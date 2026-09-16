Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und FC Sevilla ist 0:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und FC Sevilla ist 0:1.
96'
Juan Iglesias (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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96'
Jonathan Asp Jensen (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Juan Iglesias (FC Sevilla).
94'
Isaac Romero (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Robbie Ure (FC Sevilla).
92'
Ball abgeblockt. Giorgi Kochorashvili (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Wechsel FC Sevilla. Robbie Ure kommt für Miguel Sierra.
91'
Vorbeigeschossen. Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pierre-Emerick Aubameyang.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Adrià Alti (Deportivo de A Coruña).
88'
Julio Díaz (FC Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña).
87'
Isaac Romero (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña).
85'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Gabriel Suazo (FC Sevilla).
83'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Zakaria Eddahchouri kommt für José María Giménez.
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82'
Ball pariert. Kike Salas (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Miguel Sierra.
81'
Wechsel FC Sevilla. Julio Díaz kommt für Félix Correia.
81'
Wechsel FC Sevilla. Giorgi Kochorashvili kommt für Jon Guridi.
80'
Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Isaac Romero (FC Sevilla).
79'
Jon Guridi (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Jon Guridi (FC Sevilla).
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jon Guridi (FC Sevilla).
77'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña).
77'
Jon Guridi (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Adama Traoré (Deportivo de A Coruña).
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77'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel FC Sevilla. Isaac Romero kommt für Lucas Stassin.
76'
Vorbeigeschossen. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Youssouf Fofana.
72'
Ball pariert. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucien Agoumé mit einem langen Ball.
70'
Ball pariert. Jonathan Asp Jensen (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
69'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Castrín.
69'
Ball pariert. Jonathan Asp Jensen (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pierre-Emerick Aubameyang.
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69'
Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Félix Correia (FC Sevilla).
69'
Vorbeigeschossen. Jon Guridi (FC Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Miguel Sierra mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
66'
Foul von José María Giménez (Deportivo de A Coruña).
66'
Andrés Castrín (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Castrín.
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65'
Kike Salas (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
64'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Félix Correia (FC Sevilla).
61'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Giacomo Quagliata kommt für Luismi Cruz.
60'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Jon Guridi (FC Sevilla).
59'
Angeliño (Deportivo de A Coruña) sieht die Rote Karte.
58'
VAR Entscheidung: Karte geändert Angeliño (Deportivo de A Coruña).
58'
Foul von Angeliño (Deportivo de A Coruña).
58'
Miguel Sierra (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Jonathan Asp Jensen kommt für Yeremay Hernández.
57'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Mario Soriano kommt für Riki Rodríguez.
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57'
Foul von Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña).
57'
Lucas Stassin (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña).
55'
Andrés Castrín (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und FC Sevilla ist 0:1. Miguel Sierra (FC Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
52'
Ball pariert. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kike Salas.
45'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Adama Traoré kommt für Bil Nsongo.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und FC Sevilla ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Angeliño (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Lucien Agoumé (FC Sevilla).
40'
Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Andrés Castrín (FC Sevilla).
40'
Ball pariert. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pierre-Emerick Aubameyang.
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37'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Angeliño.
36'
Foul von Riki Rodríguez (Deportivo de A Coruña).
36'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña).
35'
Miguel Sierra (FC Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña).
35'
Félix Correia (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Vorbeigeschossen. Lucien Agoumé (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas Stassin.
28'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Luismi Cruz.
23'
Foul von Angeliño (Deportivo de A Coruña).
23'
Juan Iglesias (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball pariert. Félix Correia (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jon Guridi.
20'
Foul von Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña).
20'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Adrià Alti (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Félix Correia (FC Sevilla).
18'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Castrín.
17'
Ball pariert. Miguel Sierra (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gabriel Suazo mit einem langen Ball.
15'
Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Gabriel Suazo (FC Sevilla).
14'
Ball abgeblockt. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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13'
Foul von Miguel Sierra (FC Sevilla).
13'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Jon Guridi.
7'
Riki Rodríguez (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Félix Correia (FC Sevilla).
6'
Angeliño (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Miguel Sierra (FC Sevilla).
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4'
Miguel Sierra (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña).
1'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Bil Nsongo.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Deportivo de A Coruña und FC Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.