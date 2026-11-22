Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Atlético Madrid ist 0:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Atlético Madrid ist 0:3.
94'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
92'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Atlético Madrid ist 0:3. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben rechts.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Djené Dakonam (FC Getafe) sieht die Rote Karte.
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89'
VAR Entscheidung: Elfmeter Atlético Madrid.
87'
Elfmeter für Atlético Madrid. Alexander Sørloth wurde im Strafraum gefoult.
87'
Djené Dakonam verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
86'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
86'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel FC Getafe. Davinchi kommt für Andrés García aufgrund einer Verletzung.
84'
Mario Martín (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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83'
Ball pariert. Alexander Sørloth (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lee Kang-In.
80'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Mario Martín.
80'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
78'
Vorbeigeschossen. Alexander Sørloth (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lee Kang-In mit einer Flanke.
76'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
76'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Vorbeigeschossen. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Koke mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Wechsel Atlético Madrid. Alexander Sørloth kommt für Julián Alvarez.
75'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
74'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Vorbeigeschossen. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
71'
Djené Dakonam (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Rodrigo Mendoza (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
70'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
69'
Foul von Rodrigo Mendoza (Atlético Madrid).
69'
Mario Martín (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel FC Getafe. Mario Martín kommt für Francho Serrano.
67'
Wechsel FC Getafe. Borja Mayoral kommt für Iván Azón.
67'
Wechsel Atlético Madrid. Rodrigo Mendoza kommt für Álex Baena.
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66'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Barrios.
65'
Handspiel von Pablo Barrios (Atlético Madrid).
64'
Ball abgeblockt. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
58'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Martín Satriano mit einer Flanke.
58'
Vorbeigeschossen. Francho Serrano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Johan Mojica.
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57'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Julián Alvarez.
56'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
56'
Ball pariert. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
55'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
54'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Álex Baena.
53'
Abseits Atlético Madrid. Koke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alejandro Grimaldo im Abseits.
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51'
Abseits Atlético Madrid. Giuliano Simeone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robin Le Normand im Abseits.
50'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
49'
Robin Le Normand (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Robin Le Normand (Atlético Madrid).
49'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Zaid Romero.
47'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Zaid Romero.
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45'
Wechsel Atlético Madrid. Lee Kang-In kommt für Johnny Cardoso.
45'
Wechsel FC Getafe. Martín Satriano kommt für Jean Valou.
45'
Wechsel FC Getafe. Kiko Femenía kommt für Ramón Terrats.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Atlético Madrid ist 0:2.
47'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
47'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrés García mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pablo Barrios mit einem Steilpass.
41'
Ball pariert. Johan Mojica (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
40'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
40'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Johnny Cardoso (Atlético Madrid).
40'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Pablo Barrios (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez.
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37'
Johnny Cardoso (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
36'
Johnny Cardoso (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Johnny Cardoso (Atlético Madrid).
36'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Koke (Atlético Madrid).
31'
Zaid Romero (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Atlético Madrid ist 0:2. Johnny Cardoso (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Julián Alvarez mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ramón Terrats.
29'
Ball abgeblockt. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Barrios.
27'
Koke (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Johan Mojica (FC Getafe).
26'
Vorbeigeschossen. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Barrios.
25'
Foul von Iván Azón (FC Getafe).
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25'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Enes Ünal (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrés García.
19'
Ball pariert. Robin Le Normand (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
19'
Ball pariert. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
18'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
18'
Ball pariert. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Álex Baena.
15'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Barrios.
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14'
Ball abgeblockt. Zaid Romero (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Ball pariert. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Álex Baena.
11'
Johnny Cardoso (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Atlético Madrid ist 0:1. Álex Baena (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Julián Alvarez.
10'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
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5'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Julián Alvarez (Atlético Madrid).
3'
Vorbeigeschossen. Iván Azón (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Johan Mojica mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
3'
Iván Azón (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Robin Le Normand (Atlético Madrid).
2'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iván Azón.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Getafe und Atlético Madrid.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.