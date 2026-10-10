Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Getafe ist 3:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Getafe ist 3:0.
93'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
93'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Saba Sazonov.
92'
Ball abgeblockt. Xavi Espart (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Adeyemi.
91'
Fermín López (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Abseits FC Getafe. Mario Martín spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Davinchi im Abseits.
Werbung
89'
Jules Koundé (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
87'
Eric García (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
87'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Karim Adeyemi mit einer Flanke.
86'
Vorbeigeschossen. Davinchi (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Martín Satriano.
85'
Wechsel FC Getafe. Saba Sazonov kommt für Kiko Femenía.
Werbung
85'
Foul von Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).
85'
Abdel Abqar (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel FC Barcelona. Hamza Abdelkarim kommt für Gabriel Jesus.
81'
Vorbeigeschossen. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
80'
Ball abgeblockt. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Adeyemi.
79'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Boselli.
78'
Jules Koundé (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
78'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
76'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Gerard Martín.
75'
Ramón Terrats (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte.
73'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Getafe ist 3:0. Jules Koundé (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Lamine Yamal mit einer Flanke nach einer Ecke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
73'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Martín Satriano.
73'
Ball abgeblockt. Pedri (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fermín López mit einem langen Ball.
72'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Boselli.
Werbung
71'
Wechsel FC Barcelona. Karim Adeyemi kommt für Anthony Gordon.
71'
Wechsel FC Barcelona. Marc Bernal kommt für Rodri.
71'
Sebastián Boselli (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Anthony Gordon (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
69'
Foul von Gerard Martín (FC Barcelona).
69'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
67'
Rodri (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
65'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Wechsel FC Getafe. Sebastián Boselli kommt für Andrés García.
65'
Wechsel FC Getafe. Davinchi kommt für Johan Mojica.
65'
Wechsel FC Getafe. Martín Satriano kommt für Iván Azón.
65'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Barcelona).
Werbung
62'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedri.
61'
Wechsel FC Barcelona. Pedri kommt für Dani Olmo.
61'
Wechsel FC Barcelona. Fermín López kommt für Gavi.
60'
Rodri (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
57'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
57'
Ball pariert. Dani Olmo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Xavi Espart.
Werbung
56'
Abseits FC Getafe. Iván Azón spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kiko Femenía im Abseits.
55'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Mario Martín.
55'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Jesus.
53'
Foul von Anthony Gordon (FC Barcelona).
53'
David Soria (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball pariert. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lamine Yamal mit einem Steilpass.
53'
Foul von Gerard Martín (FC Barcelona).
Werbung
53'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Johan Mojica (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mario Martín.
49'
Vorbeigeschossen. Gabriel Jesus (FC Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gerard Martín.
49'
Ball abgeblockt. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodri.
47'
Dani Olmo (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
46'
Foul von Xavi Espart (FC Barcelona).
Werbung
46'
Kiko Femenía (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Dani Olmo (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Dani Olmo (FC Barcelona).
46'
Mario Martín (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Getafe ist 2:0.
50'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Eric García.
50'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrés García.
Werbung
50'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Gerard Martín.
47'
Ball pariert. Jules Koundé (FC Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dani Olmo mit einer Flanke.
47'
Johan Mojica (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Jules Koundé (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Johan Mojica (FC Getafe).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Lamine Yamal (FC Barcelona).
Werbung
44'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Abdel Abqar (FC Getafe).
42'
Ball abgeblockt. Xavi Espart (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Gordon.
39'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dani Olmo mit einem langen Ball nach einer Ecke.
39'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Kiko Femenía.
37'
Wechsel FC Getafe. Abdel Abqar kommt für Zaid Romero aufgrund einer Verletzung.
Werbung
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Zaid Romero (FC Getafe).
36'
Abseits FC Barcelona. Lamine Yamal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jules Koundé im Abseits.
34'
Kiko Femenía (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Gabriel Jesus (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Kiko Femenía (FC Getafe).
30'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Getafe ist 2:0. Gabriel Jesus (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
Werbung
27'
Foul von Jules Koundé (FC Barcelona).
27'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Zaid Romero (FC Getafe).
26'
Ball pariert. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ramón Terrats.
26'
Ball pariert. Gavi (FC Barcelona) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lamine Yamal mit einer Flanke.
25'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Gudelj.
Werbung
25'
Ball abgeblockt. Dani Olmo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Jesus.
23'
Abseits FC Getafe. Kiko Femenía spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francho Serrano im Abseits.
20'
Foul von Jules Koundé (FC Barcelona).
20'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Xavi Espart (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
19'
Ball pariert. Eric García (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rodri.
Werbung
17'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gavi.
14'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
11'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
11'
Ball abgeblockt. Gavi (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Gordon.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Getafe ist 1:0. Anthony Gordon (FC Barcelona) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Barcelona und FC Getafe.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.