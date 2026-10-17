Marc Pubill (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Cristian Romero (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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65'
Foul von Cristian Romero (Atlético Madrid).
65'
Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Abseits Atlético Madrid. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonathan David im Abseits.
64'
Ball abgeblockt. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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64'
Wechsel Espanyol Barcelona. Unai Núñez kommt für Vanja Drkusic.
62'
Wechsel Atlético Madrid. Álex Baena kommt für Lee Kang-In.
62'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Fortuño.
61'
Ball pariert. Marcos Llorente (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lee Kang-In.
57'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
56'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
56'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Wechsel Atlético Madrid. Marcos Llorente kommt für Pablo Barrios.
52'
Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Javi Hernández (Espanyol Barcelona).
51'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Cabrera.
49'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Roger Hinojo (Espanyol Barcelona).
47'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Romero.
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47'
Ball abgeblockt. Javi Hernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
46'
Roger Hinojo (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Atlético Madrid. Alejandro Grimaldo kommt für Dani Martinez.
45'
Wechsel Atlético Madrid. Julián Alvarez kommt für Ademola Lookman.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und Atlético Madrid ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Hernández.
44'
Vorbeigeschossen. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
44'
Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz, nach einer Standardsituation.
44'
Vorbeigeschossen. Pol Lozano (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bryan Zaragoza mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
43'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
43'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Roger Hinojo.
39'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Edu Expósito (Espanyol Barcelona).
37'
Vorbeigeschossen. Ademola Lookman (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dávid Hancko nach einer Ecke.
36'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Fortuño.
36'
Ball pariert. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giuliano Simeone mit einem Steilpass.
35'
Vorbeigeschossen. Dani Martinez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lee Kang-In.
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34'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Pol Lozano (Espanyol Barcelona).
32'
Vorbeigeschossen. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bryan Zaragoza mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
30'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Clemens Riedel.
29'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Clemens Riedel.
28'
Cristian Romero (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
23'
Vorbeigeschossen. Morten Hjulmand (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Barrios mit einer Flanke nach einer Ecke.
23'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Vanja Drkusic.
23'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
22'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
21'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Roger Hinojo.
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19'
Ball pariert. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jonathan David.
17'
Foul von Dani Martinez (Atlético Madrid).
17'
Omar El Hilali (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Pablo Barrios (Atlético Madrid).
17'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Cristian Romero (Atlético Madrid).
12'
Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Vorbeigeschossen. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dani Martinez.
6'
Vorbeigeschossen. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Giuliano Simeone mit einer Flanke.
2'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonathan David.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Espanyol Barcelona und Atlético Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.