Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 3:2.
95'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Gordon.
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93'
Gelb-Rote Karte für Pau Navarro (FC Villarreal) für überhartes Einsteigen.
93'
Raphinha (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
91'
Wechsel FC Barcelona. Gavi kommt für Marc Bernal aufgrund einer Verletzung.
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91'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marc Bernal (FC Barcelona).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Dani Olmo (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
86'
Wechsel FC Villarreal. Santiago Mouriño kommt für Georges Mikautadze.
86'
Vorbeigeschossen. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedri.
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84'
Wechsel FC Barcelona. Jules Koundé kommt für Eric García.
83'
Ball pariert. Dani Olmo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Frenkie de Jong.
80'
Marc Bernal (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Marc Bernal (FC Barcelona).
80'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
77'
Foul von Dani Olmo (FC Barcelona).
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77'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel FC Villarreal. Ayoze Pérez kommt für Tajon Buchanan.
76'
Wechsel FC Villarreal. Nicolas Pepe kommt für Santi Comesaña.
76'
Raphinha (FC Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Raphinha (FC Barcelona).
76'
Santi Comesaña (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Dani Olmo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von João Cancelo mit einem langen Ball.
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72'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
72'
Ball pariert. Anthony Gordon (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von João Cancelo.
69'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani Olmo.
68'
Anthony Gordon (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Alex Freeman (FC Villarreal).
68'
Wechsel FC Barcelona. Dani Olmo kommt für Fermín López.
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68'
Wechsel FC Barcelona. Anthony Gordon kommt für Karim Adeyemi.
67'
3 : 2
Pech für FC Villarreal - Eigentor von Pau Navarro! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 3:2. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
65'
Wechsel FC Villarreal. Sergi Cardona kommt für Carlos Romero.
65'
Wechsel FC Villarreal. Carlos Maciá kommt für Alberto Moleiro.
63'
Carlos Romero (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Carlos Romero (FC Villarreal).
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63'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tani Oluwaseyi.
62'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
62'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 2:2. Fermín López (FC Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lamine Yamal.
60'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
59'
Ball pariert. João Cancelo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pedri.
57'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 1:2. Gerard Martín (FC Barcelona) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Pedri mit einer Flanke nach einer Ecke.
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57'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Pau Navarro.
57'
Ball abgeblockt. João Cancelo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Bernal.
56'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
55'
Eric García (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Tani Oluwaseyi (FC Villarreal).
55'
Fermín López (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
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54'
Foul von Raphinha (FC Barcelona).
54'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
54'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Marc Bernal (FC Barcelona) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Raphinha mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
53'
Ball pariert. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pedri.
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52'
Vorbeigeschossen. Pedri (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von João Cancelo.
51'
Abseits FC Barcelona. Gerard Martín spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen João Cancelo im Abseits.
49'
Alex Freeman (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Alex Freeman (FC Villarreal).
48'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
47'
Pau Navarro (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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47'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 0:2.
48'
Ball pariert. Eric García (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
48'
Ball abgeblockt. Fermín López (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Karim Adeyemi (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Renato Veiga (FC Villarreal).
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47'
Vorbeigeschossen. Gerard Martín (FC Barcelona) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von João Cancelo mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
João Cancelo (FC Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Tajon Buchanan (FC Villarreal).
46'
Ball abgeblockt. Raphinha (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Raphinha (FC Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Renato Veiga (FC Villarreal).
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42'
Ball pariert. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von João Cancelo.
41'
Handspiel von Alberto Moleiro (FC Villarreal).
40'
Foul von João Cancelo (FC Barcelona).
40'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Karim Adeyemi (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedri.
39'
Vorbeigeschossen. João Cancelo (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
39'
Ball abgeblockt. Marc Bernal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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36'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
36'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fermín López.
35'
Vorbeigeschossen. Eric García (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von João Cancelo mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
33'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Alberto Moleiro (FC Villarreal).
32'
Alberto Moleiro (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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32'
Lamine Yamal (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Alberto Moleiro (FC Villarreal).
31'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alex Freeman.
29'
Foul von Marc Bernal (FC Barcelona).
29'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Abseits FC Barcelona. João Cancelo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Karim Adeyemi im Abseits.
25'
Vorbeigeschossen. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Eric García.
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23'
Elfmeter verschossen! Lamine Yamal (FC Barcelona) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss.
20'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Barcelona.
19'
Elfmeter für FC Barcelona. Lamine Yamal wurde im Strafraum gefoult.
19'
Tani Oluwaseyi verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
19'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Pau Navarro.
17'
Ball abgeblockt. Karim Adeyemi (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedri.
17'
Ball abgeblockt. Karim Adeyemi (FC Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Yamal.
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16'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Pau Navarro.
15'
Foul von Raphinha (FC Barcelona).
15'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Fermín López (FC Barcelona).
14'
Carlos Romero (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Lamine Yamal (FC Barcelona).
14'
Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Pape Gueye.
11'
Pape Gueye (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Fermín López (FC Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
11'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Alberto Moleiro (FC Villarreal).
9'
Ecke FC Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Pape Gueye.
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9'
Ball abgeblockt. Lamine Yamal (FC Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eric García.
8'
Abseits FC Villarreal. Carlos Romero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Georges Mikautadze im Abseits.
7'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 0:2. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alberto Moleiro mit einem langen Ball nach einem Konter.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Barcelona und FC Villarreal ist 0:1. Tajon Buchanan (FC Villarreal) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts.
2'
Abseits FC Villarreal. Renato Veiga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tani Oluwaseyi im Abseits.
1'
Pedri (FC Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Barcelona und FC Villarreal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.