Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und UD Levante ist 1:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und UD Levante ist 1:1.
97'
Ball pariert. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
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96'
Adrià Alti (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
96'
Víctor García (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Adrià Alti (Deportivo de A Coruña).
96'
Vorbeigeschossen. Diego Villares (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonathan Asp Jensen.
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94'
Petar Ratkov (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña).
93'
Wechsel UD Levante. Víctor García kommt für Thiago Fernández.
92'
Ball abgeblockt. Diego Villares (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Angeliño.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Roger Brugué.
90'
Ball abgeblockt. Jonathan Asp Jensen (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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89'
Adrián de la Fuente (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Jonathan Asp Jensen (Deportivo de A Coruña) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Diego Villares.
86'
Jon Ander Olasagasti (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Angeliño (Deportivo de A Coruña).
85'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Miguel Loureiro kommt für Bright Ede.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bright Ede (Deportivo de A Coruña).
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82'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und UD Levante ist 1:1. Dani Requena (UD Levante) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Petar Ratkov.
81'
Vorbeigeschossen. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
80'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Angeliño kommt für Riki Rodríguez.
80'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Jonathan Asp Jensen kommt für Yeremay Hernández aufgrund einer Verletzung.
79'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von José María Giménez (Deportivo de A Coruña).
79'
Ball abgeblockt. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani Requena.
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79'
Vorbeigeschossen. Petar Ratkov (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Adrián de la Fuente mit einer Flanke.
78'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
78'
Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel UD Levante. Jeremy Toljan kommt für Nacho Pérez.
76'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
75'
Petar Ratkov (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Diego Villares (Deportivo de A Coruña).
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72'
Das Spiel läuft wieder.
72'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña).
72'
Foul von Diego Villares (Deportivo de A Coruña).
72'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adrián de la Fuente.
69'
Wechsel UD Levante. Jon Ander Olasagasti kommt für Enzo Bardeli.
69'
Wechsel UD Levante. Petar Ratkov kommt für Oriol Rey.
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69'
Ball pariert. Adama Traoré (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yeremay Hernández.
66'
Vorbeigeschossen. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Thiago Fernández mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
66'
Foul von Adrià Alti (Deportivo de A Coruña).
66'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Adrià Alti (Deportivo de A Coruña).
65'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und UD Levante ist 1:0. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
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63'
Ball abgeblockt. Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bright Ede.
62'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Adama Traoré kommt für Luismi Cruz.
62'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Adrià Alti kommt für Ximo Navarro.
57'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Luismi Cruz.
55'
Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
52'
Das Spiel läuft wieder.
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51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Villares (Deportivo de A Coruña).
50'
Vorbeigeschossen. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yeremay Hernández mit einer Flanke.
47'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Ximo Navarro.
46'
Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Deportivo de A Coruña und UD Levante ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Diego Villares (Deportivo de A Coruña).
45'
Enzo Bardeli (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
42'
Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña).
41'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball pariert. Enzo Bardeli (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Iván Romero.
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38'
Vorbeigeschossen. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Diego Villares.
37'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Mathew Ryan.
37'
Ball pariert. Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Yeremay Hernández mit einem langen Ball.
36'
Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
36'
Foul von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
36'
Nacho Pérez (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Roger Brugué.
33'
Iván Romero (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
32'
Handspiel von Iván Romero (UD Levante).
31'
Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
31'
Foul von Mario Soriano (Deportivo de A Coruña).
31'
Dani Requena (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña).
30'
Adrián de la Fuente (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yeremay Hernández.
29'
Abseits Deportivo de A Coruña. Leo Román spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bil Nsongo im Abseits.
28'
Handspiel von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
26'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nacho Pérez (UD Levante).
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25'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
25'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Quagliata.
23'
Riki Rodríguez (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Iván Romero (UD Levante).
21'
Foul von Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña).
21'
Ifeanyi Ndukwe (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von José María Giménez (Deportivo de A Coruña).
16'
Foul von Nacho Pérez (UD Levante).
16'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Bright Ede.
14'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
14'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
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10'
Ball pariert. Mario Soriano (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Luismi Cruz.
8'
Ball pariert. Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
7'
Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Roger Brugué (UD Levante).
5'
Bright Ede (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña).
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2'
Dani Requena (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Deportivo de A Coruña und UD Levante.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.