Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 3:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 3:1.
97'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
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97'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Vorbeigeschossen. Kike Salas (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rubén Vargas.
94'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 3:1. Orel Mangala (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Andrés García.
92'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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91'
Manu Bueno (FC Sevilla) sieht die Rote Karte.
91'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
91'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Iván Azón mit dem Kopf.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Kike Salas (FC Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chidera Ejuke mit einer Flanke.
87'
Wechsel FC Sevilla. Julio Díaz kommt für Gabriel Suazo.
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87'
Wechsel FC Sevilla. Giorgi Kochorashvili kommt für Lucien Agoumé.
86'
Foul von Juan Iglesias (FC Sevilla).
86'
Djené Dakonam (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Robbie Ure (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
83'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrés García mit einer Flanke.
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82'
Wechsel FC Getafe. Kiko Femenía kommt für Ramón Terrats.
82'
Wechsel FC Getafe. Iván Azón kommt für Enes Ünal.
80'
Ball abgeblockt. Manu Bueno (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Manu Bueno (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
77'
Arouna Sangante (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
77'
Andrés Castrín (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
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77'
Lucien Agoumé (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
74'
VAR Entscheidung: Tor FC Getafe 2-1 FC Sevilla (Martín Satriano).
73'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 2:1. Martín Satriano (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Enes Ünal mit einer Flanke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
72'
Wechsel FC Sevilla. Rubén Vargas kommt für Félix Correia.
72'
Wechsel FC Sevilla. Robbie Ure kommt für Youssouf Fofana.
72'
Vorbeigeschossen. Enes Ünal (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
71'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
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71'
Davinchi (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
70'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 1:1. Enes Ünal (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Martín Satriano mit einer Flanke.
67'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
65'
Félix Correia (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
65'
Ball abgeblockt. Dani Carvajal (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Foul von Lucas Stassin (FC Sevilla).
64'
Sebastián Boselli (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Dani Carvajal (FC Getafe).
61'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Odysseas Vlachodimos.
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61'
Ball pariert. Andrés García (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ramón Terrats.
61'
Ball pariert. Félix Correia (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youssouf Fofana.
59'
Davinchi (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Manu Bueno (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
57'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
57'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Lucien Agoumé (FC Sevilla).
55'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Lucas Stassin (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
54'
Foul von Juan Iglesias (FC Sevilla).
54'
Orel Mangala (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Sebastián Boselli (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Davinchi mit dem Kopf.
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51'
Foul von Lucien Agoumé (FC Sevilla).
51'
Sebastián Boselli (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Chidera Ejuke (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Iglesias.
49'
Abseits FC Sevilla. Juan Iglesias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Youssouf Fofana im Abseits.
48'
Chidera Ejuke (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
47'
Youssouf Fofana (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
46'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
46'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Getafe. Davinchi kommt für Jean Valou.
45'
Wechsel FC Getafe. Orel Mangala kommt für Francho Serrano.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 0:1.
47'
Vorbeigeschossen. Félix Correia (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
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47'
Ball pariert. Gabriel Suazo (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
46'
Lucas Stassin (FC Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Jean Valou (FC Getafe).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball pariert. Chidera Ejuke (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andrés Castrín.
41'
Vorbeigeschossen. Chidera Ejuke (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Félix Correia.
40'
Vorbeigeschossen. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Juan Iglesias mit einer Flanke.
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38'
Youssouf Fofana (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Dani Carvajal (FC Getafe).
37'
Foul von Lucas Stassin (FC Sevilla).
37'
Sebastián Boselli (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Kike Salas (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
35'
Youssouf Fofana (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
33'
Juan Iglesias (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
32'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
32'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Francho Serrano.
27'
Wechsel FC Sevilla. Manu Bueno kommt für Isaac Romero aufgrund einer Verletzung.
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27'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Gabriel Suazo (FC Sevilla).
26'
Andrés García (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Chidera Ejuke (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
24'
Vorbeigeschossen. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lucien Agoumé.
21'
Foul von Chidera Ejuke (FC Sevilla).
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21'
Francho Serrano (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und FC Sevilla ist 0:1. Kike Salas (FC Sevilla) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Félix Correia mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Francho Serrano.
18'
Félix Correia (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Dani Carvajal (FC Getafe).
15'
Foul von Isaac Romero (FC Sevilla).
15'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Dani Carvajal (FC Getafe).
13'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Castrín.
10'
Abseits FC Sevilla. Isaac Romero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Félix Correia im Abseits.
9'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
9'
Félix Correia (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Lucien Agoumé (FC Sevilla).
5'
Vorbeigeschossen. Sebastián Boselli (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ramón Terrats mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
4'
Andrés García (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Félix Correia (FC Sevilla).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Getafe und FC Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.