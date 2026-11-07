Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und Deportivo de A Coruña ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und Deportivo de A Coruña ist 0:0.
93'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Altimira.
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92'
Omar El Hilali (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Diego Villares.
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90'
Ball abgeblockt. Marcos Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Ball pariert. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marcos Fernández.
89'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Riki Rodríguez kommt für Lorenzo Amatucci.
89'
Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Gabriel Moscardo (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Foul von Javi Hernández (Espanyol Barcelona).
89'
Marc Casadó (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Bil Nsongo.
87'
Wechsel Espanyol Barcelona. Vanja Drkusic kommt für Alejandro Santiago.
87'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
85'
Foul von Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona).
85'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Pol Lozano (Espanyol Barcelona).
83'
Adrià Altimira (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña).
81'
Diego Villares (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Diego Villares (Deportivo de A Coruña).
78'
Wechsel Espanyol Barcelona. Gabriel Moscardo kommt für Edu Expósito.
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78'
Wechsel Espanyol Barcelona. Bryan Zaragoza kommt für Tyrhys Dolan.
78'
Wechsel Espanyol Barcelona. Marcos Fernández kommt für Pere Milla.
77'
Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona).
77'
Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Loureiro.
76'
Ball abgeblockt. Edu Expósito (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyrhys Dolan.
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74'
Ángel Fortuño (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von José María Giménez (Deportivo de A Coruña).
73'
Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
73'
Handspiel von Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona).
72'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Marc Casadó kommt für Mario Soriano.
70'
Ball abgeblockt. Javi Hernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pere Milla.
70'
Vorbeigeschossen. Pere Milla (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tyrhys Dolan mit einer Flanke.
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69'
Foul von Omar El Hilali (Espanyol Barcelona).
69'
Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Tyrhys Dolan (Espanyol Barcelona).
68'
Adrià Altimira (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Tyrhys Dolan (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Adrià Altimira (Deportivo de A Coruña).
65'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von José María Giménez.
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63'
Wechsel Espanyol Barcelona. Javi Hernández kommt für Cala.
62'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Omar El Hilali.
61'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Adama Traoré kommt für David Mella.
59'
Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña).
57'
Ball abgeblockt. Cala (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pol Lozano.
54'
Ball pariert. Edu Expósito (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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54'
Edu Expósito (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Mario Soriano (Deportivo de A Coruña).
51'
Foul von Pere Milla (Espanyol Barcelona).
51'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Amatucci.
50'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Miguel Loureiro.
45'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Pierre-Emerick Aubameyang kommt für Yeremay Hernández.
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45'
Wechsel Deportivo de A Coruña. Diego Villares kommt für Luismi Cruz.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und Deportivo de A Coruña ist 0:0.
46'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Quilindschy Hartman.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giacomo Quagliata mit einer Flanke.
44'
Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
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43'
Adrià Altimira (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Yeremay Hernández (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei.
42'
Ball abgeblockt. Pere Milla (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Edu Expósito mit einer Flanke.
40'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pere Milla (Espanyol Barcelona).
39'
Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Pere Milla (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Foul von Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña).
35'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
35'
Leo Román (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Luismi Cruz (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mario Soriano nach einer Ecke.
27'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Cabrera.
26'
Ball abgeblockt. Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrià Altimira mit einer Flanke.
26'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
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26'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Edu Expósito (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Mario Soriano (Deportivo de A Coruña).
21'
Vorbeigeschossen. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Quilindschy Hartman mit einer Flanke.
18'
Ball pariert. Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Tyrhys Dolan mit einer Flanke.
17'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Omar El Hilali.
16'
Foul von Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona).
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16'
Bil Nsongo (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Pere Milla (Espanyol Barcelona).
14'
Miguel Loureiro (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Deportivo de A Coruña. Die Ecke wurde verursacht von Omar El Hilali.
12'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luismi Cruz.
11'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
11'
José María Giménez (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Ball pariert. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Omar El Hilali.
9'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Altimira.
7'
Foul von Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona).
7'
Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Cala (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña).
3'
Handspiel von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
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1'
Foul von Cala (Espanyol Barcelona).
1'
Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruña) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Espanyol Barcelona und Deportivo de A Coruña.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.