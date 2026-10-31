Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo ist 3:0.
94'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
92'
Vorbeigeschossen. Javi Rueda (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Williot Swedberg.
91'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Abseits Celta Vigo. Williot Swedberg spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Couhaib Driouech im Abseits.
89'
Ball abgeblockt. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sergio Carreira.
89'
Ball abgeblockt. Iago Aspas (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
88'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
87'
Ball pariert. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alemão.
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87'
Vorbeigeschossen. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit einer Flanke.
86'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
86'
Vorbeigeschossen. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iago Aspas.
83'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Florian Lejeune.
82'
Williot Swedberg (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Gnangoro (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
81'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
79'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Alemão kommt für Unai López.
79'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
78'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
78'
Couhaib Driouech (Celta Vigo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
75'
Wechsel Celta Vigo. Couhaib Driouech kommt für Hugo Álvarez.
73'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo ist 3:0. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Gnangoro nach einem Konter.
73'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
72'
Gnangoro (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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72'
Foul von Gnangoro (Rayo Vallecano Madrid).
72'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
70'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedro Díaz.
68'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
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68'
Abseits Celta Vigo. Pablo Durán spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Williot Swedberg im Abseits.
66'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
65'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Isi Palazón spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge de Frutos im Abseits.
64'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Gnangoro kommt für Óscar Valentín aufgrund einer Verletzung.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid).
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62'
Foul von Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid).
62'
Javi Rueda (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Celta Vigo. Sergio Carreira kommt für Ferran Jutglà.
61'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Jozhua Vertrouwd kommt für Adrià Pedrosa.
61'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Javi Galán.
61'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Isi Palazón kommt für Sergio Camello.
61'
Wechsel Celta Vigo. Williot Swedberg kommt für Sebastián Cáceres.
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60'
Ball pariert. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giorgi Tsitaishvili.
58'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Javi Rodríguez.
55'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo ist 2:0. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
55'
Ball abgeblockt. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
53'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
50'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Pedrosa.
50'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
50'
Aleix Febas (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
48'
Vorbeigeschossen. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
47'
Ball abgeblockt. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilaix Moriba.
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47'
Ball abgeblockt. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Galán mit einem langen Ball.
45'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Giorgi Tsitaishvili kommt für Álvaro García.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo ist 1:0.
48'
Foul von Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid).
48'
Hugo Álvarez (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Sebastián Cáceres (Celta Vigo).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
43'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Wechsel Celta Vigo. Pablo Durán kommt für Hugo González aufgrund einer Verletzung.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hugo González (Celta Vigo).
38'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
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38'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo ist 1:0. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Sergio Camello mit einem Steilpass nach einem Konter.
35'
Vorbeigeschossen. Hugo González (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Javi Rueda.
32'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Javi Rueda (Celta Vigo).
31'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
31'
Javi Galán (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Unai López mit einem langen Ball nach einer Ecke.
28'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
27'
Vorbeigeschossen. Hugo Álvarez (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Javi Rueda mit einer Flanke.
26'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
26'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Óscar Valentín.
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20'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
20'
Yoel Lago (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
19'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hugo Álvarez.
18'
Foul von Mujaid Sadick (Rayo Vallecano Madrid).
18'
Ferran Jutglà (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball pariert. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Díaz.
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14'
Ball pariert. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Unai López.
11'
Handspiel von Javi Galán (Celta Vigo).
4'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
1'
Vorbeigeschossen. Sebastián Cáceres (Celta Vigo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo González mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Adrià Pedrosa.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rayo Vallecano Madrid und Celta Vigo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.