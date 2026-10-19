Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Rayo Vallecano Madrid ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Rayo Vallecano Madrid ist 1:1.
94'
Ball abgeblockt. Andrés García (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
93'
Abdel Abqar (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Francho Serrano (FC Getafe).
92'
Vorbeigeschossen. Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
91'
Mujaid Sadick (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Jean Valou.
88'
Ball abgeblockt. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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87'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
87'
Wechsel FC Getafe. Borja Mayoral kommt für Enes Ünal.
86'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pathé Ciss.
84'
Enes Ünal (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
81'
Foul von Fran Pérez (Rayo Vallecano Madrid).
81'
Andrés García (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Fran Pérez kommt für Unai López.
80'
Wechsel FC Getafe. Sebastián Boselli kommt für Dani Carvajal.
80'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Alemão kommt für Álvaro García.
79'
Dani Carvajal (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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79'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Gudelj.
79'
Ball abgeblockt. Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
77'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enes Ünal.
76'
Ball abgeblockt. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Tsitaishvili.
76'
Ball pariert. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
76'
Ball abgeblockt. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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75'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Gudelj.
75'
Ball abgeblockt. Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Díaz.
71'
Foul von Mujaid Sadick (Rayo Vallecano Madrid).
71'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Unai López.
69'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
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69'
Abdel Abqar (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
69'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Martín Satriano.
69'
Ball abgeblockt. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Díaz.
68'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Abdel Abqar.
68'
Ball abgeblockt. Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Unai López.
67'
Ball abgeblockt. Francho Serrano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martín Satriano.
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67'
Ball pariert. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Tsitaishvili.
66'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
65'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Óscar Valentín mit einem Steilpass nach einem Konter.
65'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Giorgi Tsitaishvili kommt für Jorge de Frutos.
64'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Álvaro García mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Dani Carvajal.
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62'
Ball pariert. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrés García mit einer Flanke.
59'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Iván Balliu.
59'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Óscar Valentín kommt für Isi Palazón.
56'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Rayo Vallecano Madrid ist 1:1. Martín Satriano (FC Getafe) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Francho Serrano mit einer Flanke.
55'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
55'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Das Spiel läuft wieder.
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51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid).
51'
Francho Serrano (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Francho Serrano (FC Getafe).
50'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Jorge de Frutos.
49'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Mujaid Sadick.
48'
Handspiel von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
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48'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Unai López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Isi Palazón im Abseits.
45'
Wechsel FC Getafe. Andrés García kommt für Mario Martín.
45'
Wechsel FC Getafe. Francho Serrano kommt für Kiko Femenía.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Getafe und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1.
48'
Vorbeigeschossen. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Isi Palazón.
46'
Iván Balliu (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Iván Balliu (Rayo Vallecano Madrid).
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46'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
40'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Emil Audero.
40'
Ball pariert. Enes Ünal (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Martín Satriano mit einer Flanke.
39'
Vorbeigeschossen. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iván Balliu.
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38'
Ball pariert. Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Isi Palazón.
36'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
35'
Vorbeigeschossen. Jean Valou (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mario Martín mit einer Flanke nach einer Ecke.
35'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Pedrosa.
32'
Wechsel FC Getafe. Abdel Abqar kommt für Ramón Terrats.
32'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Dani Carvajal.
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32'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid).
28'
Djené Dakonam (FC Getafe) sieht die Rote Karte.
28'
Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
27'
Vorbeigeschossen. Jean Valou (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mario Martín.
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25'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
25'
Dani Carvajal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
24'
Ball pariert. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit dem Kopf.
23'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
21'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Isi Palazón spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge de Frutos im Abseits.
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16'
Djené Dakonam (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
16'
Handspiel von Djené Dakonam (FC Getafe).
16'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Mujaid Sadick.
15'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Pedrosa.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Getafe und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit einer Flanke nach einem Konter.
9'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
9'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Pathé Ciss spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge de Frutos im Abseits.
4'
Ball abgeblockt. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nemanja Gudelj.
3'
Vorbeigeschossen. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ramón Terrats nach einer Ecke.
3'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Johan Mojica mit einem langen Ball nach einer Ecke.
2'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Unai López.
2'
Ball abgeblockt. Mario Martín (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Kiko Femenía (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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1'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Kiko Femenía (FC Getafe).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Getafe und Rayo Vallecano Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.