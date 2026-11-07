Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malaga CF und Racing Santander ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malaga CF und Racing Santander ist 1:2.
93'
Vorbeigeschossen. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rafa Rodríguez.
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92'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Julen Agirrezabala.
92'
Ball pariert. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
91'
Giorgi Guliashvili (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Giorgi Guliashvili (Racing Santander).
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91'
Rafa Rodríguez (Malaga CF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rafa Rodríguez.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Carlos Dotor (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Íñigo Sainz-Maza (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Pablo Martínez (Malaga CF).
89'
Ball abgeblockt. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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88'
Wechsel Racing Santander. Aarón Martín kommt für Iker Luque.
88'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Herrero.
88'
Ball pariert. Giorgi Guliashvili (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jorge Salinas mit einem langen Ball.
86'
Abseits Malaga CF. Joaquín Muñoz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen José Salinas im Abseits.
86'
Vorbeigeschossen. Joaquín Muñoz (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei.
86'
Ball pariert. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von José Salinas mit einer Flanke.
85'
Ball pariert. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Larrubia mit einem Steilpass.
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85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen (Racing Santander).
84'
Abseits Racing Santander. Iker Luque spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yassir Zabiri im Abseits.
82'
Wechsel Malaga CF. Pablo Martínez kommt für Dani Lorenzo.
82'
Wechsel Racing Santander. Íñigo Sainz-Maza kommt für Pablo Ramón.
82'
Wechsel Malaga CF. Joaquín Muñoz kommt für Carlos Dotor.
80'
Chupe (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte.
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79'
Vorbeigeschossen. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giorgi Guliashvili nach einem Konter.
77'
Foul von Iker Luque (Racing Santander).
77'
José Salinas (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
76'
Adrián Niño (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Rodríguez.
73'
Wechsel Racing Santander. Giorgi Guliashvili kommt für Iñigo Vicente.
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73'
Wechsel Racing Santander. André Almeida kommt für Sergio Canales.
73'
Yassir Zabiri (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von José Salinas (Malaga CF).
72'
Wechsel Malaga CF. Rafa Rodríguez kommt für Ramón Enríquez.
72'
Wechsel Malaga CF. José Salinas kommt für Einar Galilea.
71'
Vorbeigeschossen. Álex Pastor (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dani Lorenzo mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Julen Agirrezabala.
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71'
Ball pariert. Dani Lorenzo (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
71'
Ball pariert. Carlos Dotor (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Chupe.
67'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ramón.
66'
Abseits Racing Santander. Iñigo Vicente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge Salinas im Abseits.
64'
Gelb-Rote Karte für Adam Aznou (Malaga CF) für überhartes Einsteigen.
64'
Pablo Ramón (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
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60'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Racing Santander ist 1:2. Yassir Zabiri (Racing Santander) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einem Konter.
60'
Ball pariert. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Iñigo Vicente.
59'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Jeanuël Belocian.
58'
Vorbeigeschossen. Jeanuël Belocian (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
58'
Ball abgeblockt. Sergio Canales (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Vicente.
58'
Ball pariert. Pablo Ramón (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
56'
Ball abgeblockt. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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56'
Ball abgeblockt. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jorge Salinas.
54'
Matteo Prati (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
52'
Vorbeigeschossen. Jorge Salinas (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
52'
Ball pariert. Pablo García (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
51'
Yassir Zabiri (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Dani Lorenzo (Malaga CF).
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50'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Racing Santander ist 1:1. Iker Luque (Racing Santander) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Pablo Ramón.
48'
Ball abgeblockt. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Vicente.
48'
Ball pariert. Chupe (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adam Aznou mit einem Steilpass.
46'
Vorbeigeschossen. Sergio Canales (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iker Luque nach einem Konter.
45'
Wechsel Racing Santander. Pablo García kommt für Iván Martín.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malaga CF und Racing Santander ist 1:0.
49'
Ball pariert. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ramón Enríquez.
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49'
Foul von Pablo Ramón (Racing Santander).
49'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von David Larrubia (Malaga CF).
46'
Einar Galilea (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Iván Martín (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Einar Galilea (Malaga CF).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matteo Prati.
41'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Jeanuël Belocian.
41'
Ball abgeblockt. Carlos Dotor (Malaga CF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani Lorenzo.
41'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Dani Lorenzo (Malaga CF).
38'
Adam Aznou (Malaga CF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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38'
Iván Martín (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Adam Aznou (Malaga CF).
37'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Ramón Enríquez.
36'
Foul von Iker Luque (Racing Santander).
36'
Adam Aznou (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Jeanuël Belocian (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Adrián Niño (Malaga CF).
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34'
Vorbeigeschossen. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Larrubia mit einer Flanke.
33'
Ball pariert. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sergio Canales mit einem Steilpass.
32'
Das Spiel läuft wieder.
31'
Julen Agirrezabala (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Julen Agirrezabala (Racing Santander).
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carlos Dotor (Malaga CF).
28'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Malaga CF und Racing Santander ist 1:0. Carlos Dotor (Malaga CF) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Adrián Niño.
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28'
Vorbeigeschossen. Adrián Niño (Malaga CF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Larrubia mit einer Flanke.
24'
Wechsel Malaga CF. David Larrubia kommt für Rafita aufgrund einer Verletzung.
23'
Vorbeigeschossen. Sergio Canales (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jeanuël Belocian.
22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rafita (Malaga CF).
19'
Vorbeigeschossen. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sergio Canales nach einem Konter.
15'
Vorbeigeschossen. Chupe (Malaga CF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rafita.
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13'
Foul von Iván Martín (Racing Santander).
13'
Ramón Enríquez (Malaga CF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Abseits Malaga CF. Chupe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrián Niño im Abseits.
11'
Vorbeigeschossen. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sergio Canales.
10'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen (Racing Santander).
8'
Iker Luque (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Einar Galilea (Malaga CF).
7'
Abseits Racing Santander. Matteo Prati spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iker Luque im Abseits.
6'
Ecke Malaga CF. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Felipe.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Malaga CF und Racing Santander.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.