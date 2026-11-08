Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und FC Getafe ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und FC Getafe ist 2:0.
92'
Vorbeigeschossen. Nathan Saliba (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ayoze Pérez.
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91'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und FC Getafe ist 2:0. Carlos Romero (FC Villarreal) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ayoze Pérez mit einem Steilpass.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Abseits FC Getafe. Sebastián Boselli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kiko Femenía im Abseits.
86'
Ball pariert. Iván Azón (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ramón Terrats mit einem Steilpass.
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85'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Iván Azón.
85'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
84'
Wechsel FC Villarreal. Nathan Saliba kommt für Georges Mikautadze.
84'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Boselli.
81'
Wechsel FC Getafe. Kiko Femenía kommt für Andrés García.
81'
Wechsel FC Getafe. Francho Serrano kommt für Enes Ünal.
81'
Wechsel FC Getafe. Iván Azón kommt für Orel Mangala.
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80'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Villarreal und FC Getafe ist 1:0. Tajon Buchanan (FC Villarreal) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, oben links. Vorbereitet von Nicolas Pepe mit einer Flanke.
78'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
77'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
76'
Wechsel FC Villarreal. Nicolas Pepe kommt für Tani Oluwaseyi.
76'
Renato Veiga (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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76'
Foul von Renato Veiga (FC Villarreal).
76'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball abgeblockt. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoze Pérez.
75'
Foul von Tani Oluwaseyi (FC Villarreal).
75'
Dani Carvajal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ball pariert. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
72'
Abseits FC Villarreal. Carlos Romero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tani Oluwaseyi im Abseits.
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70'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Sebastián Boselli.
70'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
69'
Ayoze Pérez (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
69'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Pape Gueye.
69'
Ball abgeblockt. Nemanja Gudelj (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johan Mojica.
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68'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
68'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Santi Comesaña (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
67'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball abgeblockt. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Freeman.
65'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Djené Dakonam.
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64'
Wechsel FC Villarreal. Alex Freeman kommt für Santiago Mouriño.
64'
Wechsel FC Villarreal. Santi Comesaña kommt für Carlos Maciá.
63'
Wechsel FC Villarreal. Ayoze Pérez kommt für Alberto Moleiro.
63'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
63'
Ball pariert. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Logan Costa mit einem Steilpass.
62'
Nemanja Gudelj (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Foul von Nemanja Gudelj (FC Getafe).
61'
Ball abgeblockt. Carlos Maciá (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
60'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
59'
Ball pariert. Logan Costa (FC Villarreal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pape Gueye.
59'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Orel Mangala.
59'
Ball abgeblockt. Carlos Romero (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
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59'
Ball abgeblockt. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Gueye.
58'
Ball abgeblockt. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Maciá.
57'
Vorbeigeschossen. Sebastián Boselli (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
56'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Logan Costa.
54'
Vorbeigeschossen. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
53'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Logan Costa.
52'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
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52'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball abgeblockt. Orel Mangala (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrés García.
46'
Vorbeigeschossen. Sebastián Boselli (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Enes Ünal mit dem Kopf.
45'
Wechsel FC Getafe. Ramón Terrats kommt für Mario Martín.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Villarreal und FC Getafe ist 0:0.
47'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Johan Mojica.
47'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von David Soria.
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47'
Ball pariert. Santiago Mouriño (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alberto Moleiro mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Mario Martín.
45'
Ball abgeblockt. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Djené Dakonam (FC Getafe).
40'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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40'
Ball abgeblockt. Santiago Mouriño (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tajon Buchanan.
38'
Handspiel von Dani Carvajal (FC Getafe).
37'
Vorbeigeschossen. Logan Costa (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
34'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carlos Maciá (FC Villarreal).
32'
Mario Martín (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Carlos Maciá (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
31'
Foul von Logan Costa (FC Villarreal).
31'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Mario Martín (FC Getafe) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nemanja Gudelj mit einer Flanke nach einer Ecke.
27'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Logan Costa.
27'
Ball abgeblockt. Martín Satriano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johan Mojica.
26'
Vorbeigeschossen. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
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26'
Ball abgeblockt. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tani Oluwaseyi.
22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Villarreal).
21'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Andrés García.
19'
Ball abgeblockt. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Gueye.
18'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
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15'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Mario Martín (FC Getafe).
11'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Sebastián Boselli (FC Getafe).
9'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
6'
Abseits FC Villarreal. Pape Gueye spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tani Oluwaseyi im Abseits.
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5'
Ball pariert. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Villarreal und FC Getafe.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.