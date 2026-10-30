Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und Espanyol Barcelona ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und Espanyol Barcelona ist 0:1.
94'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Cabrera.
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93'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Omar El Hilali.
92'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
91'
Carlos Maciá (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Foul von Carlos Maciá (FC Villarreal).
91'
Gabriel Moscardo (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ball abgeblockt. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
90'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
90'
Edu Expósito (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Espanyol Barcelona. Gabriel Moscardo kommt für Javi Hernández.
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87'
Foul von Ayoze Pérez (FC Villarreal).
87'
Edu Expósito (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball pariert. Javi Puado (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Omar El Hilali.
85'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Javi Hernández.
80'
Wechsel FC Villarreal. Tani Oluwaseyi kommt für Tajon Buchanan.
80'
Wechsel FC Villarreal. Alex Freeman kommt für Pau Navarro.
78'
Foul von Carlos Romero (FC Villarreal).
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78'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Espanyol Barcelona. Jan Peries kommt für Alejandro Santiago.
77'
Wechsel Espanyol Barcelona. Javi Puado kommt für Bryan Zaragoza.
76'
Vorbeigeschossen. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
75'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona).
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72'
Santi Comesaña (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
70'
Foul von Ayoze Pérez (FC Villarreal).
70'
Javi Hernández (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Handspiel von Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona).
66'
Vorbeigeschossen. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Carlos Romero.
63'
Ball abgeblockt. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Santi Comesaña.
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62'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Edu Expósito.
61'
Wechsel Espanyol Barcelona. Pol Lozano kommt für Rafel Bauzà.
61'
Wechsel Espanyol Barcelona. José Ángel kommt für Roger Hinojo.
60'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und Espanyol Barcelona ist 0:1. Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Bryan Zaragoza mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
59'
Wechsel FC Villarreal. Carlos Romero kommt für Sergi Cardona.
59'
Wechsel FC Villarreal. Ayoze Pérez kommt für Alberto Moleiro.
59'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
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59'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Leandro Cabrera (Espanyol Barcelona).
56'
Santi Comesaña (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
56'
Roger Hinojo (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball pariert. Nicolas Pepe (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santiago Mouriño.
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55'
Ball pariert. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Renato Veiga.
53'
Sergi Cardona (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
53'
Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sergi Cardona.
51'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Roger Hinojo.
50'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Villarreal 0-0 Espanyol Barcelona.
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48'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Roberto Fernández (Espanyol Barcelona) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
48'
Pau Navarro (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
48'
Gefährliches Spiel von Carlos Maciá (FC Villarreal).
48'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und Espanyol Barcelona ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
44'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona).
42'
Vorbeigeschossen. Nicolas Pepe (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alberto Moleiro nach einer Standardsituation.
41'
Roger Hinojo (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
41'
Handspiel von Roger Hinojo (Espanyol Barcelona).
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39'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Roberto Fernández (Espanyol Barcelona).
39'
Ball abgeblockt. Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rafel Bauzà.
36'
Vorbeigeschossen. Nicolas Pepe (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Santiago Mouriño.
35'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
34'
Ball pariert. Sergi Cardona (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tajon Buchanan.
31'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
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31'
Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball pariert. Bryan Zaragoza (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rafel Bauzà.
26'
Ball pariert. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nicolas Pepe.
24'
Vorbeigeschossen. Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Javi Hernández.
22'
Ball abgeblockt. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) sieht eine Gelbe Karte.
21'
Santi Comesaña (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona).
20'
Foul von Nicolas Pepe (FC Villarreal).
20'
Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Wechsel FC Villarreal. Nicolas Pepe kommt für Gerard Moreno aufgrund einer Verletzung.
18'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Sergi Cardona.
16'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona).
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14'
Ecke Espanyol Barcelona. Die Ecke wurde verursacht von Santi Comesaña.
14'
Foul von Georges Mikautadze (FC Villarreal).
14'
Vanja Drkusic (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Santiago Mouriño (FC Villarreal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Georges Mikautadze mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Vanja Drkusic.
11'
Vorbeigeschossen. Carlos Maciá (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gerard Moreno.
10'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Edu Expósito.
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8'
Foul von Rafel Bauzà (Espanyol Barcelona).
8'
Santi Comesaña (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
3'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Vanja Drkusic (Espanyol Barcelona).
2'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
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2'
Alejandro Santiago (Espanyol Barcelona) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Villarreal und Espanyol Barcelona.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.