Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 6:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 6:1.
91'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gerard Martín (FC Barcelona).
90'
Abseits Alavés. Toni Martínez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Ibáñez im Abseits.
90'
Ball abgeblockt. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Ibáñez mit einer Flanke.
Werbung
88'
Foul von Rodri (FC Barcelona).
88'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Marc Bernal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Ander Guevara (Alavés).
84'
6 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 6:1. Mariano Díaz (Alavés) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
83'
Foul von Karim Adeyemi (FC Barcelona).
83'
Ville Koski (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
82'
Wechsel FC Barcelona. Gerard Martín kommt für Frenkie de Jong.
81'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 6:0. Anthony Gordon (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Rodri mit einem Steilpass.
77'
Alejandro Balde (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Hugo Novoa (Alavés).
74'
Wechsel Alavés. Mariano Díaz kommt für Lucas Boyé.
74'
Wechsel Alavés. Hugo Novoa kommt für Ángel Pérez.
74'
Wechsel FC Barcelona. Anthony Gordon kommt für Lamine Yamal.
Werbung
67'
Foul von Pau Cubarsí (FC Barcelona).
67'
Aitor Mañas (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Frenkie de Jong (FC Barcelona).
67'
Lucas Boyé (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
VAR Entscheidung: Tor FC Barcelona 5-0 Alavés (Lamine Yamal).
64'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 5:0. Lamine Yamal (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gabriel Jesus mit einem Steilpass.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
62'
Wechsel FC Barcelona. Gabriel Jesus kommt für Raphinha.
Werbung
62'
Wechsel FC Barcelona. Alejandro Balde kommt für João Cancelo.
61'
Foul von Pau Cubarsí (FC Barcelona).
61'
Toni Martínez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Pablo Ibáñez (Alavés) sieht eine Gelbe Karte.
60'
Marc Bernal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Pablo Ibáñez (Alavés).
58'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
Werbung
58'
Youssef Enriquez (Alavés) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
João Cancelo (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von João Cancelo (FC Barcelona).
57'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits Alavés. Ander Guevara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Toni Martínez im Abseits.
56'
Foul von Marc Bernal (FC Barcelona).
56'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
55'
Wechsel Alavés. Aitor Mañas kommt für Abde Rebbach.
55'
Wechsel Alavés. Pablo Ibáñez kommt für Denis Suárez.
54'
Vorbeigeschossen. Karim Adeyemi (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fermín López.
53'
Marc Bernal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Ander Guevara (Alavés).
52'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
52'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
51'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Youssef Enriquez.
45'
Wechsel FC Barcelona. Marc Bernal kommt für Pedri.
45'
Wechsel Alavés. Toni Martínez kommt für Carlos Protesoni.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 4:0.
50'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Boyé.
50'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
João Cancelo (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
49'
Foul von Jonny Otto (Alavés).
48'
Ángel Pérez (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Ángel Pérez (Alavés).
48'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Pedri.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
46'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 4:0. Lamine Yamal (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von João Cancelo.
Werbung
45'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pau Cubarsí mit einem langen Ball.
43'
Foul von Raphinha (FC Barcelona).
43'
Youssef Enriquez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 3:0. Raphinha (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Fermín López mit einem Steilpass.
40'
Pedri (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Pedri (FC Barcelona).
39'
Denis Suárez (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
37'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
37'
Ball pariert. Carlos Protesoni (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Denis Suárez.
37'
Ball abgeblockt. Lucas Boyé (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez.
37'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
37'
Ander Guevara (Alavés) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Sivera.
35'
Ball pariert. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Karim Adeyemi.
Werbung
34'
Vorbeigeschossen. Raphinha (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lamine Yamal.
29'
Abseits Alavés. Carlos Protesoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nahuel Tenaglia im Abseits.
29'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Frenkie de Jong.
27'
Abseits Alavés. Ander Guevara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abde Rebbach im Abseits.
27'
Carlos Protesoni (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Carlos Protesoni (Alavés).
Werbung
26'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Fermín López nach einem Konter.
23'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 2:0. Fermín López (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel oben links. Vorbereitet von Lamine Yamal.
22'
Rodri (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Lucas Boyé (Alavés).
20'
Foul von Karim Adeyemi (FC Barcelona).
20'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
18'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
17'
Rodri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
15'
Abseits FC Barcelona. Frenkie de Jong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen João Cancelo im Abseits.
14'
Ball abgeblockt. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Adeyemi.
13'
Ball abgeblockt. Lucas Boyé (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke.
12'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Joan García.
Werbung
12'
Ball pariert. Ángel Pérez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Antonio Sivera mit einem langen Ball.
11'
Vorbeigeschossen. Abde Rebbach (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ángel Pérez nach einem Konter.
10'
Abseits Alavés. Nahuel Tenaglia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucas Boyé im Abseits.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und Alavés ist 1:0. Raphinha (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Fermín López.
7'
Foul von Lamine Yamal (FC Barcelona).
7'
Youssef Enriquez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
1'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Barcelona und Alavés.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.