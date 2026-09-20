Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 2:3.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 2:3.
97'
Ball abgeblockt. Pablo Maffeo (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
97'
Ball abgeblockt. Pepelu (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harvey Elliott.
96'
Gelb-Rote Karte für Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
96'
Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte.
96'
Luis Rioja (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
96'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
95'
Justin de Haas (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
94'
Foul von Aaron Mayol (FC Valencia).
94'
Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Vorbeigeschossen. Aimar Blázquez (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei.
94'
Ball pariert. Aimar Blázquez (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luis Rioja mit einer Flanke.
Werbung
92'
Jesús Vázquez (FC Valencia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
91'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 2:3. Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Carlos Soler nach einer Ecke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Jesús Vázquez.
89'
Foul von Pablo Maffeo (FC Valencia).
89'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
88'
Wechsel FC Valencia. Luis Rioja kommt für Arnaut Danjuma.
87'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Arsen Zakharyan kommt für Luka Sucic.
84'
2 : 2
Pech für Real Sociedad San Sebastián - Eigentor von Luken Beitia! Der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 2:2. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
82'
Ball pariert. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
82'
Wechsel FC Valencia. Aimar Blázquez kommt für Hugo Duro.
82'
Wechsel FC Valencia. Jesús Vázquez kommt für José Gayà.
82'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
Werbung
82'
Ball abgeblockt. David Otorbi (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harvey Elliott mit einem langen Ball.
81'
Ball pariert. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
80'
Foul von Pablo Maffeo (FC Valencia).
80'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball pariert. Harvey Elliott (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Otorbi.
78'
Vorbeigeschossen. Arnaut Danjuma (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Justin de Haas.
77'
Foul von Hugo Duro (FC Valencia).
Werbung
77'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 1:2. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
73'
Javi Guerra verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
73'
Elfmeter für Real Sociedad San Sebastián. Yangel Herrera wurde im Strafraum gefoult.
72'
Vorbeigeschossen. Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gonçalo Guedes nach einem Konter.
70'
Handspiel von Aihen Muñoz (Real Sociedad San Sebastián).
69'
Wechsel FC Valencia. Harvey Elliott kommt für Guido Rodríguez.
Werbung
69'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Aihen Muñoz kommt für Sergio Gómez.
69'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Yangel Herrera kommt für Jon Gorrotxategi.
69'
Foul von José Gayà (FC Valencia).
69'
Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aaron Mayol.
63'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Álex Remiro.
63'
Ball pariert. David Otorbi (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Justin de Haas mit einem langen Ball.
Werbung
62'
Vorbeigeschossen. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Otorbi.
61'
Pablo Maffeo (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
61'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Ander Barrenetxea kommt für Job Ochieng.
61'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Orri Óskarsson kommt für Mikel Oyarzabal.
61'
Arnaut Danjuma (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián).
Werbung
59'
Vorbeigeschossen. Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Carlos Soler.
57'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 1:1. Aaron Mayol (FC Valencia) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Hugo Duro mit dem Kopf.
56'
Vorbeigeschossen. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Sucic mit einem Steilpass.
54'
Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Stole Dimitrievski (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián).
54'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Justin de Haas.
Werbung
53'
Abseits FC Valencia. Pepelu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hugo Duro im Abseits.
52'
Vorbeigeschossen. Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
52'
Vorbeigeschossen. Aaron Mayol (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Guido Rodríguez nach einer Ecke.
51'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Luken Beitia.
51'
Ball abgeblockt. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arnaut Danjuma mit einer Flanke.
50'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Luken Beitia.
50'
Ball abgeblockt. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Otorbi.
Werbung
48'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
48'
Ball abgeblockt. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von José Gayà.
48'
Vorbeigeschossen. Arnaut Danjuma (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
47'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián).
46'
Ball abgeblockt. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
45'
Wechsel FC Valencia. David Otorbi kommt für Filip Ugrinic.
Werbung
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 0:1.
46'
Aaron Mayol (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sergio Gómez mit einer Flanke nach einer Ecke.
44'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Guido Rodríguez.
43'
Ball abgeblockt. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
43'
Ball pariert. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luka Sucic.
43'
Guido Rodríguez (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
42'
Vorbeigeschossen. Hugo Duro (FC Valencia) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
42'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Gómez.
40'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Justin de Haas.
37'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Luken Beitia.
Werbung
37'
Ball abgeblockt. José Gayà (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arnaut Danjuma.
31'
Vorbeigeschossen. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luka Sucic.
31'
Hugo Duro (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
29'
Ball abgeblockt. Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Aramburu.
28'
Vorbeigeschossen. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pablo Maffeo.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián ist 0:1. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Job Ochieng.
Werbung
23'
Vorbeigeschossen. Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
23'
Ball abgeblockt. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luken Beitia.
19'
Vorbeigeschossen. Justin de Haas (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
19'
Ball abgeblockt. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
15'
Ball abgeblockt. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
Werbung
14'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Job Ochieng spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Gómez im Abseits.
14'
Ball abgeblockt. Luken Beitia (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sergio Gómez mit einer Flanke.
13'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Justin de Haas.
13'
Ball abgeblockt. Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
12'
José Gayà (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von José Gayà (FC Valencia).
Werbung
11'
Justin de Haas (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Justin de Haas (FC Valencia).
9'
Abseits FC Valencia. Stole Dimitrievski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Arnaut Danjuma im Abseits.
6'
Vorbeigeschossen. Luken Beitia (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
6'
Ball pariert. Luken Beitia (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
5'
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
5'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
1'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Jon Aramburu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Job Ochieng im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Valencia und Real Sociedad San Sebastián.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.