Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und Athletic Bilbao ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und Athletic Bilbao ist 0:0.
93'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jesús Vázquez.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
César Tárrega (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von César Tárrega (FC Valencia).
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89'
Foul von Hugo Rincón (Athletic Bilbao).
89'
Arnaut Danjuma (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Maffeo.
87'
Pepelu (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
86'
Wechsel FC Valencia. Filip Ugrinic kommt für Guido Rodríguez.
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85'
Wechsel FC Valencia. Jesús Vázquez kommt für José Gayà.
83'
Ball abgeblockt. Harvey Elliott (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von José Gayà.
81'
Ball pariert. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harvey Elliott.
78'
Alejandro Rego (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
77'
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
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75'
Foul von Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).
75'
David Otorbi (FC Valencia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von David Otorbi (FC Valencia).
74'
Wechsel FC Valencia. Harvey Elliott kommt für Justin de Haas aufgrund einer Verletzung.
71'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von David Otorbi (FC Valencia).
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70'
Ball pariert. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von José Gayà.
68'
Wechsel Athletic Bilbao. Maroan Sannadi kommt für Gorka Guruzeta aufgrund einer Verletzung.
67'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).
67'
Vorbeigeschossen. Luis Rioja (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arnaut Danjuma nach einem Konter.
65'
Foul von Peio Canales (Athletic Bilbao).
65'
César Tárrega (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Wechsel Athletic Bilbao. Alejandro Rego kommt für Íñigo Ruiz de Galarreta.
63'
Wechsel Athletic Bilbao. Gorka Guruzeta kommt für Iñaki Williams.
63'
Wechsel Athletic Bilbao. Jesús Areso kommt für Johaneko Louis-Jean.
62'
Vorbeigeschossen. David Otorbi (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luis Rioja mit einem langen Ball nach einem Konter.
61'
Abseits Athletic Bilbao. Robert Navarro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Johaneko Louis-Jean im Abseits.
61'
Ball abgeblockt. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Vorbeigeschossen. Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Berenguer.
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59'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Maffeo.
58'
Vorbeigeschossen. David Otorbi (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pepelu mit einem langen Ball.
58'
Abseits FC Valencia. Javi Guerra spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen José Gayà im Abseits.
57'
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
57'
David Otorbi (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Wechsel FC Valencia. David Otorbi kommt für Hugo Duro.
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54'
Wechsel FC Valencia. Luis Rioja kommt für Dani Raba.
54'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
53'
Ball pariert. José Gayà (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arnaut Danjuma.
51'
Vorbeigeschossen. Arnaut Danjuma (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pepelu mit einem langen Ball nach einem Konter.
51'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
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50'
Vorbeigeschossen. Dani Raba (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
48'
Foul von Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).
48'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao).
46'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Athletic Bilbao. Mikel Jauregizar kommt für Beñat Gerenabarrena.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und Athletic Bilbao ist 0:0.
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47'
Foul von Aitor Paredes (Athletic Bilbao).
47'
Pablo Maffeo (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Peio Canales (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Stole Dimitrievski.
44'
Ball pariert. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Beñat Gerenabarrena mit einem langen Ball.
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43'
Vorbeigeschossen. Dani Raba (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Javi Guerra.
42'
Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
42'
Handspiel von Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao).
41'
Vorbeigeschossen. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von José Gayà mit einer Flanke.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dani Raba (FC Valencia).
38'
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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38'
Foul von Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).
38'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Hugo Rincón (Athletic Bilbao).
38'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aymeric Laporte.
34'
Vorbeigeschossen. Peio Canales (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Robert Navarro.
33'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Maffeo.
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31'
Vorbeigeschossen. José Gayà (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
31'
Vorbeigeschossen. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Maffeo mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Peio Canales.
29'
Foul von Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
29'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Maffeo.
25'
Vorbeigeschossen. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Alex Berenguer mit einer Flanke nach einer Ecke.
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24'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von José Gayà.
24'
Vorbeigeschossen. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aymeric Laporte mit einem langen Ball.
19'
Dani Raba (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
18'
Vorbeigeschossen. Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
13'
Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Guido Rodríguez (FC Valencia).
13'
Abseits FC Valencia. Pablo Maffeo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hugo Duro im Abseits.
12'
Foul von Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
12'
Hugo Duro (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Beñat Gerenabarrena (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Hugo Duro (FC Valencia).
8'
Vorbeigeschossen. Pablo Maffeo (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Javi Guerra mit einer Flanke nach einer Ecke.
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7'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Rincón.
7'
Vorbeigeschossen. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Javi Guerra mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Rincón.
5'
Foul von Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).
5'
Hugo Duro (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
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2'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Valencia und Athletic Bilbao.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.