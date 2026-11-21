Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
71'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
71'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Alemão kommt für Isi Palazón.
70'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Álvaro García kommt für Mujaid Sadick.
69'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
69'
Foul von Guido Rodríguez (FC Valencia).
69'
Wechsel FC Valencia. Filip Ugrinic kommt für Dani Raba.
64'
Javi Guerra (FC Valencia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
63'
Ball pariert. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sergio Camello.
62'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Luis Rioja.
Werbung
62'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Randy Nteka.
61'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Adrià Pedrosa kommt für Giorgi Tsitaishvili.
61'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
60'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
Werbung
58'
Vorbeigeschossen. Dani Raba (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von César Tárrega.
56'
Vorbeigeschossen. Javi Guerra (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
56'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
56'
Javi Guerra (FC Valencia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits FC Valencia. Javi Guerra spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Rioja im Abseits.
52'
Vorbeigeschossen. Copete (FC Valencia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dani Raba nach einer Standardsituation.
51'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
51'
Pablo Maffeo (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Dani Raba (FC Valencia).
46'
Ball abgeblockt. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und FC Valencia ist 0:1.
47'
Handspiel von Umar Sadiq (FC Valencia).
Werbung
46'
Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
46'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Unai López mit einer Flanke.
45'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Maffeo.
44'
Handspiel von Guido Rodríguez (FC Valencia).
Werbung
41'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und FC Valencia ist 0:1. Copete (FC Valencia) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Javi Guerra mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
40'
Ball abgeblockt. Pepelu (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Guerra.
38'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
38'
Luis Rioja (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid).
37'
Guido Rodríguez (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
36'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
36'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Javi Guerra (FC Valencia).
35'
Vorbeigeschossen. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit einer Flanke.
33'
Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Pablo Maffeo (FC Valencia).
Werbung
31'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von César Tárrega.
31'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Stole Dimitrievski.
31'
Ball pariert. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Randy Nteka.
31'
Vorbeigeschossen. Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
29'
Foul von Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid).
29'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Guido Rodríguez.
Werbung
27'
Ball pariert. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giorgi Tsitaishvili.
23'
Vorbeigeschossen. Arnau Martínez (FC Valencia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dani Raba.
23'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
23'
Dani Raba (FC Valencia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von César Tárrega (FC Valencia).
19'
Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
19'
Foul von César Tárrega (FC Valencia).
18'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Mujaid Sadick.
16'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Luis Rioja.
15'
Ball abgeblockt. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
14'
Vorbeigeschossen. Umar Sadiq (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Javi Guerra.
14'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Giorgi Tsitaishvili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge de Frutos im Abseits.
Werbung
12'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
10'
Ball pariert. Randy Nteka (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
8'
Abseits FC Valencia. Luis Rioja spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Maffeo im Abseits.
7'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Florian Lejeune spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Isi Palazón im Abseits.
6'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Umar Sadiq (FC Valencia).
5'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
Werbung
5'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Stole Dimitrievski.
5'
Ball pariert. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pathé Ciss.
4'
Ball abgeblockt. Guido Rodríguez (FC Valencia) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Javi Guerra mit einer Flanke.
3'
Ecke FC Valencia. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
3'
Ball abgeblockt. Umar Sadiq (FC Valencia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von César Tárrega.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rayo Vallecano Madrid und FC Valencia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.