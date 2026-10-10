Das Spiel wurde abgebrochen aufgrund von Zuschauerausschreitungen, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Athletic Bilbao ist 0:0.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Athletic Bilbao ist 0:0.
24'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alex Berenguer mit einer Flanke nach einer Ecke.
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24'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen (Rayo Vallecano Madrid).
13'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro García.
11'
Foul von Mujaid Sadick (Rayo Vallecano Madrid).
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11'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball pariert. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sergio Camello.
9'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Yeray Álvarez.
8'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
8'
Peio Canales (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Álvaro García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Camello im Abseits.
6'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Camello im Abseits.
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5'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Iván Balliu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rayo Vallecano Madrid und Athletic Bilbao.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.