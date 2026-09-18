Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 1:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 1:3.
94'
Vorbeigeschossen. Tyrhys Dolan (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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94'
Ball abgeblockt. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Hernández mit einer Flanke.
93'
Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Tete Morente (FC Elche).
92'
Vorbeigeschossen. Tyrhys Dolan (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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91'
Lucas Cepeda (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Lucas Cepeda (FC Elche).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Marko Dmitrovic.
90'
Ball pariert. Javier Morcillo (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
88'
Handspiel von Javi Hernández (Espanyol Barcelona).
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87'
Vorbeigeschossen. Pere Milla (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Edu Expósito.
87'
Abseits Espanyol Barcelona. Quilindschy Hartman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tyrhys Dolan im Abseits.
84'
Abseits Espanyol Barcelona. Javi Hernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Fernández im Abseits.
82'
Clemens Riedel (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Foul von Clemens Riedel (Espanyol Barcelona).
82'
Abiel Osorio (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Abiel Osorio (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Germán Valera.
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78'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 1:3. Germán Valera (FC Elche) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Tete Morente nach einem Konter.
77'
Wechsel FC Elche. Matia Barzic kommt für Roy Revivo.
77'
Wechsel FC Elche. Tete Morente kommt für Thomas Lemar.
76'
Vorbeigeschossen. Marcos Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tyrhys Dolan mit einer Flanke.
75'
Abseits Espanyol Barcelona. Tyrhys Dolan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Fernández im Abseits.
74'
Vorbeigeschossen. Pere Milla (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von José Ángel mit einer Flanke.
73'
Abseits FC Elche. Matías Dituro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abiel Osorio im Abseits.
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72'
1 : 2
Pech für FC Elche - Eigentor von Víctor Chust! Der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 1:2. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
71'
Foul von Tyrhys Dolan (Espanyol Barcelona).
71'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Javi Hernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marcos Fernández.
69'
Foul von José Ángel (Espanyol Barcelona).
69'
Germán Valera (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Abseits FC Elche. Germán Valera spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javier Morcillo im Abseits.
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68'
Ball abgeblockt. Marcos Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von José Ángel mit einer Flanke.
67'
Wechsel Espanyol Barcelona. Clemens Riedel kommt für Unai Núñez.
67'
Wechsel Espanyol Barcelona. Tyrhys Dolan kommt für Bryan Zaragoza.
66'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
66'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Lucas Cepeda (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
63'
Ball pariert. Javi Hernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Marcos Fernández.
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62'
Abseits Espanyol Barcelona. Bryan Zaragoza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcos Fernández im Abseits.
61'
Vorbeigeschossen. Abiel Osorio (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Javier Morcillo nach einem Konter.
61'
Wechsel Espanyol Barcelona. Pere Milla kommt für Cala.
61'
Wechsel FC Elche. Abiel Osorio kommt für Fer Niño.
60'
Wechsel FC Elche. Pedro Bigas kommt für Gonzalo Villar.
60'
Ball abgeblockt. José Ángel (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cala.
60'
Vorbeigeschossen. Cala (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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56'
Handspiel von Gonzalo Villar (FC Elche).
55'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Unai Núñez.
55'
Ball abgeblockt. Lucas Cepeda (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Vorbeigeschossen. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Edu Expósito mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Javier Morcillo.
52'
Vorbeigeschossen. Cala (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Unai Núñez.
52'
Ball abgeblockt. Javi Hernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Unai Núñez.
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52'
Vorbeigeschossen. Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bryan Zaragoza mit einer Flanke.
49'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Víctor Chust.
49'
Cala (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Thomas Lemar (FC Elche).
48'
Abseits Espanyol Barcelona. Quilindschy Hartman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javi Hernández im Abseits.
48'
Ball pariert. Cala (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edu Expósito.
46'
Ball abgeblockt. Marcos Fernández (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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45'
Wechsel Espanyol Barcelona. Marcos Fernández kommt für Urko González de Zárate.
45'
Wechsel Espanyol Barcelona. Quilindschy Hartman kommt für Roger Hinojo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 0:2.
52'
Foul von Unai Núñez (Espanyol Barcelona).
52'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball pariert. Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Edu Expósito.
49'
Edu Expósito (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Foul von Edu Expósito (Espanyol Barcelona).
49'
Germán Valera (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Edu Expósito nach einer Standardsituation.
47'
José Ángel (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Germán Valera (FC Elche).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Das Spiel läuft wieder.
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44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Roger Hinojo (Espanyol Barcelona).
44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Víctor Chust (FC Elche).
44'
Vorbeigeschossen. Víctor Chust (FC Elche) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gonzalo Villar mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
43'
Foul von Javi Hernández (Espanyol Barcelona).
43'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Javier Morcillo (FC Elche).
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41'
Abseits Espanyol Barcelona. Bryan Zaragoza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Fernández im Abseits.
39'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Unai Núñez.
37'
Wechsel FC Elche. Rubén Sánchez kommt für Buba Sangaré aufgrund einer Verletzung.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Buba Sangaré (FC Elche).
34'
Abseits Espanyol Barcelona. Edu Expósito spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bryan Zaragoza im Abseits.
33'
Vorbeigeschossen. Edu Expósito (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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33'
Ball pariert. Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Roger Hinojo.
31'
Vorbeigeschossen. Unai Núñez (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Edu Expósito.
29'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 0:2. Fer Niño (FC Elche) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Roy Revivo.
28'
Foul von José Ángel (Espanyol Barcelona).
28'
Germán Valera (FC Elche) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche ist 0:1. Fer Niño (FC Elche) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Roy Revivo mit einem Steilpass.
24'
Foul von Edu Expósito (Espanyol Barcelona).
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24'
Buba Sangaré (FC Elche) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona).
23'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Fer Niño (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Unai Núñez (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Fer Niño (FC Elche).
21'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Germán Valera.
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16'
Foul von Urko González de Zárate (Espanyol Barcelona).
16'
Gonzalo Villar (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von José Ángel (Espanyol Barcelona).
14'
Roy Revivo (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Unai Núñez (Espanyol Barcelona).
13'
Fer Niño (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits Espanyol Barcelona. Javi Hernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Fernández im Abseits.
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7'
Vorbeigeschossen. Edu Expósito (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
6'
Federico Redondo (FC Elche) sieht die Rote Karte.
4'
VAR Entscheidung: Karte geändert Federico Redondo (FC Elche).
4'
Foul von Federico Redondo (FC Elche).
4'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Abseits Espanyol Barcelona. Javi Hernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roberto Fernández im Abseits.
3'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Federico Redondo (FC Elche).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Espanyol Barcelona und FC Elche.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.