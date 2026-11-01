Ball abgeblockt. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iñigo Vicente.
54'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
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54'
Iker Luque (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iñigo Vicente mit einer Flanke.
51'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Aarón Martín (Racing Santander).
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50'
Vorbeigeschossen. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kylian Mbappé nach einem Konter.
47'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
47'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Dean Huijsen.
46'
Ball abgeblockt. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Santander und Real Madrid ist 0:3.
47'
Bernardo Silva (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Sergio Canales (Racing Santander).
46'
Iker Luque (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Iker Luque (Racing Santander).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Prati.
41'
Ball pariert. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Trent Alexander-Arnold.
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40'
Ball abgeblockt. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aarón Martín mit einer Flanke.
38'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham.
36'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Santander und Real Madrid ist 0:3. Yan Diomande (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links nach einer Ecke.
36'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Ecke.
36'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aarón Martín.
34'
Jeanuël Belocian (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Jeanuël Belocian (Racing Santander).
33'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
33'
Iván Martín (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arda Güler.
32'
Vorbeigeschossen. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ramón.
29'
Wechsel Racing Santander. Pedro Felipe kommt für Álvaro Mantilla aufgrund einer Verletzung.
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28'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álvaro Mantilla (Racing Santander).
24'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Iván Martín (Racing Santander).
24'
Vorbeigeschossen. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Iñigo Vicente.
24'
Ball pariert. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
23'
Abseits Real Madrid. Trent Alexander-Arnold spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
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21'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Santander und Real Madrid ist 0:2. Jude Bellingham (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Arda Güler mit einem Steilpass.
20'
Foul von Kylian Mbappé (Real Madrid).
20'
Iñigo Vicente (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Álvaro Mantilla (Racing Santander).
17'
Foul von Dean Huijsen (Real Madrid).
17'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
14'
Pablo Ramón (Racing Santander) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Thibaut Courtois.
13'
Ball pariert. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Santander und Real Madrid ist 0:1. Kylian Mbappé (Real Madrid) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
10'
Elfmeter für Real Madrid. Kylian Mbappé wurde im Strafraum gefoult.
10'
Matteo Prati verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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10'
Ball pariert. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
7'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Trent Alexander-Arnold.
7'
Ball abgeblockt. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Diomande.
6'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aarón Martín.
4'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Jeanuël Belocian.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Racing Santander und Real Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.