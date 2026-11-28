Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und Alavés ist 1:2.
96'
Bernardo Silva (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und Alavés ist 1:2.
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94'
Vorbeigeschossen. Carlos Espí (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kylian Mbappé mit einer Flanke.
94'
Federico Valverde (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Nahuel Tenaglia (Alavés).
92'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
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91'
Ball abgeblockt. Federico Valverde (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Blanco.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Tenaglia.
90'
Ibrahima Konaté (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Aitor Mañas (Alavés).
88'
Gelb-Rote Karte für Jude Bellingham (Real Madrid).
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87'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Real Madrid.
86'
Jude Bellingham (Real Madrid) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
84'
Carlos Espí (Real Madrid) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Yan Diomande mit einer Flanke.
83'
Ball pariert. Carlos Espí (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einer Flanke.
82'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yan Diomande.
80'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nicolás Valentini.
80'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Ander Guevara (Alavés).
79'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Bernardo Silva mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nicolás Valentini.
78'
Jonny Otto (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Jonny Otto (Alavés).
77'
Vorbeigeschossen. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Blanco nach einem Konter.
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77'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Youssef Enriquez (Alavés).
77'
Wechsel Alavés. Aitor Mañas kommt für Mariano Díaz.
77'
Wechsel Alavés. Youssef Enriquez kommt für Ángel Pérez.
76'
Ball abgeblockt. Federico Valverde (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
76'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Diomande.
75'
Selu Diallo (Alavés) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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75'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Selu Diallo (Alavés).
74'
Jude Bellingham (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
74'
Ibrahima Konaté (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
74'
Antonio Sivera (Alavés) sieht eine Gelbe Karte.
74'
Foul von Ibrahima Konaté (Real Madrid).
74'
Antonio Sivera (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nicolás Valentini.
69'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und Alavés ist 1:2. Kylian Mbappé (Real Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jude Bellingham nach einer Ecke.
69'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Tenaglia.
68'
Vorbeigeschossen. Carlos Espí (Real Madrid) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einer Flanke.
64'
Wechsel Alavés. Selu Diallo kommt für Abde Rebbach.
64'
Wechsel Alavés. Nicolás Valentini kommt für Pablo Ibáñez.
64'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
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62'
Vorbeigeschossen. Bernardo Silva (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yan Diomande.
61'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und Alavés ist 0:2. Ángel Pérez (Alavés) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Mariano Díaz.
60'
Wechsel Real Madrid. Carlos Espí kommt für Arda Güler.
60'
Foul von Bernardo Silva (Real Madrid).
60'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Alavés. Ander Guevara kommt für Denis Suárez.
59'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
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59'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ball abgeblockt. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke.
57'
Ecke Alavés. Die Ecke wurde verursacht von Arda Güler.
57'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Antonio Sivera (Alavés).
56'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
56'
Antonio Sivera (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler mit einem langen Ball.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Toni Martínez (Alavés).
49'
Abseits Alavés. Jonny Otto spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abde Rebbach im Abseits.
47'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
46'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Mariano Díaz (Alavés).
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46'
Abseits Real Madrid. Dean Huijsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
45'
Wechsel Real Madrid. Yan Diomande kommt für Brahim Díaz.
45'
Wechsel Real Madrid. Bernardo Silva kommt für Aurélien Tchouaméni.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und Alavés ist 0:1.
47'
Abseits Real Madrid. Marc Cucurella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vinícius Júnior im Abseits.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
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45'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Jonny Otto.
43'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Cucurella.
40'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
38'
Ball abgeblockt. Toni Martínez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mariano Díaz.
36'
Vorbeigeschossen. Federico Valverde (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham.
35'
Vorbeigeschossen. Marc Cucurella (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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35'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
34'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke.
33'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pablo Ibáñez.
32'
Brahim Díaz (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Abde Rebbach (Alavés).
31'
Ball pariert. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jude Bellingham.
30'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Denis Suárez (Alavés).
30'
Ball abgeblockt. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Abseits Real Madrid. Jude Bellingham spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
27'
Foul von Vinícius Júnior (Real Madrid).
27'
Pablo Ibáñez (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke.
25'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ángel Pérez.
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22'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und Alavés ist 0:1. Toni Martínez (Alavés) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
21'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Mariano Díaz (Alavés).
17'
Federico Valverde (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Abde Rebbach (Alavés).
16'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Denis Suárez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
15'
Foul von Vinícius Júnior (Real Madrid).
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15'
Ángel Pérez (Alavés) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
14'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ville Koski.
14'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
10'
Foul von Kylian Mbappé (Real Madrid).
10'
Ville Koski (Alavés) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Sivera.
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9'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
6'
Abseits Real Madrid. Jude Bellingham spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
1'
Vorbeigeschossen. Pablo Ibáñez (Alavés) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ángel Pérez.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Madrid und Alavés.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.