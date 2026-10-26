Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sevilla und CA Osasuna ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sevilla und CA Osasuna ist 2:0.
93'
Foul von Asier Osambela (CA Osasuna).
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93'
Gabriel Suazo (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ball pariert. Alejandro Catena (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ante Budimir mit dem Kopf.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Raúl Moro mit einer Flanke.
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89'
Vorbeigeschossen. Raúl García (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Raúl Moro mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Kike Salas.
88'
Ball abgeblockt. Raúl García (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Jon Moncayola (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
86'
Wechsel FC Sevilla. José Ángel Carmona kommt für Félix Correia.
85'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
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85'
Robbie Ure (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sevilla und CA Osasuna ist 2:0. Félix Correia (FC Sevilla) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Youssouf Fofana nach einem Konter.
81'
Vorbeigeschossen. Gabriel Suazo (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
80'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Abel Bretones.
79'
Wechsel CA Osasuna. Iñigo Arguibide kommt für Valentin Rosier.
79'
Wechsel CA Osasuna. Kike Barja kommt für Moi Gómez.
79'
Wechsel CA Osasuna. Asier Osambela kommt für Lucas Torró.
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78'
Lucas Torró (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
77'
Ball pariert. Manu Bueno (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rubén Vargas.
75'
Valentin Rosier (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
74'
Abel Bretones (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Robbie Ure (FC Sevilla).
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74'
Ball pariert. Kike Salas (FC Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rubén Vargas mit einer Flanke.
73'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Enzo Boyomo.
71'
Wechsel FC Sevilla. Manu Bueno kommt für Isaac Romero.
71'
Wechsel FC Sevilla. Rubén Vargas kommt für Chidera Ejuke.
70'
Ball abgeblockt. Robbie Ure (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Juan Iglesias (FC Sevilla) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Félix Correia mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Enzo Boyomo.
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69'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Aitor Fernández.
69'
Ball pariert. Youssouf Fofana (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
68'
Valentin Rosier (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Valentin Rosier (CA Osasuna).
68'
Félix Correia (FC Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Juan Iglesias (FC Sevilla).
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64'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Juan Iglesias.
63'
Wechsel FC Sevilla. Robbie Ure kommt für Lucas Stassin.
63'
Wechsel CA Osasuna. Raúl García kommt für Jonathan Dubasin.
63'
Wechsel CA Osasuna. Raúl Moro kommt für Rubén García.
60'
Valentin Rosier (CA Osasuna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Félix Correia (FC Sevilla).
60'
Ball abgeblockt. Jonathan Dubasin (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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58'
Foul von Lucas Torró (CA Osasuna).
58'
Chidera Ejuke (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Rubén García (CA Osasuna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Chidera Ejuke (FC Sevilla).
55'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Isaac Romero (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Isaac Romero (FC Sevilla).
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53'
Foul von Alejandro Catena (CA Osasuna).
53'
Isaac Romero (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Suazo.
52'
Ball abgeblockt. Lucas Torró (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Lucas Torró (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Isaac Romero (FC Sevilla).
51'
Foul von Abel Bretones (CA Osasuna).
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51'
Juan Iglesias (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Lucas Torró (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Lucien Agoumé (FC Sevilla).
48'
Vorbeigeschossen. Lucas Stassin (FC Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kike Salas mit dem Kopf.
47'
Ball abgeblockt. Chidera Ejuke (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Foul von Rubén García (CA Osasuna).
46'
Juan Iglesias (FC Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sevilla und CA Osasuna ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Handspiel von Jonathan Dubasin (CA Osasuna).
41'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Rosier.
41'
Ball pariert. Chidera Ejuke (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Stassin.
39'
Vorbeigeschossen. Andrés Castrín (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chidera Ejuke nach einer Ecke.
38'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Dubasin.
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37'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Abel Bretones.
32'
Vorbeigeschossen. Félix Correia (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Isaac Romero.
29'
Alejandro Catena (CA Osasuna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Moi Gómez (CA Osasuna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Andrés Castrín (FC Sevilla).
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sevilla und CA Osasuna ist 1:0. Isaac Romero (FC Sevilla) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Youssouf Fofana.
24'
Ball pariert. Kike Salas (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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20'
Vorbeigeschossen. Andrés Castrín (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
16'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Moi Gómez mit einer Flanke.
15'
Vorbeigeschossen. Moi Gómez (CA Osasuna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
13'
Abseits CA Osasuna. Ante Budimir spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moi Gómez im Abseits.
11'
Rubén García (CA Osasuna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Isaac Romero (FC Sevilla).
7'
Vorbeigeschossen. Félix Correia (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Juan Iglesias.
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7'
Ball abgeblockt. Isaac Romero (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Vorbeigeschossen. Enzo Boyomo (CA Osasuna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rubén García mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke CA Osasuna. Die Ecke wurde verursacht von Andrés Castrín.
4'
Ball abgeblockt. Ante Budimir (CA Osasuna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sevilla und CA Osasuna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.