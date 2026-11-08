Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Elche und Betis Sevilla ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Elche und Betis Sevilla ist 0:2.
94'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Pedro Bigas (FC Elche).
93'
Abseits Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aitor Ruibal im Abseits.
93'
Ball abgeblockt. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aitor Ruibal.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Elche und Betis Sevilla ist 0:2. Marc Bartra (Betis Sevilla) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Dani Ceballos mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Matías Dituro.
88'
Ball pariert. Aitor Ruibal (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von José Antonio Morante mit einem langen Ball.
86'
Ball abgeblockt. Martim Neto (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tete Morente.
85'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Pedro Bigas (FC Elche).
84'
Javi Morcillo (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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84'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Javi Morcillo (FC Elche).
83'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Javi Morcillo (FC Elche).
83'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Isco.
82'
Martim Neto (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
José Antonio Morante (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Martim Neto (FC Elche).
81'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Elche und Betis Sevilla ist 0:1. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.
81'
José Antonio Morante (Betis Sevilla) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Dani Ceballos mit einer Flanke.
78'
Wechsel Betis Sevilla. José Antonio Morante kommt für Troy Parrott.
78'
Wechsel Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme kommt für Abde Ezzalzouli.
77'
Wechsel FC Elche. Pedro Bigas kommt für Roy Revivo.
75'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Bellerín.
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73'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Natan.
72'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Matías Dituro.
72'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Dani Ceballos.
70'
Wechsel FC Elche. Facundo Buonanotte kommt für Lucas Cepeda.
69'
Wechsel FC Elche. Abiel Osorio kommt für Fer Niño.
69'
Wechsel FC Elche. Tete Morente kommt für Germán Valera.
69'
Wechsel Betis Sevilla. Aitor Ruibal kommt für Antony.
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69'
Wechsel Betis Sevilla. Dani Ceballos kommt für Pablo Fornals.
68'
Grady Diangana (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Grady Diangana (FC Elche).
68'
Fran García (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Germán Valera (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grady Diangana.
67'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Matías Dituro.
67'
Ball pariert. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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67'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Troy Parrott.
67'
Ball abgeblockt. Lucas Cepeda (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Grady Diangana.
65'
Vorbeigeschossen. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antony.
63'
Germán Valera (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Troy Parrott (Betis Sevilla).
62'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
62'
Martim Neto (FC Elche) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Abde Ezzalzouli.
61'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Valles.
61'
Vorbeigeschossen. Lucas Cepeda (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Germán Valera.
60'
Vorbeigeschossen. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Troy Parrott.
59'
Federico Redondo (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Federico Redondo (FC Elche).
59'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Javi Morcillo (FC Elche).
58'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits FC Elche. Grady Diangana spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Germán Valera im Abseits.
56'
Ball pariert. Grady Diangana (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lucas Cepeda.
55'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fer Niño (FC Elche).
52'
Abseits FC Elche. Javi Morcillo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Grady Diangana im Abseits.
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51'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Isco.
49'
Abseits Betis Sevilla. Troy Parrott spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Isco im Abseits.
48'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Troy Parrott.
48'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Javi Morcillo.
47'
Ball abgeblockt. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Héctor Bellerín.
47'
Ball pariert. Fran García (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli mit dem Kopf.
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47'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Matías Dituro.
45'
Wechsel FC Elche. Grady Diangana kommt für Ali Houary aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Elche und Betis Sevilla ist 0:0.
48'
Vorbeigeschossen. Federico Redondo (FC Elche) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Martim Neto mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
46'
Ali Houary (FC Elche) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Víctor Chust (FC Elche).
45'
Troy Parrott (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
45'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Abseits FC Elche. Lucas Cepeda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fer Niño im Abseits.
41'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Ali Houary (FC Elche).
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41'
Vorbeigeschossen. Rubén Sánchez (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Martim Neto.
40'
Abseits Betis Sevilla. Pablo Fornals spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Isco im Abseits.
39'
Foul von Pablo Fornals (Betis Sevilla).
39'
Germán Valera (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Lucas Cepeda (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Germán Valera nach einem Konter.
34'
Abseits FC Elche. Ali Houary spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roy Revivo im Abseits.
34'
Foul von Federico Redondo (FC Elche).
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34'
Isco (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Fer Niño (FC Elche) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Víctor Chust mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Marc Bartra.
30'
Vorbeigeschossen. Germán Valera (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rubén Sánchez.
26'
Foul von Martim Neto (FC Elche).
26'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Bellerín.
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25'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Fran García (Betis Sevilla).
24'
Ball abgeblockt. Germán Valera (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roy Revivo.
20'
Vorbeigeschossen. Ali Houary (FC Elche) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
20'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Fran García.
17'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
17'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Matías Dituro.
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17'
Ball pariert. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Isco.
15'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Víctor Chust.
11'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Marc Bartra.
11'
Ball abgeblockt. Fer Niño (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen (Betis Sevilla).
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10'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
10'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Cepeda.
3'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Fran García.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Elche und Betis Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.