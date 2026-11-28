Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 3:4.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 3:4.
95'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
94'
Abseits Malaga CF. Adrián Niño spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chupe im Abseits.
93'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Diego Murillo.
93'
Abseits Malaga CF. Ramón Enríquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juan Cruz im Abseits.
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92'
Diego Murillo (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Nico Williams (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Foul von Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
92'
Diego Murillo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Rafa Rodríguez (Malaga CF) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Aitor Paredes (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Peio Canales.
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87'
Wechsel Athletic Bilbao. Johaneko Louis-Jean kommt für Yuri Berchiche aufgrund einer Verletzung.
87'
Beñat Prados (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Pablo Martínez (Malaga CF).
84'
Abseits Malaga CF. Pablo Martínez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chupe im Abseits.
82'
3 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 3:4. Adrián Niño (Malaga CF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
81'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Beñat Prados.
79'
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
78'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte.
78'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
77'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Rafa Rodríguez (Malaga CF).
76'
Wechsel Malaga CF. Juan Cruz kommt für Joaquín Muñoz aufgrund einer Verletzung.
75'
Vorbeigeschossen. Pablo Martínez (Malaga CF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joaquín Muñoz.
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74'
Abseits Malaga CF. Ramón Enríquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chupe im Abseits.
73'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Beñat Prados.
72'
Wechsel Malaga CF. Rafa Rodríguez kommt für Jens Cajuste.
72'
Wechsel Athletic Bilbao. Alejandro Rego kommt für Alex Berenguer.
72'
Wechsel Athletic Bilbao. Beñat Prados kommt für Beñat Gerenabarrena.
70'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Robert Navarro.
68'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Chupe (Malaga CF).
67'
Vorbeigeschossen. Pablo Martínez (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
66'
Vorbeigeschossen. Pablo Martínez (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber.
66'
Wechsel Malaga CF. Ramón Enríquez kommt für Izan Merino.
65'
Ball pariert. Peio Canales (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Williams.
64'
Foul von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
64'
Carlos Puga (Malaga CF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Wechsel Athletic Bilbao. Robert Navarro kommt für Oihan Sancet.
60'
Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Izan Merino (Malaga CF).
60'
Ball pariert. Pablo Martínez (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Puga mit einem langen Ball.
59'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Beñat Gerenabarrena.
59'
Ball abgeblockt. Chupe (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ángel Recio.
57'
Ball abgeblockt. Joaquín Muñoz (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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57'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Aymeric Laporte.
57'
Ball abgeblockt. Chupe (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Izan Merino.
55'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Rincón.
54'
Vorbeigeschossen. Joaquín Muñoz (Malaga CF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Martínez.
52'
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Chupe (Malaga CF).
52'
Abseits Athletic Bilbao. Aitor Paredes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nico Williams im Abseits.
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51'
Abseits Athletic Bilbao. Iñaki Williams spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nico Williams im Abseits.
50'
Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Adrián Niño (Malaga CF).
49'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 2:4. Adrián Niño (Malaga CF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
49'
Joaquín Muñoz (Malaga CF) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
48'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Paredes.
48'
Ball abgeblockt. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Larrubia mit einer Flanke.
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45'
Wechsel Athletic Bilbao. Peio Canales kommt für Iñigo Ruiz de Galarreta.
45'
Wechsel Malaga CF. Pablo Martínez kommt für Dani Lorenzo.
45'
Wechsel Malaga CF. Chupe kommt für José Salinas.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 1:4.
49'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Puga.
48'
Ball abgeblockt. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Williams.
47'
Vorbeigeschossen. Carlos Puga (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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46'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Aymeric Laporte.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 1:4. Hugo Rincón (Athletic Bilbao) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
44'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Iñaki Williams.
44'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Ángel Recio (Malaga CF).
41'
Vorbeigeschossen. Dani Lorenzo (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jens Cajuste.
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38'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 1:3. Nico Williams (Athletic Bilbao) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Iñaki Williams.
36'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 1:2. Jens Cajuste (Malaga CF) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von David Larrubia.
34'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 0:2. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links.
34'
Oihan Sancet (Athletic Bilbao) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Hugo Rincón.
32'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jens Cajuste.
31'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Izan Merino.
30'
Abseits Athletic Bilbao. Iñaki Williams spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nico Williams im Abseits.
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29'
Abseits Malaga CF. Carlos Puga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Izan Merino im Abseits.
27'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao ist 0:1. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nico Williams.
26'
Vorbeigeschossen. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
26'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Alex Berenguer.
25'
Abseits Malaga CF. Dani Lorenzo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
24'
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
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24'
Dani Lorenzo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball pariert. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
20'
Vorbeigeschossen. Izan Merino (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Carlos Puga.
19'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nico Williams.
18'
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Joaquín Muñoz (Malaga CF).
16'
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Jens Cajuste (Malaga CF).
14'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
11'
Joaquín Muñoz (Malaga CF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Hugo Rincón (Athletic Bilbao).
10'
Foul von Dani Lorenzo (Malaga CF).
10'
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
9'
Dani Lorenzo (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Herrero.
7'
Ball pariert. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iñigo Ruiz de Galarreta mit einem Steilpass.
7'
Ball pariert. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Iñigo Ruiz de Galarreta mit einem Steilpass.
4'
Abseits Malaga CF. Carlos Puga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
2'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Nico Williams.
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2'
Ball pariert. Dani Lorenzo (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
1'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen (Malaga CF).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Malaga CF und Athletic Bilbao.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.