
48'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Álvarez.
47'
Ball pariert. Pablo Ramón (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von André Almeida.
45'
Wechsel Celta Vigo. Sergio Carreira kommt für Javi Rueda.
45'
Wechsel Celta Vigo. Pablo Durán kommt für Hugo González.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 2:0.
49'
Handspiel von André Almeida (Racing Santander).
49'
Ball abgeblockt. Iñigo Vicente (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iván Martín.
Werbung
48'
Javi Rueda (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Iker Luque (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
47'
Foul von Yassir Zabiri (Racing Santander).
47'
Sebastián Cáceres (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Yassir Zabiri (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
44'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
43'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 2:0. Ilaix Moriba (Celta Vigo) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Miguel Román.
42'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jeanuël Belocian.
42'
Ball abgeblockt. Yoel Lago (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke.
41'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Iker Luque.
41'
Ball abgeblockt. Javi Rueda (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke.
40'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Jeanuël Belocian.
Werbung
39'
Vorbeigeschossen. Iñigo Vicente (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Iker Luque.
38'
Ball pariert. Iñigo Vicente (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
37'
Iker Luque (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Álvaro Núñez (Celta Vigo).
36'
Ball pariert. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hugo González.
32'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Celta Vigo und Racing Santander ist 1:0. Hugo González (Celta Vigo) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
28'
VAR Entscheidung: Elfmeter Celta Vigo.
Werbung
28'
Jeanuël Belocian verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
26'
Ball pariert. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von André Almeida.
24'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
22'
Foul von Iker Luque (Racing Santander).
22'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jeanuël Belocian (Racing Santander).
20'
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
11'
André Almeida (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
5'
Álvaro Mantilla (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Celta Vigo und Racing Santander.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.