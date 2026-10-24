Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und FC Villarreal ist 1:2.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und FC Villarreal ist 1:2.
96'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und FC Villarreal ist 1:2. Georges Mikautadze (FC Villarreal) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Alberto Moleiro nach einem Konter.
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93'
Foul von Alex Freeman (FC Villarreal).
93'
Pepelu (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Filip Ugrinic (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von José Gayà.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Gelb-Rote Karte für Harvey Elliott (FC Valencia).
89'
Harvey Elliott (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte.
89'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Filip Ugrinic (FC Valencia).
88'
Vorbeigeschossen. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luis Rioja mit einer Flanke.
87'
Wechsel FC Villarreal. Pau Navarro kommt für Tajon Buchanan.
87'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Guido Rodríguez (FC Valencia).
85'
Vorbeigeschossen. César Tárrega (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Harvey Elliott mit einer Flanke nach einer Ecke.
85'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Santi Comesaña.
83'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
82'
Abseits FC Villarreal. Alex Freeman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santi Comesaña im Abseits.
82'
Wechsel FC Villarreal. Santi Comesaña kommt für Gerard Moreno.
79'
Pape Gueye (FC Villarreal) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
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79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
VAR Entscheidung: Karte geändert Pape Gueye (FC Villarreal).
78'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Villarreal). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
77'
Wechsel FC Valencia. Hugo Duro kommt für Justin de Haas.
77'
Wechsel FC Valencia. Filip Ugrinic kommt für Pablo Maffeo.
77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung José Gayà (FC Valencia).
77'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
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77'
José Gayà (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gerard Moreno nach einem Konter.
71'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von César Tárrega (FC Valencia).
70'
Wechsel FC Valencia. Harvey Elliott kommt für Javi Guerra.
70'
Wechsel FC Valencia. Arnau Martínez kommt für Dani Raba.
69'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und FC Villarreal ist 1:1. Alex Freeman (FC Villarreal) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sergi Cardona.
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68'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
66'
Ball abgeblockt. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
66'
Wechsel FC Villarreal. Georges Mikautadze kommt für Ayoze Pérez.
65'
Wechsel FC Villarreal. Alberto Moleiro kommt für Ilias Akhomach.
65'
Wechsel FC Villarreal. Sergi Cardona kommt für Juan Foyth.
65'
Gerard Moreno (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
64'
Ball abgeblockt. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Gueye.
62'
Guido Rodríguez (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Guido Rodríguez (FC Valencia).
61'
Vorbeigeschossen. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pape Gueye.
60'
Pablo Maffeo (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte.
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59'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte.
59'
Ball abgeblockt. Arnaut Danjuma (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
58'
Ball pariert. Arnaut Danjuma (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Luis Rioja.
57'
Vorbeigeschossen. Ilias Akhomach (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
56'
Vorbeigeschossen. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alex Freeman.
55'
Abseits FC Valencia. César Tárrega spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dani Raba im Abseits.
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55'
Ball pariert. César Tárrega (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Guerra mit einer Flanke.
54'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Juan Foyth.
54'
Abseits FC Valencia. César Tárrega spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javi Guerra im Abseits.
54'
Vorbeigeschossen. César Tárrega (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Javi Guerra mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
53'
Ball pariert. José Gayà (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
52'
Foul von Carlos Maciá (FC Villarreal).
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52'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Gerard Moreno (FC Villarreal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tajon Buchanan mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von César Tárrega.
50'
Ball abgeblockt. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Maciá.
49'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von César Tárrega.
48'
Handspiel von José Gayà (FC Valencia).
47'
Juan Foyth (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Arnaut Danjuma (FC Valencia).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und FC Villarreal ist 1:0.
50'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Mouriño.
46'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von César Tárrega.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Ayoze Pérez (FC Villarreal) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tajon Buchanan mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Maffeo.
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43'
Ayoze Pérez (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Ayoze Pérez (FC Villarreal).
43'
José Gayà (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Tajon Buchanan (FC Villarreal).
41'
Pablo Maffeo (FC Valencia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
40'
Pepelu (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und FC Villarreal ist 1:0. Pepelu (FC Valencia) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben links.
37'
Renato Veiga (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Valencia.
35'
Renato Veiga verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
35'
Elfmeter für FC Valencia. Dani Raba wurde im Strafraum gefoult.
34'
Dani Raba (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Carlos Maciá (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
32'
Abseits FC Villarreal. Renato Veiga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gerard Moreno im Abseits.
32'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Pablo Maffeo (FC Valencia).
30'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ilias Akhomach nach einer Ecke.
29'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Guido Rodríguez.
29'
Ball abgeblockt. Ilias Akhomach (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tajon Buchanan.
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29'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Pepelu.
28'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tajon Buchanan.
26'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
25'
Vorbeigeschossen. Carlos Maciá (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ayoze Pérez.
25'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
25'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Freeman.
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22'
Handspiel von Javi Guerra (FC Valencia).
19'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von César Tárrega.
19'
Ilias Akhomach (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Pablo Maffeo (FC Valencia).
18'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Stole Dimitrievski.
18'
Ball pariert. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gerard Moreno.
17'
Foul von Carlos Maciá (FC Villarreal).
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17'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
16'
Pepelu (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Wechsel FC Valencia. Dani Raba kommt für David Otorbi aufgrund einer Verletzung.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Otorbi (FC Valencia).
11'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Justin de Haas.
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9'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ilias Akhomach.
6'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Pepelu (FC Valencia).
5'
Carlos Maciá (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Guido Rodríguez (FC Valencia).
4'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
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3'
Ayoze Pérez (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von César Tárrega (FC Valencia).
2'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Guido Rodríguez (FC Valencia).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Valencia und FC Villarreal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.